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Εκλογές ΗΠΑ: Τα σενάρια και τα ερωτήματα των αγορών

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και οι επιπτώσεις στις αγορές μπαίνουν στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων και αναλυτών

World 02.11.2026, 07:00
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Εκλογές ΗΠΑ: Τα σενάρια και τα ερωτήματα των αγορών
Επιμέλεια Τάσος Μαντικίδης

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Τόσο οι εκτιμήσεις κορυφαίων επενδυτικών τραπεζών όσο και δημοσκοπήσεις, αλλά και τα στοιχήματα στις αγορές προβλέψεων προεξοφλούν νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ την ερχόμενη Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ενώ η μάχη για τη Γερουσία παραμένει αμφίρροπη με μικρό προβάδισμα για την επικράτηση του αποκαλούμενου «μπλε κύματος».

Κορυφαίοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σκιαγραφούν το τοπίο της επόμενης μέρας, ώστε οι επενδυτές να έχουν μια καλύτερη εικόνα των εξελίξεων. Το Κέντρο Γεωπολιτικής της JP Morgan θεωρεί ότι το αδιέξοδο στην εσωτερική πολιτική, η «αναζήτηση κληρονομιάς» της προεδρίας και η αρχική προοπτική για την κούρσα του 2028 είναι οι τρεις κύριοι τομείς που πρέπει να παρακολουθούν επενδυτές και αγορές την επόμενη μέρα, σημειώνοντας και τις πιθανές εξελίξεις σε σημεία ανάφλεξης όπως το Ιράν και η ευρύτερη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία και η Ρωσία, η Λατινική Αμερική, η Κίνα και το ΝΑΤΟ.

Ανησυχίες

«Οι ενδιάμεσες εκλογές θα δώσουν ώθηση στη συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει από το 2028 και μετά» ανέφεραν οι αναλυτές της τράπεζας. «Ερωτήματα που κάποτε απαιτούσαν ευρεία διακομματική συναίνεση – από τη διατλαντική σχέση έως την πολιτική της Ρωσίας και της Κίνας – τίθενται ολοένα και περισσότερο προς συζήτηση και στα δύο κόμματα». Αν και δεν είναι εμφανές ακόμη το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι υποψήφιοι στις εκλογές του 2028, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί έχουν ίσες πιθανότητες να κερδίσουν τον Λευκό Οίκο το 2028.

Παρά την αβεβαιότητα που μπορούν να προκαλέσουν οι ενδιάμεσες εκλογές, η αγορά φαίνεται αρκετά βέβαιη για το αποτέλεσμα, παρατηρεί η Deutsche Bank. Η επικρατούσα εκτίμηση συγκλίνει με τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί είναι πιθανό να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ ενδέχεται να κατακτήσουν και την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται στη νομοθετική ατζέντα που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων, την οικονομική προσιτότητα βασικών αγαθών και υπηρεσιών – η οποία επηρεάζει την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και τα εκπαιδευτικά δάνεια – καθώς και την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική.

Οι συζητήσεις αφορούν επίσης την πιθανή επιρροή του νέου Κογκρέσου στον πόλεμο στο Ιράν και την πιθανή νέα επέμβαση και, κατ’ επέκταση, στις τιμές της ενέργειας. Οποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, το πολιτικό περιβάλλον θα συνεχίσει μεσοπρόθεσμα να επηρεάζει τις αγορές και τις συζητήσεις των επενδυτών.

Ερμηνείες

Οι εντεινόμενες ανησυχίες για το κόστος ζωής, οι οποίες συνδέονται με τις τιμές των καυσίμων κίνησης και τον πόλεμο με το Ιράν, έχουν ενισχύσει τις πιθανότητες των Δημοκρατικών να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, αναφέρει και η ING, εξετάζοντας τα τρία πιθανά σενάρια και τι μπορεί να σημαίνουν αυτά για την οικονομία και τις αγορές.

Στο πρώτο σενάριο, που έχει πολύ μικρές πιθανότητες, αφορά την ανάκαμψη των Ρεπουμπλικανών, με τη διατήρηση των κεκτημένων. Ο Τραμπ θα τη θεωρήσει δικαίωση της στρατηγικής του «Πρώτα η Αμερική» (America First) και τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του είναι πιθανό να επικεντρωθούν στην πολιτική του παρακαταθήκη, εδραιώνοντας όσα ο ίδιος θεωρεί καθοριστικά επιτεύγματά του. Τόσο το δολάριο όσο όμως και οι αποδόσεις των ομολόγων θα σημειώσουν νέα άνοδο.

