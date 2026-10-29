Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα

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Σε μικρές αναπροσαρμογές των εκτιμήσεών της για τα οικονομικά μεγέθη της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε η Citi, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση αγοράς (Buy) για τη μετοχή και την τιμή-στόχο των 20 ευρώ.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα, οι προσαρμογές ακολουθούν τις κατευθυντήριες προβλέψεις που έδωσε η διοίκηση της τράπεζας κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου. Ειδικότερα, η Citi αναμένει ασθενέστερες επιδόσεις στα έσοδα από προμήθειες και στις συναλλαγές κατά το τρέχον τρίμηνο, την ώρα που τα καθαρά έσοδα από τόκους διατηρούν τη δυναμική τους, υποστηριζόμενα από τα υψηλότερα επιτόκια και την ισχυρή πιστωτική επέκταση.

Η υποχώρηση των εκτιμήσεων για τα έσοδα από προμήθειες και τις συναλλαγές αντισταθμίζεται μόνο εν μέρει από την αναμενόμενη ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους. Ως αποτέλεσμα, η Citi μειώνει κατά 0,4% την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Εθνικής για το τρέχον έτος, διατηρώντας αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τα επόμενα έτη.

Η αποτίμηση και οι παράγοντες κινδύνου

Για τον προσδιορισμό της τιμής-στόχου των 20 ευρώ, η Citi χρησιμοποιεί τη μέθοδο αποτίμησης της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων (Warranted Equity Valuation – WEV), προσαρμοσμένη για τα πλεονάζοντα κεφάλαια της τράπεζας. Το μοντέλο της βασίζεται σε προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 17,7% σε βάθος χρόνου, κόστος ιδίων κεφαλαίων 10% και ρυθμό ανάπτυξης 3%.

Στην αποτίμηση περιλαμβάνεται η καθαρή παρούσα αξία των διανομών κεφαλαίου που υπερβαίνει τον δείκτη CET1 του 14% στο τελευταίο έτος της περιόδου πρόβλεψης, η οποία υπολογίζεται σε 0,79 ευρώ ανά μετοχή. Αντίθετα, δεν συνυπολογίζεται η προβλεπόμενη διανομή ανά μετοχή για τους επόμενους 12 μήνες, ύψους 0,77 ευρώ.

Μεταξύ των βασικών κινδύνων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη μετοχή να προσεγγίσει την τιμή-στόχο, η Citi αναφέρει την εξέλιξη των εσόδων, η οποία εξαρτάται από τα περιθώρια κέρδους, την πιστωτική επέκταση, τα επιτόκια και τη δυνατότητα ενίσχυσης των προμηθειών. Στους παράγοντες αβεβαιότητας περιλαμβάνονται επίσης η επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης κόστους, η επίδραση του πληθωρισμού στις λειτουργικές δαπάνες, οι ανάγκες για προβλέψεις και οι ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις από νέες κανονιστικές απαιτήσεις.

Τέλος, η Citi επισημαίνει ότι η αδυναμία αξιοποίησης των πλεοναζόντων κεφαλαίων μέσω οργανικής ανάπτυξης ή εξαγορών, καθώς και η καλύτερη ή χειρότερη του αναμενομένου εκτέλεση συναλλαγών συγχωνεύσεων και εξαγορών, συνιστούν πρόσθετους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της μετοχής.