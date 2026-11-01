Χάμπεκ: Λάθος η στάση της Γερμανίας στη σύνδεση ΕΕ-Καναδά

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Κριτική στη γερμανική κυβέρνηση και τον καγκελάριο Φριντριχ Μερτς ασκεί ο πρώην αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ σχετικά με τη θέση που κρατά στο ζήτημα της στενότερης σύνδεσης του Καναδά με την Ευρωπαική Ενωση.

Σε συνέντευξή του στην μεγαλύτερη οικονομική εφημεριδα της Γερμανίας, Handelsblatt, ο Χάμπεκ κατηγόρησε τη γερμανική κυβέρνηση ότι εμποδίζει τους στενότερους δεσμούς μεταξύ Καναδά και ΕΕ. Δήλωσε ότι ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ «αυτήν τη στιγμή ενσαρκώνει καλύτερα την ευρωπαϊκή ιδέα». «Είναι λάθος που η γερμανική κυβέρνηση εμποδίζει τους στενότερους δεσμούς μεταξύ ΕΕ και Καναδά», είπε ο Χάμπεκ.

Η Γερμανία, όπως και πολλά άλλα κράτη μέλη, είχε απορρίψει την πρόταση της προέδρου της Επιτροπής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να γίνει ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ. Όταν ρωτήθηκε αν ο Μερτς ακολουθούσε την πορεία του Κάρνεϊ, ο Χάμπεκ απάντησε: «Φοβάμαι πως όχι». Η Ευρώπη πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί από την αμερικανική και κινεζική τεχνολογία σε βασικούς κλάδους, πρόσθεσε. «Η χώρα μας δεν είναι ιδιαίτερα καλή στο να είναι γρήγορη. Αλλά αυτή φτιάχνει τους κανόνες της ταχύτητας».

Χάμπεκ: «Απληστος ο Τραμπ»

Μιλώντας για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Χάμπεκ δήλωσε: «Αυτό που προφανώς είναι ως άτομο είναι άπληστος και διεφθαρμένος». Ως πολιτικός, ο Τραμπ επικαλείται το «Μανιφέστο Πεπρωμένο», την αντίληψη του 19ου αιώνα ότι οι ΗΠΑ είναι προορισμένες για επέκταση. Οι αξιώσεις του για τον Καναδά, τη Γροιλανδία και μέρη της Κεντρικής Αμερικής βασίζονται σε αυτό.

«Και ξαφνικά δεν εκπλήσσεται κανείς πλέον από την έλξη που ασκεί ο Πούτιν σε αυτόν». Μια σταθερή ένωση της Κίνας του Σι Τζινπίνγκ, των ΗΠΑ του Τραμπ και της Ρωσίας του Πούτιν θα ήταν, κατά την άποψη του Χάμπεκ, «ένα εφιαλτικό σενάριο για την Ευρώπη».

Το AfD θα εχει διάρκεια πέντε εως δεκα χρόνια»

Ο πρώην αντικαγκελάριος των Πράσινων στην κυβέρνηση του Ολαφ Σολτς , αναμένει ότι η επιτυχία του ακροδεξιου AfD θα συνεχιστεί για αρκετά ακόμη χρόνια. «Θα πρέπει να ζήσουμε με τα δεξιά λαϊκιστικά κόμματα και την επιτυχία του AfD για άλλα πέντε έως δέκα χρόνια. Αν τα πράγματα πάνε καλά. Αν τα πράγματα πάνε άσχημα, πολύ περισσότερο.

Αλλά όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο χειρότερα θα γίνονται. Υπό αυτή την έννοια, βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου για την υπεράσπιση της δημοκρατίας», δήλωσε ο Χάμπεκ στη συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στην εφημερίδα Handelsblatt .

Παγκοσμιοποίηση και θέσεις εργασίας

Για την άνοδο του AfD υποστηρίζει ότι δεν οφείλεται σε αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως η μετανάστευση, η προστασία του κλίματος ή η ρητορική του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς (CDU). Ενώ αυτά είναι σημαντικά προβλήματα τονίζει, η εξήγηση βρίσκεται βαθύτερα: το AfD εκλέγεται σε μέρη όπου οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στην παγκοσμιοποίηση και τον μετασχηματισμό της βιομηχανικής κοινωνίας.

«Ορισμένες θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν, όχι επειδή κάποιο μέλος του Πράσινου Κόμματος το ήθελε έτσι, αλλά επειδή έτσι λειτουργούν οι δυνάμεις της αγοράς». Το κρίσιμο ερώτημα, λέει, είναι εάν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα είναι προσβάσιμες σε όσους επηρεάζονται. Αυτό είναι δυνατό, αλλά θα χρειαστεί χρόνος.

Οπως σημειώνει η Welt , που αναφέρεται στη συνέντευξη του πρώην καγκελάριου, ο Χάμπεκ είχε ήδη υποστηρίξει την ίδια συλλογιστική στα τέλη Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του ARD «Caren Miosga»: «Ο λόγος για τον οποίο το πολιτικό κέντρο γίνεται ολοένα και πιο αδύναμο δεν μπορεί να οφείλεται στις αντλίες θερμότητας ή στη συνταξιοδότηση στα 63».

Εάν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και την ενίσχυση της συμμετοχής αποτύχουν, «τότε συνθήκες όπως αυτές στη Σαξονία-Άνχαλτ απειλούν να αναδυθούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο σε δέκα με δεκαπέντε χρόνια», είπε στην εφημερίδα Handelsblatt.

Σημειώνεται ότι στη Σαξονία-Άνχαλτ, το AfD έγινε το ισχυρότερο κόμμα στις εκλογές του Σεπτεμβρίου με περισσότερο από 40% των ψήφων, χάνοντας οριακά την απόλυτη πλειοψηφία. Οι πανεθνικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το AfD προηγείται των CDU/CSU εδώ και μήνες.