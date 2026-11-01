Γέφυρα του Λονδίνου: Υποβάλλεται σε πρόωρη επιθεώρηση για τον έλεγχο της δομικής της κατάστασης

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Η Γέφυρα του Λονδίνου υποβάλλεται σε τεχνική επιθεώρηση νωρίτερα από το προγραμματισμένο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την κατάσταση των παλαιών γεφυρών που διασχίζει ο Τάμεσης.

Ο φιλανθρωπικός οργανισμός που διαχειρίζεται τη γέφυρα προχώρησε στην επανεξέταση μετά την κατάρρευση μιας σιδηροδρομικής γέφυρας στη γερμανική πόλη της Δρέσδης στον ποταμό Έλβα τον Σεπτέμβριο του 2024

Η αξιολόγηση θα συμβάλει στην καλύτερη «κατανόηση της κατάστασης» των καλωδίων εντός της γέφυρας, ανέφερε η City Bridge Foundation, ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που διαχειρίζεται πέντε γέφυρες πάνω από τον ποταμό Τάμεση, στην έκθεσή της για το 2025-26. Οι αρχικές έρευνες δεν εντόπισαν ελαττώματα, όπως ανέφερε σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο φιλανθρωπικός οργανισμός που διαχειρίζεται τη γέφυρα προχώρησε στην επανεξέταση μετά την κατάρρευση μιας σιδηροδρομικής γέφυρας στη γερμανική πόλη της Δρέσδης στον ποταμό Έλβα τον Σεπτέμβριο του 2024. Η δραματική αυτή κατάρρευση άφησε τους μηχανικούς να αναζητούν απαντήσεις και οδήγησε το ίδρυμα να επιταχύνει την αξιολόγηση της Γέφυρας του Λονδίνου. Όπως και η γέφυρα «Carola» της Δρέσδης, η κατασκευή της Γέφυρας του Λονδίνου ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και παρουσιάζει ορισμένα κοινά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για τις γέφυρες του Λονδίνου

Οι γέφυρες του Λονδίνου βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο του Γουέστμινστερ προειδοποίησε ότι η γέφυρα Waterloo ενδέχεται να αναγκαστεί να κλείσει, εκτός αν εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για τις απαραίτητες επισκευές. Σύμφωνα με τον φιλανθρωπικό οργανισμό για τις γέφυρες, προγραμματίζονται επίσης δομικές επιθεωρήσεις για τις γέφυρες Blackfriars, Southwark και Tower.

Η γέφυρα London Bridge, την οποία διασχίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι καθ’ οδόν προς τη δουλειά τους στη χρηματοοικονομική περιοχή City of London, είναι ήδη κλειστή για τη γενική κυκλοφορία τις εργάσιμες ημέρες από τις 7 π.μ. έως τις 7 μ.μ., προκειμένου να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η τελευταία αξιολόγηση ακολουθεί τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης που ολοκληρώθηκαν το 2020 και συνέβαλαν στην υγρομόνωση της κατασκευής, όπως είχε δηλώσει τότε η City of London Corporation.

Το ίδρυμα, το οποίο διαθέτει κεφάλαια ύψους περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων λιρών (2 δισεκατομμύρια δολάρια), θα συνεχίσει να διαχειρίζεται μόνο τις γέφυρες που εμπίπτουν στην υφιστάμενη εντολή του, παρά την πίεση να αναλάβει περισσότερες, δήλωσε ο πρόεδρος Πολ Μαρτινέλι σε πρόσφατη δήλωσή του.

Οι πέντε γέφυρες που διαχειρίζεται το ίδρυμα «δεν κοστίζουν τίποτα στους φορολογούμενους. Σήμερα είναι ανοιχτές, ασφαλείς και σε καλή κατάσταση», είπε ο Μαρτινέλι. «Οι άλλες γέφυρες του Λονδίνου ανήκουν σε άλλους οργανισμούς. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε ολόκληρο τον ποταμό.»