Στο δεύτερο σενάριο, ο Τραμπ βρίσκεται υπό περιορισμό, καθώς οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Βουλή. Η εγχώρια ατζέντα περιορίζεται, με μεγαλύτερη έμφαση στην εξωτερική πολιτική. Το Ιράν παραμένει στο επίκεντρο, αλλά με αυξημένο έλεγχο από το Κογκρέσο. Το εμπόριο και η εξωτερική πολιτική αποτελούν τους μόνους μοχλούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος Τραμπ, με κίνδυνο νέας κλιμάκωσης των εντάσεων. Ομόλογα, δολάριο και αγορές κινούνται πλάγια.

Στο τρίτο σενάριο, το «μπλε κύμα» με νίκη των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα, ενδέχεται να κινηθούν διαδικασίες παραπομπής του προέδρου Τραμπ. Εμφανίζονται ρωγμές στους Ρεπουμπλικανούς, καθώς οι υποψήφιοι στρέφουν το βλέμμα στο 2028. Η κλιμάκωση στο Ιράν συναντά έντονη αντίδραση από το Κογκρέσο, μαζί με μεγαλύτερη κριτική προς το Ισραήλ και τη Ρωσία. Οι εμπορικοί δασμοί ενδέχεται να συνδεθούν με την αύξηση των αμυντικών δαπανών από ευρωπαίους και ασιάτες συμμάχους και με τη στήριξή τους απέναντι στο Ιράν. Το δημοσιονομικό αδιέξοδο και ένας αποδυναμωμένος πρόεδρος αφήνουν τη Fed να επικεντρώνεται στα οικονομικά στοιχεία και στη δυναμική των αγορών. Το δολάριο υποχωρεί, οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνουν.

Οι επενδύσεις

Ιστορικά, τα τελευταία 100 χρόνια, όπως σημειώνει η BlackRock, οι χρονιές των ενδιάμεσων εκλογών συγκαταλέγονται σε αυτές με τις χαμηλότερες επιδόσεις (μέση απόδοση +7,54%) για τη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ, σε σύγκριση με τις χρονιές των προεδρικών εκλογών (+12,11%), τις χρονιές χωρίς εκλογές (+14,87%) και συνολικά για όλες τις χρονιές (+12,35%). Από το 2013, μια επένδυση 100.000 δολαρίων στον S&Ρ 500 θα είχε αυξηθεί στα 398.000 δολάρια έως τις αρχές του 2026, εάν είχε επενδυθεί πλήρως όλες τις χρονιές, αλλά αν ένας Ρεπουμπλικανός επενδυτής τοποθετούσε τα χρήματά του σε μετρητά τις χρονιές που το κόμμα του έχασε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα είχε 214.000 δολ. έναντι 186.000 αντίστοιχα για έναν επενδυτή που υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς. Το συμπέρασμα είναι, λέει η BlackRock, πως δεν πρέπει να αφήνουμε την πολιτική να καθοδηγεί τις επενδυτικές αποφάσεις καθώς αυτό έχει σημαντικό κόστος.

Οι πιθανότητες

Η UBS κατάρτισε τρία σενάρια:

Στο βασικό, με πιθανότητες 50%, οι Δημοκρατικοί ανακτούν τη Βουλή και οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τη Γερουσία, ενώ ένα «μπλε κύμα», δηλαδή μια πλήρης επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα, συγκεντρώνει πιθανότητες 40%, με τις πιθανότητες οι Ρεπουμπλικανοί να διατηρήσουν και τα δύο σώματα να υποχωρούν στο 10%. Οι Δημοκρατικοί παραμένουν φαβορί για τη Βουλή, αλλά η πορεία τους προς την πλειοψηφία στη Γερουσία είναι δυσκολότερη. Πρέπει να υπερασπιστούν κάθε έδρα που ήδη κατέχουν, συμπεριλαμβανομένων των αμφίρροπων αναμετρήσεων στην Τζόρτζια, το Μίσιγκαν και το Νιου Χάμσαϊρ, και να κερδίσουν τέσσερις ρεπουμπλικανικές έδρες από τη Βόρεια Καρολίνα, το Μέιν, την Αϊοβα, το Τέξας, την Αλάσκα ή το Οχάιο.

Σύμφωνα με την Julius Baer, οι αγορές προβλέψεων και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να ποντάρουν περισσότερο σε μια νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων με παράλληλη ισχυρή πιθανότητα ελέγχου και της Γερουσίας. Για τους επενδυτές ένα διηρημένο Κογκρέσο ιστορικά αντιμετωπίζεται θετικά από τις αγορές, καθώς περιορίζονται οι πιθανότητες σημαντικών αλλαγών πολιτικής.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

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