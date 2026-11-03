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Αμερικανικά ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Κεσμ του Ιράν

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο στρατός των ΗΠΑ θέλει οι επιδρομές του στο Ιράν, να παραμείνουν μυστικές, για να μη δημιουργηθεί η εντύπωση πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας

Κόσμος 03.11.2026, 06:45
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Αμερικανικά ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Κεσμ του Ιράν
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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν χθες Δευτέρα το νησί Κεσμ του Ιράν, στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ανέφερε η Wall Street Journal, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε με φαινομενικά αισιόδοξο τόνο στις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

Οι φερόμενες αμερικανικές επιθέσεις σημειώνονται την παραμονή των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δίνει μάχη για να διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Εγγράφονται στο πλαίσιο σειράς περιορισμένης έκτασης βομβαρδισμών του στρατού των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, είπαν αμερικανοί αξιωματούχοι που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν στην εφημερίδα.

Σύμφωνα με μια από τις πηγές της Journal ο αμερικανικός στρατός θέλει οι επιδρομές του να παραμείνουν μυστικές, για να μη δημιουργηθεί η εντύπωση πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας.

Το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στο Κεσμ και ότι κάτοικοι είδαν δυο αεροσκάφη να πετούν στην περιοχή, αναφέρει το ΑΠΕ.

Το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Λενγκέχ, προερχόμενες από την κατεύθυνση της θάλασσας.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press επικαλέστηκε επίσης Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αμυντικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος των επιθέσεων ήταν «Ιρανοί που χρησιμοποιούσαν πυραύλους εδάφους-αέρος εναντίον αμερικανικών μέσων».

Δημοσιογράφοι του Fox News και του Axios ανέφεραν ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στα πυρά που εξαπέλυσε τη Δευτέρα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εναντίον αμερικανικού αεροσκάφους στα Στενά του Ορμούζ.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις αρχές ούτε του Ιράν ούτε των ΗΠΑ, σημειώνει το Al Jazeera.

Οι Φρουροί της Επανάστασης  του Ιράν λένε ότι κατέρριψαν αμερικανικά drones

Νωρίτερα τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ισχυρίστηκαν ότι είχαν κατασχέσει δύο αμερικανικά αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη νότια του νησιού Κεσμ, χρησιμοποιώντας συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ είχαν καταστρέψει και ένα drone τύπου MQ-9 ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Press TV, το IRGC εκτός από την καταστροφή του MQ-9 , κατέρριψε δύο ακόμη αμερικανικά drones τύπου MQM-170 πάνω από το Κεσμ.

Επιθέσεις με φόντο τις διαπραγματεύσεις

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την αποτροπή νέων αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του τη Δευτέρα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα.

«Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 10 δολαρίων ανά βαρέλι, κάτι που αποτελεί ρεκόρ, επειδή ο κόσμος πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος με το Ιράν», έγραψε. «Το Ιράν θέλει μια συμφωνία, το συντομότερο δυνατό. Θα μπορούσε να συμβεί!»

Νωρίτερα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, είχε δηλώσει ότι οι απαιτήσεις της Τεχεράνης για την επίτευξη ειρήνης έχουν διαβιβαστεί με σαφήνεια στην Ουάσιγκτον και ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των ΗΠΑ».

Όπως ανέφερε, η προτεινόμενη από το Ιράν πρόταση για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έχει συμπυκνωθεί σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και θα μπορούσε να εφαρμοστεί μέσα σε δύο ημέρες, εφόσον η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και τη διασφάλιση του τερματισμού των εχθροπραξιών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

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