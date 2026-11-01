Binance: Μαζική απόσυρση κεφαλαίων παρά την κάλυψη των απωλειών ύψους 6,3 δισ.

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Μια αξιοσημείωτη αύξηση στις αναλήψεις χρημάτων από τους πελάτες της παρατήρησε η Binance, αφότου το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων επανέφερε τις αναλήψεις για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία την Κυριακή, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από την κλοπή token αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλατφόρμα της, σε μια επίθεση που το FBI και αναλυτές έχουν συνδέσει με τη Βόρεια Κορέα.

Η Binance κάλυψε το 95% των κλεμμένων token, συνολικής αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η Binance δήλωσε ότι έχει πλέον καλύψει το 95% των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων. Ανέφερε επίσης ότι, μετά από μια αρχική αύξηση, οι αναλήψεις σταθεροποιούνται.

Η κλοπή, η οποία σύμφωνα με αναλυτές ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ληστεία όλων των εποχών, προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων κλοπών κρυπτονομισμάτων, ενώ ο ρυθμός των αναλήψεων αποτελεί μια πρώιμη δοκιμασία για το αν οι πελάτες εμπιστεύονται το χρηματιστήριο με τα χρήματά τους μετά την επίθεση. Πέρυσι, οι επιτιθέμενοι έκλεψαν κρυπτονομίσματα αξίας 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σχεδόν 150 επιθέσεις, σύμφωνα με ερευνητές του TRM Labs.

Ένας εκπρόσωπος της Binance δήλωσε σε ανακοίνωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: «Ο όγκος των αναλήψεων σημείωσε απότομη άνοδο στην αρχή, ωστόσο παρατηρούμε μια έντονη πτωτική τάση και τα επίπεδα των αναλήψεων σταθεροποιούνται σε επίπεδα που θεωρούμε φυσιολογικά και αναμενόμενα για τη δραστηριότητα στην αλυσίδα».

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι αναλήψεις αντιπροσώπευαν ένα πολύ μικρό ποσοστό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

«Οι καταθέσεις είναι επίσης σημαντικές. Θα σας κρατάμε ενήμερους. Να είστε βέβαιοι ότι οι συνθήκες της αγοράς είναι σταθερές», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο κατέγραψε καθαρές εκροές άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων την Κυριακή, σύμφωνα με την πλατφόρμα ανάλυσης κρυπτονομισμάτων DefiLlama στο ⁠ταμπλό της. Η Binance δεν σχολίασε τα στοιχεία της DefiLlama.

Η Binance, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα, δήλωσε ότι η εφαρμογή των αναλήψεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, δίνοντας προτεραιότητα στη ζήτηση των χρηστών. Η πρώτη φάση κάλυψε 15 token, συμπεριλαμβανομένων του bitcoin, του ether, καθώς και ορισμένων σταθερών νομισμάτων (stablecoins) όπως το USDC και το USDT, και του dogecoin.

«Ακολουθούμε μια σταδιακή προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα στα token με βάση τα στοιχεία της ζήτησης των χρηστών της περασμένης εβδομάδας», ανέφερε η Binance σε προηγούμενο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο X.

Η Binance ανέφερε νωρίτερα την Κυριακή ότι κάλυψε κρυπτονομίσματα αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν κλαπεί, χρησιμοποιώντας κεφάλαια της εταιρείας για την αγορά token αντικατάστασης. Το υπόλοιπο 5% των κλεμμένων token αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία με χαμηλότερη ρευστότητα και ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την εξεύρεση των απαιτούμενων ποσοτήτων, σύμφωνα με το χρηματιστήριο.

Το FBI «βλέπει» B. Koρέα πίσω από την κλοπή στη Binance

Το FBI δήλωσε το Σάββατο ότι η κρατικά χρηματοδοτούμενη μονάδα της Βόρειας Κορέας, γνωστή ως TraderTraitor, ήταν υπεύθυνη για την επίθεση.

