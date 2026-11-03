Μητσοτάκης: Σε καραμανλικούς και σαμαρικούς τόπους ψάχνει χαμένους ψηφοφόρους

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Όλα για όλα τα παίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προσπάθεια επανασυσπείρωσης του ακροατηρίου εκείνου, στο οποίο στηρίχτηκε στις εκλογές του 2023 και του 2019, αλλά που τώρα βλέπει να του έχει γυρίσει την πλάτη. Εξ ου και ο πρωθυπουργός πυκνώνει τις περιοδείες του ανά την Ελλάδα και τώρα -μέσα στην εβδομάδα- ετοιμάζεται να επισκεφτεί δύο περιοχές που αποτελούν σημείο αναφοράς, αντίστοιχα, για τον -διαγραφέντα από τον ίδιο- πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και για τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, με τον οποίο τον κ. Μητσοτάκη χωρίζει ένα βαθύ και αγεφύρωτο ρήγμα.

Την Πέμπτη ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφτεί την Καλαμάτα -την έδρα του Αντώνη Σαμαρά- με αφορμή το συνέδριο της ΚΕΔΕ -στο οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής- και να πραγματοποιήσει περιοδεία στη Μεσσηνία, όπου η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την ισχυρή σαμαρική εκλογική βάση της περιοχής.

Ο νυν πρωθυπουργός ετοιμάζεται, λοιπόν, να μεταβεί στην περιφέρεια του πρώην πρωθυπουργού, την ώρα που ο κ. Σαμαράς πυκνώνει τις εμφανίσεις του και εντείνει τις κινήσεις του για τη δημιουργία του νέου του κόμματος, με το γεγονός αυτό να επιτείνει την ανησυχία του Μαξίμου.

Στις Σέρρες

Και την Κυριακή ο Κυρ. Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφτεί τις Σέρρες -τη γενέτειρα των Καραμανλήδων- όπου θα παρευρεθεί σε εκδηλώσεις και όπου μεταβαίνει με αφορμή την επιστροφή στη Μητρόπολη Σερρών των κειμηλίων που προβλέπει η διαδικασία ανταλλαγής που η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε με την υπογραφή του σχετικού «Μνημονίου Κατανόησης» με τη Βουλγαρία.

Ο πρωθυπουργός, θα επισκεφτεί, λοιπόν, τις Σέρρες, σε μία περίοδο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, με τις πιέσεις που δέχεται εκ δεξιών της και με τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ.

Αλλά και σε μία εποχή που προκαλεί σημαντικές αντανακλάσεις στην παραδοσιακή βάση του κυβερνώντος κόμματος στη βόρεια Ελλάδα, η διαχωριστική γραμμή που χωρίζει τον Κώστα Καραμανλή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου των υποκλοπών και η οποία σηματοδοτήθηκε εμφατικά με την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να αποσυρθεί από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης (όπου εκλεγόταν από το 1989 έως το 2023) και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του νυν πρωθυπουργού.

Σφοδρές αντιδράσεις εντός παράταξης για το Μνημόνιο

Τώρα, ο Κυρ. Μητσοτάκης εντάσσει την προβολή του «Μνημονίου Κατανόησης» με τη Βουλγαρία στην προσπάθειά του να ανακόψει τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ, αλλά την ίδια στιγμή βρίσκεται ήδη σε θέση άμυνας σε σχέση με αυτό, καθώς δέχεται σφοδρή κριτική για τη συμφωνία αυτή από το εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές καταγγελίες (εκτός αλλά και εντός της παράταξης της ΝΔ) για υπαναχώρηση από τις αξιώσεις της Συνθήκης του Νεϊγύ, που προβλέπει τη μονομερή υποχρέωση της Βουλγαρίας να επιστρέψει στην Ελλάδα τα χιλιάδες κειμήλια (και όχι μόνο τα 48 του Μνημονίου), χωρίς κάποια «αμοιβαία» ανταλλαγή, όπως αυτή που τώρα γίνεται και η οποία καταγγέλλεται ότι αναγνωρίζει ένα καθεστώς αμφισβητούμενης κυριότητας των κειμηλίων που λεηλατήθηκαν από το ελληνικό έδαφος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο από τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής.

