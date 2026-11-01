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Χατζηδάκης: Ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία για μέτρα στήριξης

Προχωρούμε στο πλαίσιο της αντοχής του προϋπολογισμού και μέχρι του σημείου που δεν θα έχουμε κίτρινες κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αγορές, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης

Πολιτική 01.11.2026, 11:14
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Χατζηδάκης: Ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία για μέτρα στήριξης
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Στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης στην Κομισιόν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να στηριχτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από τις υψηλές τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Οπως είπε, «επειδή έχουμε κάνει καλούς λογαριασμούς και προχωρούμε με νοικοκυρεμένη αντίληψη, μπορούμε να συνεχίσουμε την στήριξη. Είμαστε από τις χώρες της Ευρώπης που αντέδρασαν πρώτες και είμαστε τρίτοι στην ΕΕ ως προς την ένταση της ενίσχυσης. Προχωρούμε στο πλαίσιο της αντοχής του προϋπολογισμού και μέχρι του σημείου που δεν θα έχουμε κίτρινες κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αγορές, σε μια περίοδο αναταράξεων στην αγορά ομολόγων. Παράλληλα ζητάμε, όπως κάνουν κι άλλες χώρες, μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω δράση χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα. Πάντως, οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης δείχνουν ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό ή πρόβλημα της κυβέρνησης, όπως ήθελαν κάποιοι να εμφανίσουν, αλλά είναι ευρωπαϊκό και διεθνές».

Αγροτικές ενισχύσεις

Σε σχέση με τις αγροτικές ενισχύσεις ανέφερε ότι «βούληση της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις προκαταβολές, όπως και πέρυσι, στις 30 Νοεμβρίου. Ήδη έχει αυξηθεί – και βαίνει αυξανόμενος – ο ρυθμός υποβολής των αιτήσεων, καθώς από 1.000-2.000 αιτήσεις πριν από ένα μήνα φθάσαμε ήδη στις 16.500 αιτήσεις ημερησίως. Το καινούργιο σύστημα έχει γίνει θετικά δεκτό τόσο από τους συνεταιριστές, όσο και από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο». Πρόσθσε, ακόμη, ότι «βρισκόμαστε στη φάση μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Το καινούργιο σύστημα είναι πιο απαιτητικό με βάση και αυτά που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια .Το βέβαιο είναι ότι μετά από κάποιες παιδικές ασθένειες, προχωρούμε. Αυτό που θα μείνει στο τέλος είναι ένα πιο δίκαιο σύστημα. Η χώρα θα παίρνει τα ίδια λεφτά, αλλά θα τα κατανέμει πιο δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών».

Εξωτερική πολιτική και άμυνα

Για την εξωτερική και αμυντική πολιτική επανέλαβε ότι η κυβέρνηση προχωρά χωρίς φωνές και αντάρα, έχοντας όμως απτά αποτελέσματα. «Η χώρα», τόνισε, «έχει σημειώσει μεγάλες εθνικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και έχει έναν πρωθυπουργό που την εκπροσωπεί επάξια». Υπενθύμισε σε αυτό το πλαίσιο τις ομιλίες του πρωθυπουργού στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, αλλά και την περασμένη εβδομάδα στον ΟΗΕ, όπου ξεκαθάρισε τα πράγματα σε σχέση με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Σημείωσε επίσης την απόκτηση της νέας φρεγάτας «Νέαρχος» που προστίθεται στη φρεγάτα «Κίμων» ενισχύοντας την αμυντική θωράκιση της χώρας, όπως και τα μαχητικά Rafale και τα F-35 που ακολουθούν.

Επίσης, υπογράμμισε την μερική οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο, με την οποία προχωρά τώρα περαιτέρω οριοθέτηση, την αντίστοιχη οριοθέτηση με την Ιταλία, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο, τα οικολογικά πάρκα, την ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, τις αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία, τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης «που δεν είναι χωρίς πολιτικό νόημα», τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου που καθιστά τη χώρα πύλη εισόδου για Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο προς την Ευρώπη. «Όλα αυτά αποτελούν αναντίρρητα σημαντικές εθνικές επιτυχίες και αποδεικνύουν την ενίσχυση της θέσης της χώρας», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σχεδιασμός για την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου προχωρεί κανονικά.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι στο αυριανό υπουργικό συμβούλιο αναμένεται κάθε υπουργός να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητές του μέχρι τις εκλογές.

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