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ΗΠΑ – Κογκρέσο: Τι αλλαγές θα φέρει η νίκη των Δημοκρατικών σε δασμούς και εμπόριο

Οι Δημοκρατικοί που θα ελέγχουν τις προεδρίες των επιτροπών αναμένεται να εξετάσουν διεξοδικά τις εμπορικές συμφωνίες του Τραμπ

World 01.11.2026, 18:10
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ΗΠΑ – Κογκρέσο: Τι αλλαγές θα φέρει η νίκη των Δημοκρατικών σε δασμούς και εμπόριο
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Η ατζέντα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις της χώρας του με τρίτες χώρες θα αντιμετωπίσει μια νέα πηγή τριβών αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου την Τρίτη, με μια σειρά ακροάσεων εποπτείας και συμβολικών ψηφοφοριών για την κατάργηση δασμών να αναμένεται το επόμενο έτος, εκτιμά το Reuters λίγες ημέρες πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στη χώρα.

Ωστόσο ο Τραμπ θα παραμείνει αμετάβλητος στον ζήλο του για περισσότερες δασμολογικές ενέργειες, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες σε θέματα εμπορίου και συνεργάτες του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει την επιβολή περισσότερων δασμών και εμπορικές διαπραγματεύσεις μέσω εκτελεστικών διατάξεων, σύμφωνα με ειδικούς

Οι Δημοκρατικοί είναι πρόθυμοι να ψηφίσουν νομοθεσία για την κατάργηση πολλών από τους δασμούς του Τραμπ και των πιο απαρχαιωμένων νομοθετικών διατάξεων που τους στηρίζουν, αλλά οποιαδήποτε επιτυχία του κόμματος θα προσκρούσει στην πραγματικότητα του δικαιώματος βέτο του Τραμπ.

«Μία από τις πιο προφανείς προτεραιότητες θα ήταν η κατάργηση των δασμών του Τραμπ έναντι του Καναδά, οι οποίοι αυξάνουν τις τιμές και βλάπτουν τις κοινότητες και στις δύο πλευρές των συνόρων», δήλωσε ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα φορολογίας και εμπορίου.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία των ΗΠΑ για να ανατρέψουν τις οριακές πλειοψηφίες των Ρεπουμπλικάνων (218-214 και 53-47 αντίστοιχα). Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί θα κερδίσουν τη Βουλή, ενώ η Γερουσία παραμένει πολύ αμφίρροπη, με αποτέλεσμα οι Δημοκρατικοί να απέχουν πολύ από την πλειοψηφία των δύο τρίτων που απαιτείται για να παρακάμψουν το βέτο.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ καταρτίζει σχέδια για να βασιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό σε εκτελεστικές πράξεις, μεταξύ άλλων στον τομέα του εμπορίου, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου.

Εάν κερδίσουν τουλάχιστον μία Βουλή, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε συμβολικές ψηφοφορίες για νομοσχέδια σχετικά με το εμπόριο που έχουν παραμείνει για καιρό στην άκρη, όπως το «End Trump’s Tariff Tax Act» του γερουσιαστή Τσακ Σούμερ, το οποίο θα καταργούσε τη διάταξη που στηρίζει τους τιμωρητικούς δασμούς στα καναδικά προϊόντα, το Άρθρο 338 του Νόμου περί Δασμών του 1930, καθώς και τη διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τους προσωρινούς παγκόσμιους δασμούς 10% του Τραμπ, το Άρθρο 122 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974.

Το νομοσχέδιο, με 28 συνυπογράφοντες, μεταξύ των οποίων και ο Γουάιντεν, ζητά επίσης την επιστροφή όλων των δασμών που εισπράχθηκαν βάσει των απαρχαιωμένων εμπορικών νόμων.

«Οι Δημοκρατικοί θα δοκιμάσουν πολλά πράγματα. Απλώς δεν πιστεύω ότι κάτι θα περάσει τελικά, επειδή κανένα από τα δύο κόμματα δεν θα έχει πλειοψηφία ικανή να παρακάμψει το βέτο σε καμία περίπτωση», δήλωσε ο Γουίλιαμ Ράινς, μη μόνιμος σύμβουλος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στην Ουάσινγκτον.

Ακροάσεις ελέγχου

Ωστόσο, η απόκτηση του ελέγχου των εμπορικών επιτροπών θα έδινε στους Δημοκρατικούς μια πλατφόρμα για να ξεκινήσουν μια συνεχή σειρά ακροάσεων ελέγχου και ερευνών σχετικά με τις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ, ανέφεραν ο Reinsch και άλλοι εμπειρογνώμονες σε θέματα εμπορίου.

