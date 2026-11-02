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Κώστας Νεμπής: Προς νέα τριετή θητεία στο τιμόνι του ΟΤΕ

Ο Κώστας Νεμπής πρόκειται να αναλάβει μία νέα τριετή θητεία στον Όμιλο ΟΤΕ μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Τηλεπικοινωνίες 02.11.2026, 18:07
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Κώστας Νεμπής: Προς νέα τριετή θητεία στο τιμόνι του ΟΤΕ
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Την ανανέωση της θητείας του Κώστα Νεμπή στην ηγεσία του ΟΤΕ προωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του 2027 την επανεκλογή του ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου για νέα τριετή θητεία.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΤΕ, στις 2 Νοεμβρίου 2026, η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Οκτωβρίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Η ανανέωση τελεί υπό την έγκριση των μετόχων και, εφόσον εγκριθεί, η νέα θητεία του Κώστα Νεμπή θα ξεκινήσει την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2027.

Η πρόταση αφορά τη συνέχιση της διοικητικής παρουσίας του στην κορυφή του Ομίλου, την οποία ανέλαβε την 1η Ιουλίου 2024, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Τσαμάζ. Η διαδρομή του στον ΟΤΕ, ωστόσο, είχε αρχίσει αρκετά νωρίτερα, το 2009, μέσα από θέσεις ευθύνης στο marketing και στην εμπορική διοίκηση, πριν διευρυνθεί με την ανάληψη της ηγεσίας της Hrvatski Telekom στην Κροατία.

Η πορεία του Κώστα Νεμπή στον Όμιλο ΟΤΕ

Ο Κώστας Νεμπής εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό του ΟΤΕ το 2009, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στη Vodafone Ελλάδος και αποκτήσει εμπειρία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Την περίοδο 2009–2011 διετέλεσε διευθυντής Marketing, ενώ από το 2011 έως το 2013 ανέλαβε καθήκοντα Chief Marketing Officer. Τον Ιούνιο του 2016 ορίστηκε Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, με ευθύνη για την εμπορική διοίκηση του τομέα οικιακών πελατών.

Η πρώτη αυτή περίοδος στον Όμιλο συνέδεσε την επαγγελματική του πορεία με την καταναλωτική αγορά, την ανάπτυξη της εμπορικής στρατηγικής και τη σχέση της εταιρείας με τους πελάτες της. Παράλληλα, του έδωσε άμεση γνώση της λειτουργίας του ΟΤΕ και της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς, πριν αναλάβει τη συνολική διοίκηση ενός τηλεπικοινωνιακού οργανισμού στο εξωτερικό.

Ο σταθμός της Hrvatski Telekom

Τον Απρίλιο του 2019 ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Συμβουλίου Διεύθυνσης της Hrvatski Telekom, της εισηγμένης θυγατρικής της Deutsche Telekom στην Κροατία. Παρέμεινε στη θέση έως τον Ιούνιο του 2024, αποκτώντας πενταετή εμπειρία στην ανώτατη διοίκηση μιας εταιρείας του ευρύτερου ομίλου της Deutsche Telekom, στον οποίο εντάσσεται και ο ΟΤΕ.

Σύμφωνα με την εταιρική αποτίμηση που συνόδευσε την ανακοίνωση της διαδοχής στον ΟΤΕ, η θητεία του στη Hrvatski Telekom συνδέθηκε με τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την επιτάχυνση της ανάπτυξής της. Έμφαση δόθηκε στην ικανοποίηση πελατών και εργαζομένων, στην ανάπτυξη υποδομών Gigabit και στην παροχή ψηφιακών λύσεων.

Η επιστροφή στην Ελλάδα και η ανάληψη της ηγεσίας

Η επιλογή του Κώστα Νεμπή ως διαδόχου του Μιχάλη Τσαμάζ ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει την εκλογή του στην ετήσια γενική συνέλευση, προκειμένου να αναλάβει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος από την 1η Ιουλίου 2024. Διαδέχθηκε τον μακροβιότερο επικεφαλής στην ιστορία του ΟΤΕ, ο οποίος ασκούσε τα συγκεκριμένα καθήκοντα από τον Νοέμβριο του 2010.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο ίδιος υπογράμμισε τη συνέχεια της σχέσης του με την εταιρεία, αναφερόμενος στην πρώτη ημέρα του στον Όμιλο το 2009 και στη σύνδεσή του με το όραμα και τους ανθρώπους του. Η επιστροφή του συνδύαζε την προηγούμενη εμπειρία του στον ΟΤΕ με την πενταετή θητεία στη διοίκηση της κροατικής θυγατρικής της Deutsche Telekom.

Το φθινόπωρο του 2024, παρουσιάζοντας στους εργαζομένους το στρατηγικό του πλαίσιο για τον ΟΤΕ έως το 2030, ο Κώστας Νεμπής έθεσε στο επίκεντρο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού του Ομίλου. Στις βασικές κατευθύνσεις περιλαμβάνονταν η διατήρηση της πρωτοπορίας στα δίκτυα νέας γενιάς και η διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και αποδοτικού μοντέλου λειτουργίας, με αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.

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