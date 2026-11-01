 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(8) "Internet"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Binance: Μαζική απόσυρση κεφαλαίων παρά την κάλυψη των απωλειών ύψους 6,3 δισ.

Η Binance αναφέρει ότι παρατηρήθηκε αρχικά απότομη αύξηση στις αναλήψεις, η οποία όμως σταθεροποιείται πλέον

Crypto 01.11.2026, 20:35
Σχολιάστε
Binance: Μαζική απόσυρση κεφαλαίων παρά την κάλυψη των απωλειών ύψους 6,3 δισ.
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια αξιοσημείωτη αύξηση στις αναλήψεις χρημάτων από τους πελάτες της παρατήρησε η Binance, αφότου το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων  επανέφερε τις αναλήψεις για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία την Κυριακή, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από την κλοπή token αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλατφόρμα της, σε μια επίθεση που το FBI και αναλυτές έχουν συνδέσει με τη Βόρεια Κορέα.

Η Binance κάλυψε το 95% των κλεμμένων token, συνολικής αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η Binance δήλωσε ότι έχει πλέον καλύψει το 95% των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων. Ανέφερε επίσης ότι, μετά από μια αρχική αύξηση, οι αναλήψεις σταθεροποιούνται.

Η κλοπή, η οποία σύμφωνα με αναλυτές ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ληστεία όλων των εποχών, προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων κλοπών κρυπτονομισμάτων, ενώ ο ρυθμός των αναλήψεων αποτελεί μια πρώιμη δοκιμασία για το αν οι πελάτες εμπιστεύονται το χρηματιστήριο με τα χρήματά τους μετά την επίθεση. Πέρυσι, οι επιτιθέμενοι έκλεψαν κρυπτονομίσματα αξίας 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σχεδόν 150 επιθέσεις, σύμφωνα με ερευνητές του TRM Labs.

Ένας εκπρόσωπος της Binance δήλωσε σε ανακοίνωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: «Ο όγκος των αναλήψεων σημείωσε απότομη άνοδο στην αρχή, ωστόσο παρατηρούμε μια έντονη πτωτική τάση και τα επίπεδα των αναλήψεων σταθεροποιούνται σε επίπεδα που θεωρούμε φυσιολογικά και αναμενόμενα για τη δραστηριότητα στην αλυσίδα».

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι αναλήψεις αντιπροσώπευαν ένα πολύ μικρό ποσοστό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

«Οι καταθέσεις είναι επίσης σημαντικές. Θα σας κρατάμε ενήμερους. Να είστε βέβαιοι ότι οι συνθήκες της αγοράς είναι σταθερές», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο κατέγραψε καθαρές εκροές άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων την Κυριακή, σύμφωνα με την πλατφόρμα ανάλυσης κρυπτονομισμάτων DefiLlama στο ⁠ταμπλό της. Η Binance δεν σχολίασε τα στοιχεία της DefiLlama.

Η Binance, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα, δήλωσε ότι η εφαρμογή των αναλήψεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, δίνοντας προτεραιότητα στη ζήτηση των χρηστών. Η πρώτη φάση κάλυψε 15 token, συμπεριλαμβανομένων του bitcoin, του ether, καθώς και ορισμένων σταθερών νομισμάτων (stablecoins) όπως το USDC και το USDT, και του dogecoin.

«Ακολουθούμε μια σταδιακή προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα στα token με βάση τα στοιχεία της ζήτησης των χρηστών της περασμένης εβδομάδας», ανέφερε η Binance σε προηγούμενο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο X.

Η Binance ανέφερε νωρίτερα την Κυριακή ότι κάλυψε κρυπτονομίσματα αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν κλαπεί, χρησιμοποιώντας κεφάλαια της εταιρείας για την αγορά token αντικατάστασης. Το υπόλοιπο 5% των κλεμμένων token αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία με χαμηλότερη ρευστότητα και ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την εξεύρεση των απαιτούμενων ποσοτήτων, σύμφωνα με το χρηματιστήριο.

Το FBI «βλέπει» B. Koρέα πίσω από την κλοπή στη Binance

Το FBI δήλωσε  το Σάββατο ότι η κρατικά χρηματοδοτούμενη μονάδα της Βόρειας Κορέας, γνωστή ως TraderTraitor, ήταν υπεύθυνη για την επίθεση.