Στα βασικά θέματα εποπτείας θα περιλαμβάνονται η αποκάλυψη της αδιαφανούς διαδικασίας καθορισμού των δασμολογικών εξαιρέσεων που ωφελούν συγκεκριμένες εταιρείες, ο τρόπος με τον οποίο οι δασμοί επηρεάζουν τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ διανέμει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτικά κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και άλλους εμπορικούς εταίρους στο πλαίσιο πρόσφατων εμπορικών συμφωνιών.

Μια συγκρουσιακή ατζέντα εποπτείας από τους Δημοκρατικούς θα σηματοδοτούσε μια στροφή από την κατά κύριο λόγο «απαθή» προσέγγιση των Ρεπουμπλικάνων έναντι των δασμών του Τραμπ, η οποία επιμένει εδώ και δύο χρόνια παρά την πρόσφατη αντίδραση ορισμένων Ρεπουμπλικάνων βουλευτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της γερουσιαστού Σούζαν Κόλινς από το Μέιν.

Σε συνδυασμό με ορισμένες συμβολικές ψηφοφορίες για τη μείωση των δασμών που διοργάνωσαν οι Δημοκρατικοί, αυτό θα αρχίσει να μετατοπίζει τη συζήτηση για το εμπόριο, ώστε να επηρεάσει τον εκλογικό κύκλο του 2028, δήλωσε στο Reuters η Γκρέτα Πάις, πρώην γενική νομική σύμβουλος στο γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ και πρώην εμπορική σύμβουλος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας.

Ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν τις ψήφους για να περάσουν ένα νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση των εμπορικών αρμοδιοτήτων από την πρώτη στιγμή, η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να «αποτελέσει τη βάση μιας πρότασης για τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε η Πάις, η οποία σήμερα είναι συνεργάτης σε θέματα εμπορίου στη δικηγορική εταιρεία Wiley Rein στην Ουάσινγκτον.

«Πιστεύω ότι είναι πραγματικά η αρχή του τρόπου με τον οποίο οι Δημοκρατικοί, και το Κογκρέσο στο σύνολό του, ⁠σκέφτονται αν και πώς θα θεσπίσουν εμπορική νομοθεσία και μεταρρυθμίσεις τα επόμενα δύο έως τέσσερα χρόνια, πραγματικά», πρόσθεσε η Peisch.

Ο Τραμπ θα επιμείνει στο «Πρώτα η Αμερική»

Η αύξηση των πιέσεων από το Καπιτώλιο είναι απίθανο να αποτρέψει τον Τραμπ από το να επιβάλει περισσότερους δασμούς κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών της θητείας του, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο μιας επικείμενης έρευνας για την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα σε 16 σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, ακόμη και αν χορηγεί εξαιρέσεις ή αναβάλλει ορισμένους δασμούς.

Ο Τραμπ θα συνεχίσει να επιδιώκει την εμπορική ατζέντα του, η οποία βασίζεται στους δασμούς και αποσκοπεί στην προστασία των Αμερικανών εργαζομένων, αγροτών και επιχειρήσεων από το να γίνονται αντικείμενο «εκμετάλλευσης» από προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Μάθιου Μίντλετον.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα παρεκκλίνει ποτέ από την αρχή “Πρώτα η Αμερική”, είτε στις εμπορικές διαπραγματεύσεις είτε μέσω ενός οικονομικού προγράμματος που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και απορρύθμιση», δήλωσε ο Μίντλετον σε γραπτή δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη εξασφαλίσει σχεδόν 20 δίκαιες εμπορικές συμφωνίες και επενδύσεις τρισεκατομμυρίων στον τομέα της μεταποίησης, ενώ ακόμα περισσότερη πρόοδος, θέσεις εργασίας και ευκαιρίες αναμένεται να ακολουθήσουν για τους απλούς Αμερικανούς».

Οι εμπορικοί εταίροι κατανοούν επίσης τη δέσμευση του Τραμπ να διατηρήσει τους δασμούς σε ισχύ και συνειδητοποιούν ότι το Κογκρέσο δεν θα είναι σε θέση να τους καταργήσει, δήλωσε ο Μίλος Ίβκοβιτς, εμπειρογνώμονας στο διεθνές διαιτητικό δίκαιο και έκτακτος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σαιντ Λούις.

Μια στάση αναμονής όσον αφορά την ψηφοφορία δεν θα ωφελήσει χώρες που καθυστερούν να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες, όπως η Ινδία, το Βιετνάμ ή ο Καναδάς, ανέφερε.

«Όλες αυτές οι χώρες που πιστεύουν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές θα έχουν τέτοιο αντίκτυπο ώστε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Πρόεδρος Τραμπ να αλλάξουν την εξωτερική πολιτική, κάνουν λάθος», δήλωσε ο Ιβκόβιτς. Οι χώρες που καθυστερούν τις εμπορικές συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ «στην πραγματικότητα θέτουν σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις τους», πρόσθεσε.

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