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Ιχθυοκαλλιέργεια: Πού ταξιδεύουν τα ελληνικά ψάρια [γραφήματα]

Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια διατηρεί το ισχυρό αποτύπωμά της στις διεθνείς αγορές

AGRO 01.11.2026, 08:00
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Ιχθυοκαλλιέργεια: Πού ταξιδεύουν τα ελληνικά ψάρια [γραφήματα]
Επιμέλεια Ανθή Γεωργίου

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Από την Ιταλία και την Ισπανία, έως τη Γαλλία και το Ισραήλ ταξιδεύουν τα ελληνικά ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, με την ευρωπαϊκή αγορά να εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό προορισμό τους. Την ίδια στιγμή, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια διατηρεί το ισχυρό αποτύπωμά της στις διεθνείς αγορές, καθώς το 2025 ήταν ακόμη μία χρονιά σημαντικών εξελίξεων και ισχυρών επιδόσεων, παρά την αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος και τις μεταβολές της αγοράς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), το 2025 οι εξαγωγές τσιπούρας και λαβρακιού αυξήθηκαν κατά 4% σε όγκο φτάνοντας τους 119.000 τόνους και 15% σε αξία, αγγίζοντας τα 820 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ανάμεσα στα ισχυρότερα εξαγώγιμα προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφής.

Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία απορροφούν περισσότερο από το ήμισυ της ελληνικής παραγωγής

Το 2025, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια διατήρησε τον έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό της, συμβάλλοντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων και αντισταθμίζοντας εν μέρει την πτώση των εξαγωγών άλλων κλάδων. Το 82% της παραγωγής διατέθηκε σε αγορές του εξωτερικού και το υπόλοιπο 18% στην εγχώρια αγορά. Ο μηνιαίος όγκος των εξαγωγών κυμάνθηκε μεταξύ 7.000 και 8.500 τόνων.

ιχθυοκαλλιέργεια

Οι εξαγωγές

Κύριος προορισμός για τα νωπά ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το Ισραήλ αποκτά σημαντική θέση μεταξύ των εξαγωγικών αγορών του κλάδου. Το 2025, ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 4%, φθάνοντας τους 97.384 τόνους, συνολικής αξίας 672 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα:

  • Το 71% (84.117 τόνοι) διατέθηκε σε 22 χώρες της ΕΕ-27.
  • Το 18% (21.616 τόνοι) εκτιμάται ότι διατέθηκε στην εγχώρια αγορά.
  • Το 11% (13.276 τόνοι) διατέθηκε σε 18 τρίτες  χώρες.

Ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών, η τσιπούρα αντιπροσώπευε το 51% (49.582 τόνοι) και το λαβράκι το 49% (47.801 τόνοι). Σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών αφορούσε νωπά ψάρια, ενώ μόλις το 0,1% αφορούσε κατεψυγμένα (130 τόνοι), τα οποία κατευθύνθηκαν κυρίως σε τρίτες χώρες.

Η μέση τιμή εξαγωγής αυξήθηκε και για τα δύο είδη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, διαμορφούμενη σε 6,72 €/κιλό για την τσιπούρα (+10%) και σε 7,10 €/κιλό για το λαβράκι (+12%). «Σε μια χρονιά κατά την οποία το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας παρέμεινε ελλειμματικό, τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στα τρόφιμα με θετική συμβολή σε αυτό, επιβεβαιώνοντας τον έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό του κλάδου», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛΟΠΥ.

ιχθυοκαλλιέργεια

Οι σημαντικότερες αγορές

Παραδοσιακά, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία απορροφούν περισσότερο από το ήμισυ της ελληνικής παραγωγής. Το 2025, οι τρεις αυτές χώρες αντιπροσώπευαν συνολικά το 71% των ελληνικών εξαγωγών τσιπούρας και λαβρακιού. Παράλληλα, το Ισραήλ έχει αναδειχθεί τα τελευταία δύο χρόνια σε σημαντικό εμπορικό εταίρο, συγκαταλεγόμενο στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές για τα προϊόντα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη γεωγραφική εγγύτητα της χώρας με την Ελλάδα.

Οι μέσες τιμές εξαγωγής παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και για τα δύο είδη το 2025. Ειδικότερα, η μέση τιμή πώλησης της τσιπούρας διαμορφώθηκε στα 6,72 ευρώ ανά κιλό, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, η μέση τιμή πώλησης του λαβρακιού αυξήθηκε κατά 11%, φθάνοντας τα 7,10 ευρώ ανά κιλό.

Το 2025 η διακίνηση τουρκικών ψαριών μέσω της Ελλάδας μειώθηκε κατά 3,2% σε σύγκριση με το 2024

Η διακίνηση τουρκικών ψαριών

Να σημειωθεί ότι το 2025 η διακίνηση τουρκικών ψαριών μέσω της Ελλάδας μειώθηκε κατά 3,2% σε σύγκριση με το 2024.

Συνολικά εισήχθησαν 18.798 τόνοι νωπών ψαριών, εκ των οποίων 11.877 τόνοι τσιπούρας και 6.921 τόνοι λαβρακιού. Οι ποσότητες αυτές εκτελωνίστηκαν στην Ελλάδα και, σχεδόν στο σύνολό τους, επανεξάχθηκαν ως προϊόντα τουρκικής προέλευσης, κυρίως προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο ανταγωνισμός το 2025 ήταν αισθητά ηπιότερος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, κυρίως λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας ψαριών από την Τουρκία, τη βασική ανταγωνίστρια χώρα της Ελλάδας. Οι εξαγωγές τουρκικών ψαριών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 10%–13%, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση της προσφοράς στις κύριες αγορές», επισημαίνεται στην έκθεση της ΕΛΟΠΥ.

Η αγορά της Ιταλίας

Το 2025, οι συνολικές εισαγωγές τσιπούρας και λαβρακιού στην Ιταλία ανήλθαν σε 76.894 τόνους, καταγράφοντας αύξηση 17% σε σύγκριση με το 2024.

Από αυτούς, το 46% (περίπου 35.500 τόνοι) προήλθε από την Ελλάδα. Η Ιταλία αποτελεί διαχρονικά τη μεγαλύτερη αγορά για τα ψάρια ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, απορροφώντας περίπου το ένα τρίτο της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού (30% το 2025).

Το 2025, οι εισαγωγές τσιπούρας στην Ιταλία ανήλθαν σε 44.017 τόνους, εκ των οποίων το 39% (17.062 τόνοι) προήλθε από την Ελλάδα. Σε σύγκριση με το 2024, οι συνολικές εισαγωγές τσιπούρας αυξήθηκαν κατά 22%, ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 27%. Η μέση τιμή εξαγωγής (FOB) της ελληνικής τσιπούρας προς την Ιταλία διαμορφώθηκε σε 6,72 ευρώ ανά κιλό, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το 2025, οι εισαγωγές λαβρακιού στην Ιταλία ανήλθαν σε 32.877 τόνους, εκ των οποίων το 56% (18.442 τόνοι) προήλθε από την Ελλάδα. Σε σύγκριση με το 2024, οι συνολικές εισαγωγές λαβρακιού αυξήθηκαν κατά 11%, ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 24%. Η μέση τιμή εξαγωγής (FOB) του ελληνικού λαβρακιού προς την Ιταλία διαμορφώθηκε σε 7,05 ευρώ ανά κιλό, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Ισπανία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για τα ψάρια ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, απορροφώντας περίπου το 21% της ελληνικής παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού το 2025

Η αγορά της Ισπανίας

Η Ισπανία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για τα ψάρια ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, απορροφώντας περίπου το 21% της ελληνικής παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού το 2025. Οι συνολικές εισαγωγές των δύο ειδών στην Ισπανία ανήλθαν σε 31.981 τόνους, εκ των οποίων το 78% (25.051 τόνοι) προήλθε από την Ελλάδα.

Το 2025, οι εισαγωγές τσιπούρας στην Ισπανία ανήλθαν σε 14.850 τόνους, εκ των οποίων το 76% (11.223 τόνοι) προήλθε από την Ελλάδα. Σε σύγκριση με το 2024, οι συνολικές εισαγωγές τσιπούρας μειώθηκαν κατά 13%, ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 9%. Η μέση τιμή εξαγωγής (FOB) της ελληνικής τσιπούρας προς την Ισπανία διαμορφώθηκε το 2025 σε 6,07 ευρώ ανά κιλό, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το 2025, οι εισαγωγές λαβρακιού στην Ισπανία ανήλθαν σε 20.422 τόνους, εκ των οποίων το 77% (13.828 τόνοι) προήλθε από την Ελλάδα. Σε σύγκριση με το 2024, οι συνολικές εισαγωγές λαβρακιού μειώθηκαν κατά 17%, ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα υποχώρησαν κατά 9%. Η μέση τιμή εξαγωγής (FOB) του ελληνικού λαβρακιού προς την Ισπανία διαμορφώθηκε το 2025 σε 6,20 ευρώ ανά κιλό, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η αγορά της Γαλλίας

Η Γαλλία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη αγορά για τα ψάρια ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, απορροφώντας περίπου το 12,5% της ελληνικής παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού το 2025. Οι συνολικές εισαγωγές των δύο ειδών στη Γαλλία ανήλθαν σε 24.174 τόνους, εκ των οποίων περίπου το 62% (14.911 τόνοι) προήλθε από την Ελλάδα.

Το 2025, οι εισαγωγές τσιπούρας στη Γαλλία ανήλθαν σε 11.927 τόνους, εκ των οποίων το 64% (7.587 τόνοι) προήλθε από την Ελλάδα. Σε σύγκριση με το 2024, οι συνολικές εισαγωγές τσιπούρας μειώθηκαν κατά 1%, ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3,5%. Η μέση τιμή εξαγωγής (FOB) της ελληνικής τσιπούρας προς τη Γαλλία διαμορφώθηκε σε 6,42 ευρώ ανά κιλό, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το 2025, οι εισαγωγές λαβρακιού στη Γαλλία ανήλθαν σε 12.247 τόνους, εκ των οποίων το 33% (4.011 τόνοι) προήλθε από την Ελλάδα. Σε σύγκριση με το 2024, οι συνολικές εισαγωγές λαβρακιού αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 25%. Η μέση τιμή εξαγωγής (FOB) του ελληνικού λαβρακιού προς τη Γαλλία διαμορφώθηκε σε 6,68 ευρώ ανά κιλό, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2024.

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Φυσικό αέριο: Η Γερμανία δεν έπιασε τον στόχο στην αποθήκευση φυσικού αερίου
Φυσικό αέριο

Νέοι φόβοι για τις τιμές και την επάρκεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι τιμές στο φυσικό αέριο ξεπέρασαν τα 100 ευρώ - Πώς μπορεί να επηρεάσει τις τιμές η Γερμανία

Μελίνα Ζιάγκου

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