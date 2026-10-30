Δυτική Ελλάδα: Προτάσεις για εκμίσθωση των αποστραγγισμένων γαιών της ΠΕ Ηλείας

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Τις προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου εκμίσθωσης των αποστραγγισμένων γαιών της Ηλείας παρουσίασαν στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανό, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, και ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, παρουσία του βουλευτή Ηλείας, Ανδρέα Νικολακόπουλου.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν οι διαδικασίες εκμίσθωσης των εκτάσεων των πρώην λιμνών Αγουλινίτσας, Μουριάς και Κάστας, οι οποίες βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος είναι η δημόσια γη να αξιοποιείται με σαφείς κανόνες και αντικειμενικά κριτήρια

Τις προτάσεις της Περιφέρειας παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Κωνσταντίνος Μήλιος, παρουσία της υπηρεσιακής ηγεσίας της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου.

Το πλαίσιο εκμίσθωσης

Κεντρικός άξονας της παρέμβασης της Περιφέρειας είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δίκαιου και διαφανούς πλαισίου εκμίσθωσης, που θα διασφαλίζει την ουσιαστική στήριξη των πραγματικών παραγωγών, θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων.

Στόχος είναι η δημόσια γη να αξιοποιείται με σαφείς κανόνες και αντικειμενικά κριτήρια, με γνώμονα την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργάστηκε συστηματικά για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πρότασης, μέσα από συνεργασία και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Όπως επισήμανε, η ανάγκη αναμόρφωσης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου είναι επιτακτική, ώστε οι διαδικασίες εκμίσθωσης να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες και να υπηρετούν αποτελεσματικά τις ανάγκες της παραγωγής και της τοπικής κοινωνίας.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, ανέδειξε την ανάγκη να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, ώστε η κατανομή των αγροτεμαχίων να πραγματοποιείται με δίκαιους, διαφανείς και αντικειμενικούς όρους, δίνοντας ουσιαστικές δυνατότητες πρόσβασης στους ανθρώπους που καλλιεργούν τη γη και στηρίζουν την τοπική αγροτική οικονομία.

O βουλευτής Ηλείας, Ανδρέας Νικολακόπουλος σημείωσε ότι οι εκτάσεις των πρώην λιμνών θα πρέπει μετατραπούν σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσα από μια δίκαιη κατανομή στους πραγματικούς αγρότες των παραλίμνιων περιοχών και να λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της στήριξης του εισοδήματός τους, θυμίζοντας ότι αυτός ακριβώς ήταν και ο σκοπός που έγινε η αποξήρανση της Μουριάς και της Αγουλινίτσας. Στη βάση αυτή και μετά από συνεργασία όλων των πλευρών, επεσήμανε ότι η πρόταση της Περιφέρειας κινείται στην κατεύθυνση προάσπισης των συμφερόντων των αγροτών και επιδιώκει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της γης για αποτελεσματική παραγωγή από τους ίδιους τους καλλιεργητές και με ένα διαφορετικό πλαίσιο εκμισθώσεων στο οποίο μπορεί να θέσει τους ορθολογικούς κανόνες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως πρόσθεσε, είναι καιρός, η μέχρι τώρα εικόνα να αλλάξει και αυτό ζητούν οι ίδιοι οι παραγωγοί για να μπορούν απρόσκοπτα να καλλιεργούν και να συνεχίσουν κοντά στον τόπο τους να έχουν αποδοτικές χρονιές στις συγκεκριμένες εκτάσεις.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεσμεύτηκε να εξετάσει τις προτάσεις της Περιφέρειας και έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να προχωρήσουν στην επεξεργασία τους.

Σημειώνεται πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιμένει στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου που θα συνδέει την αξιοποίηση της δημόσιας γης με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, θα ενισχύει τη διαφάνεια και θα στηρίζει έμπρακτα τους αγρότες και τις τοπικές κοινωνίες. Η δίκαιη κατανομή των εκτάσεων αυτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παραγωγική αξιοποίησή τους και την αναπτυξιακή προοπτική της Ηλείας.