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Στον προϋπολογισμό τους φαίνεται πως προσαρμόζουν οι καταναλωτές τις αγορές τους και τα Χριστούγεννα, διατηρώντας ζωντανό το εορταστικό κλίμα μέσα από έξυπνες επιλογές και δώρα-εμπειρίες και δίνοντας έμφαση στη σχέση ποιότητας-τιμής, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση 4% στις δαπάνες των εορταστικών ημερών.

Εξετάζοντας για ακόμη μια χρονιά τις τάσεις που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών διαφορετικών γενεών και εισοδηματικών κριτηρίων στις ΗΠΑ, η έρευνα «2026 Deloitte Holiday Retail Survey» αποτυπώνει μια περίοδο κατά την οποία πολλοί καταναλωτές ξεκινούν τις εορταστικές αγορές τους νωρίτερα, αναζητώντας παράλληλα τρόπους να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το διαθέσιμο προϋπολογισμό τους.

Οι καταναλωτές που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν να δαπανήσουν κατά μέσο όρο 1.654 δολάρια κατά τη φετινή εορταστική περίοδο, έναντι 1.595 δολαρίων το 2025, καταγράφοντας αύξηση 4%. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τη Gen Z και τους Millennials, οι οποίοι για πρώτη φορά αντιπροσωπεύουν το 50% της συνολικής εορταστικής δαπάνης, σχεδιάζουν μάλιστα να αυξήσουν τις δαπάνες τους με διψήφιο ρυθμό σε ετήσια βάση.

Δείτε την «2026 Deloitte Holiday Retail Survey»

Τι αγοράζουν οι καταναλωτές τα φετινά Χριστούγεννα

Το οικονομικό κλίμα παραμένει σταθερό μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς το 45% εκτιμά ότι η οικονομία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή θα βελτιωθεί.

Το 50% των καταναλωτών σκοπεύει να προσφέρει ως δώρο μία εμπειρία, έναντι 47% το 2025 και 39% το 2024. Η Gen Z και οι Millennials πρωταγωνιστούν σε αυτή την τάση. Η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι είτε ένα γεύμα σε εστιατόριο ή μία δωροκάρτα (37%), είτε εισιτήρια για κάποια εκδήλωση (19%). Παράλληλα, το 79% όσων επιλέγουν εμπειρίες ως δώρα σκοπεύει να τις συνοδεύσει και με κάποιο υλικό αγαθό.

Το 47% προτιμά να προσφέρει ένα πιο ουσιαστικό και υψηλότερης αξίας δώρο αντί για πολλά μικρότερα.

Η Gen Z και οι Millennials δηλώνουν καλύτερη οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους σε σχέση με πέρυσι και σχεδιάζουν να αυξήσουν τις δαπάνες τους, μετά την υποχώρηση που είχαν καταγράψει την προηγούμενη χρονιά. Οι νεότερες γενιές οδηγούν τη μεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες για δώρα, με το 76% της Gen Z να επιθυμεί να προσφέρει είδη ένδυσης και αξεσουάρ.

Οι προγραμματισμένες δαπάνες για προϊόντα λιανικής αυξάνονται σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες κατά 10% σε ετήσια βάση, στα 988 δολάρια, ενώ, οι δαπάνες για εμπειρίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το εισόδημα του εκάστοτε νοικοκυριού. Οι προγραμματισμένες δαπάνες για εορταστικές δραστηριότητες μειώνονται κατά 4%, στα 666 δολάρια.

Τα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα άνω των 200.000 δολαρίων σχεδιάζουν να δαπανήσουν κατά μέσο όρο 3.607 δολάρια, ποσό πέντε φορές μεγαλύτερο σε σχέση με τα 693 δολάρια που αναμένουν να δαπανήσουν τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω των 50.000 δολαρίων.

Οι εορταστικές αγορές ξεκινούν νωρίτερα

Ενισχύεται η τάση για πρώιμη έναρξη των εορταστικών αγορών πριν από την παραδοσιακή κορύφωση της περιόδου. Οι προσφορές του Ιουνίου έχουν ήδη προσελκύσει έναν στους τέσσερις καταναλωτές που πραγματοποιούν εορταστικές αγορές, ενώ οι εκπτωτικές ενέργειες του Οκτωβρίου κερδίζουν σταθερά έδαφος τα τελευταία τρία χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η εβδομάδα του Thanksgiving εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία περίοδο αγορών. Ταυτόχρονα, η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη, GenAI, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην αγοραστική συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα:

-Το 22% των συμμετεχόντων σχεδίαζε να ξεκινήσει τις αγορές του νωρίτερα από πέρυσι. Συγκεκριμένα, το 28% του συνολικού εορταστικού προϋπολογισμού προοριζόταν να δαπανηθεί έως το τέλος Οκτωβρίου, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό της τελευταίας εξαετίας.

-Ένας στους τέσσερις καταναλωτές αγόρασε ήδη κάποιο εορταστικό προϊόν στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών του Ιουνίου, ενώ τέσσερις στους δέκα σκόπευαν να πραγματοποιήσουν αγορές κατά τις εκπτωτικές ενέργειες του Οκτωβρίου. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες από το 2023 και βρίσκεται πλέον κοντά στο 44% του Cyber Monday.

-Οι παραδοσιακές περίοδοι αγορών εξακολουθούν, ωστόσο, να διατηρούν τη δυναμική τους. Η αγοραστική δραστηριότητα αναμένεται να κορυφωθεί στα τέλη Νοεμβρίου (77%), παραμένοντας υψηλή στις αρχές Δεκεμβρίου, στο 78%.

-Η αναζήτηση έξυπνων τρόπων εξοικονόμησης χρημάτων βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των καταναλωτών. Το 38% εντάσσεται στην κατηγορία των «holiday value seekers», δηλαδή καταναλωτών που αξιοποιούν προσφορές και προγράμματα επιβράβευσης και στρέφονται σε private label ή άλλες οικονομικότερες επιλογές ώστε να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη αξία από τις αγορές τους. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη ομάδα σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες της 12% περισσότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους καταναλωτές.

-Οι online retailers και οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς συγκεντρώνουν την προτίμηση του 36% και του 18% των καταναλωτών αντίστοιχα για το μεγαλύτερο μέρος των εορταστικών τους αγορών. Η τιμή και η συνολική αξία της αγοράς εξακολουθούν να αποτελούν το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής retailer.

-Παρότι οι καταναλωτές σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν online το 55% των συνολικών δαπανών τους για προϊόντα λιανικής, σε ορισμένες κατηγορίες προτιμούν τα φυσικά καταστήματα. Για παράδειγμα, στα τρόφιμα και ποτά το 81% προτιμά αγορές σε φυσικό κατάστημα έναντι 19% online, στα είδη για κατοικίδια το αντίστοιχο ποσοστό είναι 62% έναντι 38%, ενώ στα είδη σπιτιού και κουζίνας 60% έναντι 40%.

-Η ευρύτερη χρήση ψηφιακών εργαλείων συνδέεται με υψηλότερες προγραμματισμένες εορταστικές δαπάνες. Όσο περισσότερο οι καταναλωτές αξιοποιούν τις μηχανές αναζήτησης, τα social media και το GenAI κατά την έρευνα αγοράς τους, τόσο υψηλότερη είναι και η μέση αναμενόμενη δαπάνη τους. Όσοι χρησιμοποιούν και τα τρία εργαλεία σχεδιάζουν να δαπανήσουν κατά μέσο όρο 2.893 δολάρια, έναντι 1.175 δολαρίων μεταξύ όσων δεν χρησιμοποιούν κανένα από αυτά.

