Πετρέλαιο: Απότομη υποχώρηση στις διεθνείς αγορές

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Βουτιά καταγράφει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές εν μέσω αναφορών ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν αναζητούν διπλωματικές λύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, με παράδοση τον Ιανουάριο, υποχώρησαν κατά 6,07% στα 106,54 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με τα στοιχεία στις 8:55 π.μ.

Τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση τον Δεκέμβριο, σημείωσαν πτώση 6,2% στα 97,65 δολάρια το βαρέλι.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτιμά να μην χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ και θα ήθελε να επιλύσει το ζήτημα με το Ιράν «διπλωματικά».

Ο Τραμπ «δεν έχει λάβει απόφαση… αυτό που εκφράζει ο Πρόεδρος είναι μια ακλόνητη πεποίθηση ότι, αν χρειαζόταν να αναλάβουμε στρατιωτική δράση, θα είχαμε τη δυνατότητα να το πράξουμε, διαθέτουμε όντως όλα όσα χρειάζονται για να επιτύχουμε. Ωστόσο, θα προτιμούσαμε να επιλύσουμε το ζήτημα ειρηνικά», ανέφερε ο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι ιρανικές αρχές άφησαν επίσης να εννοηθεί ότι μια συμφωνία παραμένει εφικτή, έπειτα από διήμερες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Κατάρ, υπό την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα θα ικανοποιηθούν έμπρακτα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο αναφορών ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν προετοιμάζονται για περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Τα δημοσίευματα

Δημοσιεύματα της Wall Street Journal και των New York Times αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για πιθανή επανέναρξη στρατιωτικών ενεργειών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάλεσε το Σάββατο τις ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης να αντιμετωπίσουν «οποιοδήποτε επίπεδο ή τύπο απειλής» με «μια άμεση, ουσιαστική και γεωγραφικά απεριόριστη απάντηση».

Οι ανησυχίες σχετικά με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία είναι πιθανό να παραμείνουν στο προσκήνιο το επόμενο διάστημα.

«Οι επιθέσεις εναντίον πλοίων και διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή, καθώς και εναντίον αμάχων στην Ουκρανία, συνεχίζονται, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αισιοδοξίας για την επίτευξη μόνιμων εκεχειριών στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής στην PVM Oil Associates.

«Ωστόσο, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία», πρόσθεσε ο Βάργκα.