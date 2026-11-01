Malaysia Airlines : Το νέο θύμα των χάκερς

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Περιστατικό κυβερνοασφάλειας παραδέχτηκε την Κυριακή η Malaysia Airlines που δήλωσε ότι ορισμένες πληροφορίες πελατών ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας που αφορά την εταιρεία Amadeus, συνεργατη της αεροπορικής εταιρειας στην τεχνολογία κρατήσεων.

Η αεροπορική εταιρεία εντάσσεται στην Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, Asiana Airlines της Νότιας Κορέας και άλλοι τις τελευταίες ημέρες που ανέφεραν ότι δεδομένα πελατών παραβιάστηκαν κατά την παραβίαση της Amadeus.

Στοιχεία για κρατήσεις απο το 2023

Η αεροπορική εταιρεία με τη σημαία της Μαλαισίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το περιστατικό ενδέχεται να επηρέασε τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία μεταξύ Αυγούστου 2023 και Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Amadeus και τα αρμόδια μέρη για να διερευνήσει το περιστατικό και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις του.

Η Malaysia Airlines δήλωσε ότι τα συστήματα πληροφορικής της δεν παραβιάστηκαν και δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε παραβιαστεί η οικονομική της πληροφορία.

#NSTBusinessTimes Malaysia Airlines Bhd said its own IT systems have not been compromised, although a cybersecurity incident involving its third-party technology provider, Amadeus IT Group, S.A. (Amadeus) may have affected certain customer information. https://t.co/GQV8n7GhyN https://t.co/KKjyTeMHRQ — New Straits Times (@NST_Online) November 1, 2026

Η αεροπορική εταιρεία της Μαλαισίας ενθάρρυνε τους πελάτες να παραμένουν σε εγρήγορση έναντι ύποπτων ή ανεπιθύμητων επικοινωνιών, ιδίως εκείνων που ζητούν προσωπικές ή οικονομικές πληροφορίες.

Η Amadeus δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί για μια ευπάθεια που επηρεάζει ένα περιβάλλον εμφάνισης κρατήσεων ταξιδιών, αλλά δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το πόσα δεδομένα πελατών επηρεάστηκαν.

Τις τελευταίες ημέρες, η Cathay Pacific και η Japan Airlines ανέφεραν ότι η παραβίαση είχε επηρεάσει δεδομένα που αφορούσαν 53.000 κρατήσεις και 92.000 πελάτες, αντίστοιχα.