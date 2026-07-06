Export Credit Greece: Νέο προϊόν ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων

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Το νέο προϊόν ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων Top Up, που έρχεται να δώσει λύση στις ασφαλιστικές ανάγκες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, όταν τα ήδη εγκεκριμένα πιστωτικά όρια της ασφαλισμένης επιχείρησης δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της, παρουσιάζει η Export Credit Greece, ο επίσημος φορέας εξαγωγικών πιστώσεων της Ελλάδας

Το νέο προϊόν της Export Credit Greece λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την πιστοδοτική αξιολόγηση και τους όρους του προϊόντος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ουσιαστικά οι επιχειρήσεις, μέσω του Top Up αποκτούν επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για τις εξαγωγικές τους συναλλαγές, χωρίς να αντικαθιστούν την υφιστάμενη ασφαλιστική τους σύμβαση. Με αυτό τον τρόπο το Top Up μειώνει περαιτέρω τη συνολική έκθεση κινδύνου για την επιχείρηση και δίνει τη δυνατότητα στις εξαγωγικές εταιρείες να αξιοποιούν περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πώς λειτουργεί το Top Up

Μέσω του Top Up, η Export Credit Greece έρχεται να λειτουργήσει επικουρικά προς το σύνολο της αγοράς ασφάλισης πιστώσεων. Το προϊόν δεν αντικαθιστά την κάλυψη που ήδη διαθέτει μια επιχείρηση, αλλά προσφέρει διεύρυνση κάλυψης στις περιπτώσεις όπου οι ανάγκες της υπερβαίνουν το εγκεκριμένο πιστωτικό όριο.

Στην πράξη, το Top Up μπορεί να συμβάλει:

στην κάλυψη πρόσθετου πιστωτικού ορίου

στην αύξηση του ασφαλισμένου επί πιστώσει κύκλου εργασιών

στην ενίσχυση της προστασίας έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων,

στη διευκόλυνση νέων εμπορικών και εξαγωγικών συναλλαγών,

στη βελτίωση της πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση μέσω μεγαλύτερων ασφαλισμένων απαιτήσεων.

Σε δήλωσή του, ο κ. Νικόλαος Βαγιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Export Credit Greece, ανέφερε ότι «με το νέο Top Up, η Export Credit Greece ενισχύει τον συμπληρωματικό της ρόλο προς την ιδιωτική αγορά ασφάλισης πιστώσεων. Μέσα από τη συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δημιουργούμε περισσότερες δυνατότητες για τους Έλληνες εξαγωγείς, στηρίζοντας την ασφαλή ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της ελληνικής οικονομίας».