Η Πιονγιάνγκ αρνείται εδώ και χρόνια ότι χρησιμοποιεί κρατικές μονάδες κυβερνοασφάλειας για κατασκοπεία, οικονομική κλοπή και δημιουργία εσόδων. Η αποστολή της στη Γενεύη και η πρεσβεία της στην Κίνα δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Οι αρχές παρατήρησαν μέλη της μονάδας να μετατρέπουν τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία στο κρυπτονόμισμα «ether», ανέφερε το FBI σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι αναμένει «περαιτέρω ξέπλυμα» των περιουσιακών στοιχείων μέσω της χρήσης σχετικής τεχνολογίας.

Αναλυτές είχαν επίσης κατηγορήσει τη Βόρεια Κορέα για τη ληστεία.

Το μεγαλύτερο μέρος της κλοπής πραγματοποιήθηκε σε περίπου 20 λεπτά, ξεκινώντας αργά το βράδυ της Πέμπτης, και παρουσίαζε ομοιότητες με προηγούμενες μεγάλες επιθέσεις που αποδόθηκαν στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τις αμερικανικές εταιρείες ανάλυσης blockchain TRM Labs και Chainalysis.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε το Σάββατο ότι παραμένει ασαφές εάν η Βόρεια Κορέα εμπλέκεται.

«Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για τη Βόρεια Κορέα — αλλά αν είναι, θα συζητήσουμε το θέμα με τη Βόρεια Κορέα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το Σάββατο, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν από λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X.

Δέσμευση Binance για ανάληψη του κόστους

Η Binance συνεργάζεται με εταίρους του κλάδου για να παγώσει μέρος των επηρεαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι την Παρασκευή είχαν εντοπιστεί περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφερε.

Το χρηματιστήριο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα αναλάβει το οικονομικό βάρος των κεφαλαίων που εκλάπησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Έχει αποθεματοποιήσει εσωτερικά περίπου 6,34 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια της εταιρείας για να καλύψει τις απώλειες.

Τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την αγορά token αντικατάστασης προήλθαν από το Secure Asset Fund for Users (SAFU) της Binance, ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ένα αποθεματικό bitcoin που διατηρεί για την προστασία των πελατών σε περίπτωση παραβιάσεων ασφαλείας, καθώς και από μέρος του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures Insurance Fund) και του εταιρικού ταμείου της, όπως ανέφερε στο X.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος Yi He δήλωσε το Σάββατο ότι η Binance θα χρησιμοποιήσει το 50% των κεφαλαίων του SAFU, ενώ η εταιρεία δεσμεύτηκε να αναπληρώσει το ταμείο σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Richard Teng, ο άλλος συν-διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε ότι η παραβίαση ήταν μια «πολύπλοκη επίθεση» που περιελάμβανε έναν παραβιασμένο φορητό υπολογιστή και κακόβουλο λογισμικό σχεδιασμένο να διαγράψει τα αποδεικτικά στοιχεία της δραστηριότητάς του, καθιστώντας πιο δύσκολη την ανίχνευση και τη διερεύνηση.

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων σημείωσαν πτώση την Παρασκευή, ενώ η Binance προσπάθησε να καθησυχάσει τους πελάτες της ότι τα κεφάλαιά τους ήταν ασφαλή μετά την επίθεση.

Η Binance, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν, να πωλούν και να ανταλλάσσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, έχει 335 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες παγκοσμίως και, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της για το 2025, διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 162,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ευχαριστίες του Zhao στις αμερικανικές αρχές

Σε μια ανάρτηση στο X, στην οποία αναφερόταν η δήλωση του FBI σχετικά με τη συμμετοχή της Βόρειας Κορέας, ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, ευχαρίστησε την υπηρεσία για την υποστήριξή της.

Ο Zhao, ο οποίος καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για την αποτυχία του να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πριν του χορηγηθεί χάρη από τον Tραμπ πέρυσι, δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου παρείχαν ζωτική βοήθεια, μεταξύ άλλων μέσω της ανίχνευσης και της δέσμευσης των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.

«Ένα tweet δεν μπορεί να εκφράσει πλήρως την ευγνωμοσύνη μας. Πολλοί φίλοι του κρυπτονομίσματος ίσως δεν το συνειδητοποιούν, αλλά μεγάλο μέρος του «γιατί το bitcoin δεν έπεσε περισσότερο;» οφείλεται σε αυτούς», έγραψε ο Zhao, αναφερόμενος στις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance
Τράπεζες – servicers: Πόσα ακίνητα μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν στην αγορά;
Ακίνητα

Πόσα ακίνητα που κατέχουν τράπεζες-servicers μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά;
Black Friday – Cyber Monday: Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων για αγορές
Business

Πόσα θα ξοδέψουν οι Έλληνες στην Black Friday [γραφήματα]
Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
AGRO

Πώς κινείται η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς
Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Online αγορές: Το «crash test» των 1.919 ευρώ και η «διπλή πραγματικότητα» των πληρωμών
Economy

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες στο e-commerce [γραφήματα]

Η μέση ετήσια δαπάνη για ψηφιακές αγορές ανά κάτοικο διαμορφώθηκε στα 1.919 ευρώ το 2025 - Το προφίλ της Ελλάδας στις online αγορές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
«Να πληρώσω για τη φορολογική παράβαση και να φύγω» – Η «forolawgiki» ματιά
Experts

«Να πληρώσω για τη φορολογική παράβαση και να φύγω» – Η «forolawgiki» ματιά

Πότε η καταβολή του φόρου κλείνει μία φορολογική υπόθεση και ποιες είναι οι συνέπειές της στο ποινικό πεδίο;

Βασιλική Ζαροκανέλλου
Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS): 25 χρόνια αδιάκοπης ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα
World

ISS: 25 χρόνια αδιάκοπης ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) είναι ένας μεγάλος, κατοικήσιμος τεχνητός δορυφόρος και ερευνητικό εργαστήριο συνθηκών μικροβαρύτητας, ο οποίος βρίσκεται σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι εκλογές στις ΗΠΑ και ο στόχος των 2.800 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι κάλπες, οι 2.800 μονάδες και το στοίχημα των τραπεζών

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για το Χρηματιστήριο Αθηνών έως το τέλος του 2026, τις τράπεζες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Γιώργος Μανέττας
KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Αναπόφευκτο το νέο ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων το 2026
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ στον τουρισμό - Οι πρωταγωνιστές

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΙΝΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική - Οι περιοχές [πίνακες]

Πόσο κοστίζει μια νεόδμητη κατοικία - Τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Κλείσιμο ή αναστολή εργασιών, επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένου
Experts

«Λουκέτα» και δικαιώματα εργαζομένων - Τι ισχύει

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργαζόμενους όταν κλείνουν επιχειρήσεις - Η περίπτωση της Pizza Fan

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Περισσότερα από Crypto
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance

Η Binance ενημερώνει ότι επιβραδύνεται η απόσυρση μετά την κυβερνοεπίθεση που έκλεψε 6,3 δισ. δολ. από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο

Binance: Μαζική απόσυρση κεφαλαίων παρά την κάλυψη των απωλειών ύψους 6,3 δισ.
Crypto

Binance: Μαζική φυγή κεφαλαίων παρά την κάλυψη των απωλειών

Η Binance αναφέρει ότι παρατηρήθηκε αρχικά απότομη αύξηση στις αναλήψεις, η οποία όμως σταθεροποιείται πλέον

Δημήτρης Σταμούλης
Binance: Το «χακάρισμα» ύψους 6,3 δισ. δολαρίων και οι συνέπειές του
Crypto

Η μεγάλη κλοπή των crypto - Τι έρχεται

Η Binance δήλωσε ότι θα καλύψει όλες τις απώλειες και ανέστειλε προσωρινά τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, ενώ διεξάγει έρευνα για το περιστατικό

Δημήτρης Σταμούλης
Binance: Κυβερνοεπίθεση-μαμούθ 6,3 δισ. δολαρίων
Crypto

Binance: Κυβερνοεπίθεση «μαμούθ» - Πώς της έκλεψαν 6,3 δισ. δολάρια

Η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων αναγκάζει την Binance να αναστείλει καταθέσεις και αναλήψεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Bitcoin: Κύμα sell off – Κάτω από τα 80.000 δολάρια
Crypto

Κύμα sell off στο Bitcoin - Επεσε από τα 80.000 δολάρια

Το Bitcoin υποχώρησε έως και 1,4% κάτω  από τα 79.300 δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κρυπτονομίσματα: Παγίδες με ψεύτικους AI agents αδειάζουν ψηφιακά πορτοφόλια
Crypto

Crypto: Παγίδες με ψεύτικους AI agents αδειάζουν ψηφιακά πορτοφόλια

Η HP εντοπίζει επιθέσεις που αξιοποιούν το ενδιαφέρον για το Agentic AI – Πώς κακόβουλες απομιμήσεις εφαρμογών και κωδικοί QR οδηγούν στην κλοπή στοιχείων πρόσβασης

Crypto vaults: Η νέα αγορά δανεισμού κρυπτονομισμάτων που ανησυχεί τις ρυθμιστικές αρχές
Crypto

Crypto: Δισεκατομμύρια σε ριψοκίνδυνα δάνεια

Πάνω από 10 δισ. δολάρια έχουν τοποθετηθεί σε crypto vaults εντείνοντας τους φόβους για μια νέα εστία κινδύνου στην αγορά των crypto

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance

Η Binance ενημερώνει ότι επιβραδύνεται η απόσυρση μετά την κυβερνοεπίθεση που έκλεψε 6,3 δισ. δολ. από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο

Τράπεζες – servicers: Πόσα ακίνητα μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν στην αγορά;
Ακίνητα

Πόσα ακίνητα που κατέχουν τράπεζες-servicers μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά;

Η νέα μελέτη της BluPeak Estate Analytics εξετάζει το διαθέσιμο απόθεμα ακινήτων και τη σύνδεσή του με τη στεγαστική κρίση

Black Friday – Cyber Monday: Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων για αγορές
Business

Πόσα θα ξοδέψουν οι Έλληνες στην Black Friday [γραφήματα]

To 67%, από 63% πέρσι, δηλώνουν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις ημέρες των Black Friday και Cyber Monday, σύμφωνα με έρευνα της EY

Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
AGRO

Πώς κινείται η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή για την επιτραπέζια ελιά - Τι αναφέρει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance

Ισχυρό τρίμηνο για την Τράπεζα Κύπρου αναμένει η AXIA Alpha Finance

Γαλλία: Να καταργηθεί η ΚΟΑ οίνου και να θεσπισθεί ενίσχυση ανά εκτάριο αμπελώνα
AGRO

Αλλαγές στις ενισχύσεις για το κρασί ζητά η Γαλλία

«Δεν μπορούμε άλλο να ανεχόμαστε οι ενισχύσεις να πηγαίνουν στους μεγαλύτερους», επισημαίνει το συνδικάτο οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην Γαλλία

Miltiadis Marinakis STEM Center Dedicated at Massachusetts Maritime Academy
English Edition

Miltiadis Marinakis STEM Center Dedicated at Massachusetts Maritime Academy

A bridge linking memory with the future of global shipping – a family legacy and the conversation about the people modern shipping needs

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νευρικές κινήσεις και πιέσεις από τα διυλιστήρια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Νευρικές κινήσεις στο ΧΑ, πιέσεις από τα διυλιστήρια

Μετά από μια ισχυρή εβδομάδα, η αγορά προσπαθεί σήμερα να διατηρήσει τα κεκτημένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΥΠΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι πληρωμές Οκτωβρίου – Οι ωφελούμενοι
Economy

ΔΥΠΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι πληρωμές Οκτωβρίου – Οι ωφελούμενοι

Οι συνολικές δαπάνες της ΔΥΠΑ και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες πιέσεις, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πιέσεις στις ευρωαγορές, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία

Στο επίκεντρο η υποβάθμιση των προοπτικών της Γαλλίας - Οι επενδυτές αξιολογούν και την πτώση της τιμής του πετρελαίου

Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος
Business

Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος

Ανθεκτικό τρίτο τρίμηνο παρά την αδύναμη ζήτηση στις ΗΠΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση στις λιανικές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο
World

Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση στις λιανικές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο

Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο τροφίμων στη Γερμανία μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές
Ασία

Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Οι αγορές της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας υποχώρησαν, ενώ αντίθετα ισχυρά κέρδη κατέγραψαν η Νότια Κορέα

Θεσσαλία: Στήριξη στους παραγωγούς οσπρίων μέσω θεσμικών φορέων και εκθέσεων
AGRO

Πώς θα στηριχθούν οι παραγωγοί οσπρίων

Συνάντηση Δ. Κουρέτα με τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Οσπρίων για την ενίσχυση του τομέα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies