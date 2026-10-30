Λιανεμπόριο: Αυξήθηκε 8,2% ο τζίρος τον Αύγουστο

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Άνοδο 8.2% παρουσίασε ο δείκτης του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026 καταγράφηκε αύξηση 2,3%.

Πιο ειδικά, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 6,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026 αύξηση 2,5%, ενώ ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 0,9%.

Τι τζίρο έκανε το λιανεμπόριο τον Αύγουστο

Όσον αφορά τον τζίρο, οι κατηγορίες καταστημάτων που παρουσιάσαν τη μεγαλύτερη αύξηση τον Αύγουστο 2026 αφορούν τα καύσιμα και τα λιπαντικά αυτοκινήτων, με ετήσια μεταβολη 21,7%, αλλά και οι πωλήσεις εκτός καταστημάτων με 12,5%.

Έπειτα, τα καταστήματα επίπλων και ηλεκτρικών ειδών είχαν ετήσια μεταβολή 7,9% και τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων ετήσια μεταβολή 7,4%.

Τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση κατέγραψε η κατηγορία επίπλων και ηλεκτρικών ειδών με 18,7% (παρά την θετική ετήσια μεταβολή), καθώς και η ένδυση-υπόδυση με -13,4%.

Πτωτικά μεταξύ Αυγούστου και Ιουλίου 2026 κινήθηκαν επίσης οι πωλήσεις εκτός καταστημάτων (-7,7%) και τα βιβλία – χαρτικά (-5,7%).

Η εικόνα στον όγκο ανά κατηγορία

Όσον αφορά τον όγκο στο λιανεμπόριο, την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση είχε η κατηγορία επίπλων και ηλεκτρικών ειδών με 9,9%, τα φαρμακευτικά – καλλυντικά με 8,4% και τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων με 7,3%.

Ακολούθησαν τα καταστήματα ειδών διατροφής με ετήσια αύξηση στον όγκο 6,8% και τα καύσιμα – λιπαντικά τροφίμων με 4,3%.

Μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2026 τη μεγαλύτερη αύξηση στον όγκο κατέγραψαν τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων με 11,1%, τα καταστήματα ειδών διατροφής με 9,4% και η κατηγορία καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων με μηνιαία μεταβολή της τάξης του 8,4%.

Στον αντίποδα, η κατηγορία επίπλων και ηλεκτρικών ειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση με -17,8%, ακολουθούμενη από την κατηγορία η ένδυση υπόδυση, με πτώση -10,1%.