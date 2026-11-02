Wall Street: Πιέσεις στην τεχνολογία – Αντοχές για τον Dow Jones

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Με απώλειες για τις τεχνολογικές μετοχές και στροφή των επενδυτών σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας κινήθηκε τη Δευτέρα η Wall Street. Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,07% και ο S&P 500 κατά 0,51%, διαγράφοντας τα αρχικά τους κέρδη, ενώ ο Dow Jones διαφοροποιήθηκε με άνοδο 0,42%.

Οι ανησυχίες για τις τεράστιες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη συνέχισαν να επιβαρύνουν το κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο, με ισχυρές πιέσεις στις Marvell, Lumentum και Oracle. Παράλληλα, οι προσδοκίες επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν οδήγησαν σε βουτιά άνω του 7% τις τιμές του πετρελαίου, ενώ οι επενδυτές είχαν στραμμένο το βλέμμα στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές και στα στοιχεία για την απασχόληση.

Οι μετοχές της Nvidia και της Meta Platforms υποχώρησαν κατά 0,5% και 0,7%, αντίστοιχα. Η Apple, η οποία ανακοινώνει τα αποτελέσματά της μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, κατέγραφε πτώση 2%. Η μετοχή της Marvell Technology σημείωσε απώλειες περίπου 12%, ενώ εκείνη της Lumentum υποχώρησε κατά 18%, μετά την ανακοίνωση των δύο εταιρειών ότι η Marvell εξαγοράζει τη Lumentum έναντι 115 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της Oracle υποχώρησε επίσης κατά 8%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αντλήσει 10 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης κοινών μετοχών και ακόμη 10 δισ. δολάρια μέσω ομολόγων, για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης της.

Τα κέρδη μετοχών της λεγόμενης «παλαιάς οικονομίας», όπως η Sherwin-Williams και η Home Depot, έδωσαν ώθηση στον Dow, με άνοδο 5,6% και 3,3%, αντίστοιχα. Οι Honeywell International, 3M και Boeing ενισχύθηκαν επίσης κατά περισσότερο από 2% η καθεμία.

Μετατόπιση κεφαλαίων

Η μετατόπιση κεφαλαίων από τον τεχνολογικό κλάδο ακολούθησε μία εβδομάδα απωλειών για τους βασικούς αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να εξετάζουν εξονυχιστικά τις εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

«Το αφήγημα που στηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία του χρηματιστηρίου μπορεί να έχει δεχθεί ορισμένα πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά παραμένει ακέραιο», δήλωσε ο Κρις Λάρκιν, διευθύνων σύμβουλος συναλλαγών και επενδύσεων στην E-Trade. «Η πρόκληση αφορά τη βραχυπρόθεσμη δυναμική: να διατηρηθεί για περισσότερες από λίγες ημέρες, χωρίς να ανακοπεί από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, τις ανησυχίες για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη, τον πληθωρισμό ή τις γεωπολιτικές εξελίξεις».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Nasdaq, στον οποίο κυριαρχούν οι τεχνολογικές μετοχές, και ο S&P 500 ολοκλήρωσαν τον Οκτώβριο με απώλειες, εν μέσω ανησυχιών για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Nasdaq κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από τον Μάρτιο του 2025. Αντίθετα, ο Dow ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε αμυντικούς κλάδους, όπως η υγεία.

«Η αγορά έχει μπροστά της και άλλους πιθανούς παράγοντες που μπορούν να πυροδοτήσουν μεταβλητότητα, μεταξύ των οποίων οι ενδιάμεσες εκλογές και τα στοιχεία για την απασχόληση αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, η ικανότητά της να λυγίζει, χωρίς να σπάει υπό την πίεση, αποτελεί θετικό σημάδι», πρόσθεσε ο Λάρκιν.

Οι ενδιάμεσες εκλογές

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα διεξαχθούν την Τρίτη, με τους Δημοκρατικούς να αναμένεται να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ ο έλεγχος της Γερουσίας παραμένει αβέβαιος.

Στο μεταξύ, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 7,63%, κλείνοντας στα 104,77 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate σημείωσαν επίσης πτώση 7,36%, διαμορφούμενα στα 96,46 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν εν μέσω προσδοκιών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει λάβει απόφαση» να επιτεθεί στο Ιράν και ότι η Ουάσιγκτον θα προτιμούσε να επιλύσει τη σύγκρουση «ειρηνικά». Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας δήλωσε πως είναι εφικτή μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, εφόσον η αμερικανική πλευρά «επιδείξει καλή θέληση».