Η Πιονγιάνγκ αρνείται εδώ και χρόνια ότι χρησιμοποιεί κρατικές μονάδες κυβερνοασφάλειας για κατασκοπεία, οικονομική κλοπή και δημιουργία εσόδων. Η αποστολή της στη Γενεύη και η πρεσβεία της στην Κίνα δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Οι αρχές παρατήρησαν μέλη της μονάδας να μετατρέπουν τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία στο κρυπτονόμισμα «ether», ανέφερε το FBI σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι αναμένει «περαιτέρω ξέπλυμα» των περιουσιακών στοιχείων μέσω της χρήσης σχετικής τεχνολογίας.

Αναλυτές είχαν επίσης κατηγορήσει τη Βόρεια Κορέα για τη ληστεία.

Το μεγαλύτερο μέρος της κλοπής πραγματοποιήθηκε σε περίπου 20 λεπτά, ξεκινώντας αργά το βράδυ της Πέμπτης, και παρουσίαζε ομοιότητες με προηγούμενες μεγάλες επιθέσεις που αποδόθηκαν στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τις αμερικανικές εταιρείες ανάλυσης blockchain TRM Labs και Chainalysis.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε το Σάββατο ότι παραμένει ασαφές εάν η Βόρεια Κορέα εμπλέκεται.

«Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για τη Βόρεια Κορέα — αλλά αν είναι, θα συζητήσουμε το θέμα με τη Βόρεια Κορέα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το Σάββατο, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν από λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X.

Δέσμευση Binance για ανάληψη του κόστους

Η Binance συνεργάζεται με εταίρους του κλάδου για να παγώσει μέρος των επηρεαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι την Παρασκευή είχαν εντοπιστεί περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφερε.

Το χρηματιστήριο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα αναλάβει το οικονομικό βάρος των κεφαλαίων που εκλάπησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Έχει αποθεματοποιήσει εσωτερικά περίπου 6,34 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια της εταιρείας για να καλύψει τις απώλειες.

Τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την αγορά token αντικατάστασης προήλθαν από το Secure Asset Fund for Users (SAFU) της Binance, ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ένα αποθεματικό bitcoin που διατηρεί για την προστασία των πελατών σε περίπτωση παραβιάσεων ασφαλείας, καθώς και από μέρος του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures Insurance Fund) και του εταιρικού ταμείου της, όπως ανέφερε στο X.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος Yi He δήλωσε το Σάββατο ότι η Binance θα χρησιμοποιήσει το 50% των κεφαλαίων του SAFU, ενώ η εταιρεία δεσμεύτηκε να αναπληρώσει το ταμείο σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Richard Teng, ο άλλος συν-διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε ότι η παραβίαση ήταν μια «πολύπλοκη επίθεση» που περιελάμβανε έναν παραβιασμένο φορητό υπολογιστή και κακόβουλο λογισμικό σχεδιασμένο να διαγράψει τα αποδεικτικά στοιχεία της δραστηριότητάς του, καθιστώντας πιο δύσκολη την ανίχνευση και τη διερεύνηση.

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων σημείωσαν πτώση την Παρασκευή, ενώ η Binance προσπάθησε να καθησυχάσει τους πελάτες της ότι τα κεφάλαιά τους ήταν ασφαλή μετά την επίθεση.

Η Binance, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν, να πωλούν και να ανταλλάσσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, έχει 335 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες παγκοσμίως και, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της για το 2025, διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 162,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ευχαριστίες του Zhao στις αμερικανικές αρχές

Σε μια ανάρτηση στο X, στην οποία αναφερόταν η δήλωση του FBI σχετικά με τη συμμετοχή της Βόρειας Κορέας, ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, ευχαρίστησε την υπηρεσία για την υποστήριξή της.

Ο Zhao, ο οποίος καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για την αποτυχία του να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πριν του χορηγηθεί χάρη από τον Tραμπ πέρυσι, δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου παρείχαν ζωτική βοήθεια, μεταξύ άλλων μέσω της ανίχνευσης και της δέσμευσης των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.

«Ένα tweet δεν μπορεί να εκφράσει πλήρως την ευγνωμοσύνη μας. Πολλοί φίλοι του κρυπτονομίσματος ίσως δεν το συνειδητοποιούν, αλλά μεγάλο μέρος του «γιατί το bitcoin δεν έπεσε περισσότερο;» οφείλεται σε αυτούς», έγραψε ο Zhao, αναφερόμενος στις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου.