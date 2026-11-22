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Μια μεγάλη στροφή συντελείται σήμερα στη Δύση όσον αφορά τη βιομηχανία, αφού οι χώρες αντιλαμβάνονται πως η ενίσχυση και πολύ περισσότερο η θωράκισή της από τα εξωτερικά σοκ, που απειλούν την εφοδιαστική αλυσίδα και τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και οικονομίας συνολικά, είναι ζωτικής σημασίας.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της εκδήλωσης με τίτλο «Ελληνική Βιομηχανία | Χθες, σήμερα, αύριο», που διοργάνωσε το ΜΙΕΤ, το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Παραγωγή.

Στην Ελλάδα είναι αναγκαίος ένας «γενναίος επαναπροσδιορισμός των εθνικών προτεραιοτήτων», όπως τόνισε ο Μιχάλης Στασινόπουλος, Πρόεδρος της Viohalco και Πρόεδρος του Δ.Σ. «Ελληνική Παραγωγή» στην εκδήλωση.

Από την πλευρά του, ο Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας και του ΜΙΕΤ, επεσήμανε ότι για την ανάπτυξη της βιομηχανίας χρειάζονται σταθερό περιβάλλον, ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, σύγχρονες υποδομές, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Παράλληλα, στην εκδήλωση αναδείχθηκε ένα δυναμικό και πολυσυλλεκτικό οικοσύστημα μικρών και μεσαίων ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων συχνά οικογενειακών, με ηγεσία δεύτερης ή τρίτης γενιάς.

Όπως φάνηκε από τις δηλώσεις των εκπροσώπων τους, οι επιχειρήσεις αυτές αφήνουν σταθερά το αποτύπωμά τους στις διεθνείς αγορές, και παράλληλα επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους στις παραγωγικές αλυσίδες – μέσα από την τεχνολογία, την καινοτομία, την ποιότητα και την εξειδίκευση.

Ποια είναι όμως η οπτική γωνία και οι εμπειρίες των πέντε μικρότερεων αλλά ιδιατέρως δυναμικών ελληνικών εταιρειών στον κλάδο της μεταποίησης; Πώς κατάφεραν να αναδειχθούν και ποια ήταν η συνταγή της επιτυχίας για κάθε μία από αυτές;

Elvial: Μονόδρομος η εξωστρέφεια

Στην χρηματοοικονομική θωράκιση και την εξωστρέφεια εστίασε η Τάνια Τζίκα, Πρόεδρος ELVIAL, παρουσιάζοντας τις κομβικές στιγμές της εταιρείας. Όπως ανέφερε «όταν ξεκινήσαμε τις επενδύσεις, αποφασίσαμε στρατηγικά ότι δεν θα κάνουμε καμία διανομή κερδών εάν πρώτα δεν είχαμε καλύψει τις υποχρεώσεις μας προς τις τράπεζες. Έτσι, όταν λίγα χρόνια μετά ξεκίνησε η οικονομική κρίση που όλοι ζήσαμε, η εταιρεία ήταν αρκούντως χρηματοοικονομικά ισχυρή».

Έπειτα, η εταιρεία αποφάσισε να δώσει έμφαση σε αγορές της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, αφού «με την πτώση της ζήτησης η εξωστρέφεια ήταν μονόδρομος», προσθέτοντας: «Δεν θέλαμε να συγκριθούμε με παραγωγούς από χώρες χαμηλού κόστους, όπως είναι η Τουρκία και η Κίνα». Για τον λόγο αυτό η Elvial έδωσε έμφαση στην παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Sabo: Το εξωτερικό ανέβασε τον πήχη

Την εξωστρέφεια ως βασικό συστατικό στοιχείο της Sabo ανέδειξε και η Ευγενία Κοίλιαρη, CEO Sabo SA. Όπως εξήγησε, η εταιρεία αποφάσισε να δει τον εαυτό της έξω από τα ελληνικά σύνορα.

«Αυτή ήταν μια επιλογή που κάναμε πάρα πολύ νωρίς. Οπότε τι μας έκανε να κάνουμε αυτό; Μας έκανε πρακτικά να μη μας φτάνει το να είμαστε απλά καλοί. Μας έκανε να πρέπει να προσπαθούμε συνέχεια για να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί το εξωτερικό πρακτικά είναι πολύ πιο άγριο από την ελληνική αγορά. Σε κάνει μόνιμα να αυξάνεις τον πήχη. Τον πήχη της ποιότητας, τον πήχη της καινοτομίας, ε, τον πήχη του της σχέσης σου με τον πελάτη, τον πήχη της συνέπειας».

Στον αυτοματισμό ποντάρισε το Gizelis Group

Στον αυτοματισμό και στην προσφορά πραγματικών λύσεων σε ανάγκες της βιομηχανίας μέσα από υψηλή εξειδίξευση πόνταρε το Gizelis Group, σύμφωνα με τον CEO Ευάγγελο Γκιζελή.

«Μέσα από τα χρόνια είδαμε ότι η τεχνολογία, οι πελάτες γίνονται πιο απαιτητικοί. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Άρα έπρεπε να δημιουργήσουμε αυτοματισμό για τις δικές μας εργαλειομηχανές», είπε ο ίδιος, συμπληρώνοντας: «Πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι η τεχνολογία αυτή απευθύνεται όχι μόνο για τον κλάδο της βιομηχανίας μετάλλου, αλλά σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Οπότε κάναμε μια άλλη ανεξάρτητη εταιρεία, τη Gizelis Robotics».

Η Gizelis Robotics επιχείρησε να δώσει λύσεις σε προβλήματα δεκαετιών, μέσα από σημαντική επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη.

«Σήμερα ο στόχος μας είναι να επικεντρωθούμε στον τομέα του μετάλλου και να δούμε πώς μπορούμε να συγχωνεύσουμε ουσιαστικά τη γνώση των δύο εταιρειών», κατέληξε ο κ. Γκιζελής.

Sclavos SA: Γιατί η εξειδίκευση είναι ζωτικής σημασίας

Αν κάτι είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, ελληνικές και ευρωπαϊκές, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στον κινεζικό ανταγωνισμό, αυτό είναι η εξειδίκευση, σύμφωνα με τον Αριστείδη Γεωργαντά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Sclavos SA.

«Αν δεν αναπτύξουμε τεχνολογία διαφορετική από τον ανταγωνισμό μας και αν δεν εξειδικευτούμε, δε θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τους κολοσσούς της Κίνας, από την οποία έρχεται ο μεγάλος ανταγωνισμός και δε θα μπορεί να υπάρξει επιβίωση», σημείωσε ο ίδιος.

Ως παράδειγμα ο κ. Γεωργαντάς έφερε την πορεία της Sclavos, η οποία στο παρελθόν επέλεξε την παραγωγή νέων τεχνολογιών, την απόλυτη εξειδίκευση και τη στροφή στην παγκόσμια αγορά. Ενδεικτική είναι εν προκειμένω η διείδυση της εταιρείας στην ιδιαίτερα απαιτητική κινεζική αγορά ήδη από τη δεκαετία του 1980.

Οι τρεις άξονες της Neotex

Στροφή από τις εισαγωγές στις εξαγωγές, αλλαγή στην εταιρική διοίκηση με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και εμπιστοσύνη σε έμπειρα στελέχη ήταν το τρίπτυχο της επιτυχίας στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη της Neotex, όπως είπε στην εκδήλωση ο Αλέξανδρος Κατραούζος, Διευθύνων Σύμβουλος ΝΕΟΤΕΧ, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ).

«Και όλα αυτά τώρα μας έχουν οδηγήσει από μηδέν εξαγωγές, κυριολεκτικά μηδέν το 2003, σε ογδόντα χώρες, σε πέντε ηπείρους. Να έχουμε τριπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό, υπερδεκαπλασιάσει καθαρές θέσεις, ενεργητικό», είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία ετοιμάζει νέα επένδυση ύψους 27 εκατ. ευρώ.

«Εφαρμόζουμε στην πράξη και με βλέμμα το μέλλον ακριβώς αυτό που είναι και το επίθετο της εκδήλωσης. Υλικά προστιθέμενης αξίας, συστήματα, με απασχόληση, ανθρώπινο δυναμικό και στόχος μας είναι να μεταδώσουμε και το όραμα στις νεότερες γενιές», τόνισε ο κ. Κατραούζος.