Μάλιστα, την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Σέρρες, πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στη συμφωνία με τη Βουλγαρία εκδηλώνεται στη Δράμα, ενώ και ο Μητροπολίτης Δράμας κρατάει επικριτική στάση, μην κρύβοντας τον σκεπτικισμό του σε σχέση με το Μνημόνιο.

Κριτική Σαμαρά – Παυλόπουλου

Σφοδρή κριτική για το ζήτημα έχει, μεταξύ άλλων, ασκήσει στην κυβέρνηση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ενώ προ ημερών και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων με αποκλειστικό θέμα συζήτησης το συγκεκριμένο «Μνημόνιο Κατανόησης».

Κατά τη συνάντηση αυτή ο κ. Παυλόπουλος, αφού επιβεβαίωσε το διαρκές ενδιαφέρον και την ευαισθησία που επιδεικνύει διαχρονικά για το ζήτημα, διατύπωσε σαφή «καρφιά» προς την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι θεωρεί «αδιανόητη οιαδήποτε μορφή παρακαταθήκης για τα λεηλατηθέντα από τους Βουλγάρους κειμήλια, διότι αυτή ισοδυναμεί με παρακράτηση κυριότητας, αντιβαίνει στις επίσημες θέσεις του Ελληνικού Κράτους και αποτελεί πολύ επικίνδυνο προηγούμενο για ένα άλλο μείζον ζήτημα, αυτό της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα».

Και βέβαια μην ξεχνάμε την κίνηση του βουλευτή της ΝΔ, Μίλτου Χρυσομάλλη, ο οποίος είχε καταθέσει στη Βουλή (6.10.2026), αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς την Λίνα Μενδώνη, ζητώντας να κατατεθεί το «Μνημόνιο Κατανόησης» μεταξύ των υπουργών Πολιτισμού της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα, αλλά εισέπραξε την κάθετη άρνηση της υπουργού Πολιτισμού, η οποία απέρριψε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι όταν η «στρατηγική» της πολιτιστικής διπλωματίας «δημοσιοποιείται, παύει να είναι στρατηγική».

Για την «παράλυση»

Στο μεταξύ ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχειρεί να διαχειριστεί και τις καταγγελίες που διατυπώνονται στους «γαλάζιους» διαδρόμους ότι τα υπουργεία έχουν παραλύσει και ότι έχουν κατέβει τα μολύβια λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, στην οποία ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει βάλει εδώ και τόσο καιρό το κόμμα του και την ίδια τη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλησε να πει στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο (απευθυνόμενος σε υπουργούς και κομματικά στελέχη) ότι «αναγνωρίζω απόλυτα τον πειρασμό του προεκλογικού «κυνηγιού» για τον σταυρό. Νομίζω ότι αυτό, ειδικά για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα τώρα είναι το “κυνήγι” του κυβερνητικού αποτελέσματος», ζητώντας έτσι ουσιαστικά «ανέβασμα των μολυβιών».

Αλλά αμέσως μετά, στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του κόμματος, ο πρωθυπουργός επικεντρώθηκε ξανά στην προεκλογική εκστρατεία της ΝΔ, αφού εκτός από ζητήματα λειτουργίας των κομματικών οργάνων, συζητήθηκε -σύμφωνα με τις πηγές της Πειραιώς- η κινητοποίηση των στελεχών με περιοδείες κυβερνητικών κλιμακίων σε όλη την Ελλάδα και θέματα οργάνωσης του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυρ. Μητσοτάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη» και πως δεν υπάρχει άλλος κομματικός σχηματισμός που να είναι τόσο άρτια οργανωμένος, θέλοντας έτσι να μπουστάρει τα κομματικά στελέχη στο δρόμο προς τις εκλογές.

Πηγή: in.gr