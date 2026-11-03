JD : Παίρνει το «πράσινο φως» από την EE για την απόκτηση της Media Markt

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Την υπό όρους έγκριση της ΕΕ , για την εξαγορά της γερμανικής αλυσίδας λιανικής πώλησης Media Markt (Ceconomy) εξασφάλισε o κινεζικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com.

Η κινεζική εταιρεία που αποκτά την εταιρεία αντί 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στοχεύει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας έως τις 12 Νοεμβρίου ενω η εξαγορά θα επιτρέψει σε έναν από τους μεγαλύτερους λιανεμπόρους της Κίνας να επεκταθεί πέρα απο την εγχώρια αγορά του, μέσω των αλυσίδων λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών MediaMarkt και Saturn, οι οποίες ανήκουν στην Ceconomy.

Ερευνα για κρατικές ενισχύσεις

Πηγή με γνώση του θέματος είχε δηλώσει στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επρόκειτο να εγκρίνει τη συμφωνία βάσει του Κανονισμού για τις Ξένες Επιδοτήσεις (Foreign Subsidies Regulation), ο οποίος στοχεύει στην αντιμετώπιση των αθέμιτων κρατικών ενισχύσεων από τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή εξέφρασε αρχικά ανησυχίες ότι η JD.com ενδέχεται να είχε λάβει προνομιακή χρηματοδότηση, φορολογικά κίνητρα και επιχορηγήσεις από την κινεζική κυβέρνηση, γεγονός που ίσως τη βοήθησε να προσφέρει υψηλότερο τίμημα για την εξαγορά της Ceconomy.

Η JD.com δεσμεύτηκε να πραγματοποιεί συναλλαγές εντός του ομίλου με την Ceconomy —συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης— με όρους αγοράς, καθώς και να παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αποθήκευσης και εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) που διαθέτει σε τρίτους λιανεμπόρους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για την Ceconomy, ανέφερε η Επιτροπή.

Οι έλεγχοι της ΕΕ

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα αυτά θα αποτρέψουν τη διασταυρούμενη επιδότηση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της JD.com.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενέκρινε την εξαγορά της CECONOMY AG δηλώνει ότι η έγκριση εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα μέρη.

Η σημερινή απόφαση ακολουθεί την έναρξη ενδελεχούς έρευνας σχετικά με την προτεινόμενη εξαγορά και την αποστολή της έκθεσης αιτιολογίας.

Η JD.com, με έδρα τις Νήσους Κέιμαν, είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Nasdaq και στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, η οποία ηγείται ενός ομίλου που δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου και διαχειρίζεται μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας («ΛΔΚ»), ενώ παράλληλα παρέχει λύσεις logistics και τεχνολογικές υπηρεσίες.

Η CECONOMY, με έδρα τη Γερμανία, είναι μια εταιρεία λιανικής πώλησης που ειδικεύεται στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και των οικιακών συσκευών. Τα κύρια εμπορικά σήματά της είναι τα MediaMarkt, MediaWorld και Saturn, τα οποία ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης τόσο διαδικτυακά όσο και σε φυσικά καταστήματα σε διάφορα κράτη μέλη.