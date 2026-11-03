Μόσχα: 493 ουκρανικά drones κατέρριψε η αεράμυνα

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Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε 493 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα από το βράδυ της Δευτέρας ως το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν.

«Ανάμεσα στις 20:30 της 2ης Νοεμβρίου και στις 07:30 της 3ης Νοεμβρίου, 493 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας. Τα περισσότερα καταστράφηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας σε απομακρυσμένα σημεία», ενώ «187 drones εξουδετερώθηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», ενημέρωσε ο κ. Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας συνεχίζονται ενώ διεξάγονται σήμερα στις ΗΠΑ οι ενδιάμεσες εκλογές που χαρακτηρίζονται κρίσιμες για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απαίτησε οι δυο εμπόλεμες πλευρές να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις τους εναντίον ενεργειακών υποδομών.