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Χρυσός: Ανέκαμψε από τα χαμηλά ενός έτους

Ο χρυσός επηρεάστηκε θετικά από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου

Commodities 02.11.2026, 16:01
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Χρυσός: Ανέκαμψε από τα χαμηλά ενός έτους
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Ανέκαμψε ο χρυσός τη Δευτέρα από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου μείωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα και στις ευρύτερες επιπτώσεις τους στη δημοσιονομική πολιτική.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,7%, φτάνοντας τα 3.902,03 δολάρια η ουγγιά στις 14:39 ώρα Ελλάδος. Την Παρασκευή είχε υποχωρήσει κατά 3,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από ένα ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο προκάλεσε μαζική αναζήτηση ρευστότητας από τους επενδυτές, σύμφωνα με αναλυτές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύθηκαν κατά 0,3%, στα 3.911,50 δολάρια η ουγγιά.

Αισιοδοξία για Μ. Ανατολή

«Η αισιοδοξία γύρω από μια διπλωματική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με τις ανανεωμένες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με το πόσο ακόμη θα χρειαστεί να αυστηροποιήσει τη νομισματική πολιτική της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Αυτό διευκολύνει την ανάκαμψη του χρυσού», δήλωσε στο Reuters ο Νίκος Τζαμπουράς, ανεξάρτητος αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών.

«Ωστόσο, η ανοδική αντίδραση ενδέχεται να αποδειχθεί βραχύβια», προειδοποίησε ο ίδιος.

«Οι αγορές πιθανότατα θα κινηθούν με προσοχή ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι οποίες ενδέχεται να αποτελέσουν σημείο καμπής για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο, που ανάγκασε τους επενδυτές να πουλήσουν χρυσό για να καλύψουν ζημίες σε άλλες επενδύσεις, θα μπορούσε να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο», πρόσθεσε ο αναλυτής.

Τα άλλα πολύτιμα μέταλλα

Οσον αφορά τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot για το ασήμι ενισχύθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα 50,08 δολάρια η ουγγιά, μετά την υποχώρησή της κάτω από τα 50 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση, για πρώτη φορά από τα τέλη Νοεμβρίου του 2025.

Η τιμή spot της πλατίνας υποχώρησε κατά 0,2%, στα 1.428,45 δολάρια η ουγγιά.

Το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,8%, στα 968,59 δολάρια η ουγγιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλατίνα και παλλάδιο είχαν προηγουμένως ανακάμψει από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 και 17 μηνών αντίστοιχα, στα οποία είχαν υποχωρήσει την Παρασκευή.

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