Διαφορετικές αγοραστικές συνήθειες ανά γενιά

Οι νεότεροι καταναλωτές αναζητούν περισσότερο καθοδήγηση, εξατομίκευση, ευκολία και εξυπηρέτηση, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες προτιμούν μια πιο ανεξάρτητη αγοραστική εμπειρία, με βασική προϋπόθεση τη διαφάνεια στις τιμές. Οι διαφορετικές αυτές προτιμήσεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις λιανικής για τη διαμόρφωση της εορταστικής αγοραστικής εμπειρίας.

Οι νεότερες γενιές πρωταγωνιστούν επίσης στην τάση του self-gifting, με τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος να εμφανίζουν επίσης αυξημένη διάθεση για προσωπικές αγορές.

Το 20% των συμμετεχόντων σχεδιάζει να αγοράσει εξατομικευμένα ή προσωποποιημένα δώρα. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 33% για τη Gen Z και στο 29% για τους Millennials, έναντι 14% για τη Gen X και 5% για τους Baby Boomers.

Μεταξύ του 44% των καταναλωτών που θεωρούν την αγορά δώρων αγχωτική διαδικασία, το 74% αναφέρει ότι οι λίστες διευκολύνουν τις αγορές. Το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 79% στη Gen Z και στο 69% στους Baby Boomers.

Το 26% επιθυμεί παράδοση την ίδια ημέρα, ποσοστό που αυξάνεται στο 37% για τη Gen Z και στο 33% για τους Millennials, έναντι 24% για τη Gen X και 13% για τους Baby Boomers.

Ένα ακόμη 26% βασίζεται στη βοήθεια των πωλητών για την επιλογή ενός είδους πολυτελείας ως δώρο. Το ποσοστό φτάνει στο 34% στη Gen Z και στο 31% στους Millennials, έναντι 18% στη Gen X και 13% στους Baby Boomers.

Μεταξύ όσων σχεδιάζουν ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν ένα δώρο για τον εαυτό τους, η μέση αναμενόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 299 δολάρια, αυξημένη κατά 13% σε σχέση με το 2025 και κατά 20% σε σχέση με το 2024. Η τάση είναι εντονότερη στις νεότερες ηλικίες, καθώς το 49% της Gen Z σχεδιάζει self-gifting, έναντι 18% των Baby Boomers. Οι άνδρες αναμένουν επίσης να δαπανήσουν περισσότερα για τον εαυτό τους, 355 δολάρια έναντι 245 δολαρίων για τις γυναίκες.

Ο Στέλιος Μαντάς, Partner, Consumer Leader της Deloitte Ελλάδος, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ανέφερε: «Η φετινή έρευνα αποτυπώνει έναν καταναλωτή πιο επιλεκτικό, ο οποίος δεν περιορίζει απαραίτητα τη δαπάνη του, αλλά αναζητά ουσιαστικό value-for-money, συγκρίνει τιμές και αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη στην έρευνα αγοράς του. Με τη Gen Z και τους Millennials να αντιπροσωπεύουν πλέον το 50% των εορταστικών δαπανών, το λιανεμπόριο καλείται να απαντήσει σε διαφορετικές προσδοκίες: οι νεότεροι αναζητούν εξατομίκευση, ταχύτητα και καθοδήγηση, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες δίνουν έμφαση στη διαφάνεια του κόστους και την αυτονομία.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στην ελληνική αγορά. Παρότι οι καταναλωτές παραμένουν προσεκτικοί απέναντι στο κόστος ζωής και τις τιμές, διατηρούν ζωντανή τη διάθεσή τους για εορταστικές αγορές.

Οι στοχευμένες προσφορές, η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και η ενιαία εμπειρία αγορών (omnichannel) —που συνδυάζει το φυσικό κατάστημα με τα ψηφιακά κανάλια— λειτουργούν ως βασικά εργαλεία για την ενίσχυση των πωλήσεων. Παράλληλα, τάσεις όπως το self-gifting δημιουργούν νέες ευκαιρίες για στοχευμένες ενέργειες προς όσους αναζητούν μικρές, προσωπικές ανταμοιβές την περίοδο των γιορτών.