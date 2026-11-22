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Οράτη είναι η πίεση πρόκειται να ασκήσει το δημογραφικό στην ΕΕ, τόσο σε επίπεδο ασφαλιστικών ταμείων και συνταξιοδότησης όσο και σε επίπεδο γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας.

Από την αγορά κατοικίας και τις υπηρεσίες υγείας μέχρι την παραγωγικότητα, οι επιρροές της δημογραφικής συρρίκνωσης στην Ευρώπη αναμένεται να γίνουν αισθητές σε πολλούς κλάδους της οικονομίας.

Φως στην πορεία του δημογραφικού την τελευταία δεκαετία ρίχνουν τα στοιχεία για τη σύνθεση των νοικοκυριών που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το 2025 το 76,6 % των νοικοκυριών της ΕΕ δεν περιλάμβανε παιδιά. Παράλληλα, το ποσοστό των νοικοκυριών με παιδιά μειώθηκε σταθερά με την πάροδο του χρόνου, με έτος σύγκρισης το 2015.

Ειδικότερα, το ποσοστό νοικοκυριών με παιδιά μειώθηκε από 26,9 % το 2010 σε 25,9 % το 2015 και σε 25,0 % το 2020, πριν πέσει στο 23,3 % το 2025.

Σε σύγκριση με το 2015, αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση του ποσοστού των νοικοκυριών με έναν ενήλικα χωρίς παιδιά, από 33,6 % το 2015 σε 37,5 % το 2025. Κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό των νοικοκυριών που αποτελούσαν ζευγάρια με παιδιά μειώθηκε από 16,6 % σε 14,7 % πανευρωπαϊκά.

Οι δημογραφικές τάσεις της Ελλάδας

Σε αντίθεση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27, όπου τα νοικοκυριά αυξήθηκαν από 191,2 εκατ. σε 203,2 εκατ., στην Ελλάδα ο συνολικός αριθμός μειώθηκε από 4.575,2 χιλ. το 2015 σε 4.055,4 χιλ. το 2025.

Τα ζευγάρια με παιδιά μειώθηκαν κατά 7,1% μέσα σε μία δεκαετία, από 788,3 χιλ. σε 732,7 χιλ. ενώ τη μεγαλύτερη πτώση (-43,9%) κατέγραψαν τα μονογονεϊκά νοικοκυριά από 72,7 χιλ. το 2015 σε 40,8 χιλ. πέρσι.

Έπειτα, τα νοικοκυριά με ένα παιδί μειώθηκαν από 544,9 χιλ. το 2015 σε 495,1 χιλ. το 2025 ενώ αυτά με δύο παιδιά έπεσαν από 434,1 χιλ. σε 418,1 χιλ. μέσα στη δεκαετία.

Από την άλλη πλευρά, τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά αυξήθηκαν κατά 36,7 χιλ., από 112,3 χιλ. σε 149 χιλ. το 20145 – ήτοι κατά 32,7%.

Η Eurostat δείχνει επίσης ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα όπου το μικρότερο παιδί είναι 12 ετών και άνω αυξήθηκαν από 335,3 χιλ. σε 384,5 χιλ., ενώ το 2025 αποτελούσαν τη μεγαλύτερη υποομάδα νοικοκυριών με παιδιά.

Μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση που καταγράφεται στα νοικοκυριά με μικρότερο παιδί ηλικίας 6 ως 11 ετών (-18,2%).

ΕΕ: Ποιες χώρες έχουν τα περισσότερα νοικοκυριά με παιδιά

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 14,7% των νοικοκυριών αποτελούσαν ζευγάρια με παιδιά, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στη Σλοβακία (20,3%), την Κύπρο (19,6%), την Τσεχία (18,4%) και το Λουξεμβούργο (18,3%).

Τα νοικοκυριά με έναν ενήλικα και παιδιά αντιπροσώπευαν το 3,0% των νοικοκυριών στην ΕΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία (πάνω από 3 φορές τον μέσο όρο της ΕΕ· 9,4%), τη Λετονία (7,0%) και την Ιρλανδία (6,9%).

Άλλοι τύποι νοικοκυριών με παιδιά, οι οποίοι αποτελούσαν το 5,6% των νοικοκυριών σε ολόκληρη την ΕΕ, ήταν πιο συνηθισμένοι στη Σλοβακία (14,0%), τη Ρουμανία (10,0%) και την Κροατία (9,8%).

Τα μονομελή νοικοκυριά χωρίς παιδιά αντιπροσώπευαν το 37,5 % του συνόλου των νοικοκυριών στην ΕΕ. Στη Λιθουανία, περισσότερα από 6 στα 10 νοικοκυριά (62,5 %) αποτελούσανταν από έναν ενήλικα χωρίς παιδιά, ενώ το ποσοστό αυτών των νοικοκυριών ξεπέρασε το ήμισυ του συνόλου των νοικοκυριών στην Εσθονία (53,8 %) και ήταν κοντά στο ήμισυ στη Φινλανδία (47,9 %).