Τράπεζες: Πώς ανεβαίνει ο πήχης για τα κέρδη το 2027

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Σε προς τα πάνω αναθεώρηση οδεύουν οι στόχοι για τα κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζικών ομίλων το 2027, σε συνέχεια της εφετινής καλύτερης πορείας των μεγεθών τους έναντι των αρχικών εκτιμήσεων.

Κι αυτό παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης στα επόμενα τρίμηνα και τη συμπίεση λόγω αυξημένου ανταγωνισμού των spreads στα δάνεια.

Τούτο προκύπτει από τις τοποθετήσεις των διοικήσεών τους κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026.

Καταλύτες για την ενίσχυση του οργανικού εισοδήματος θα παραμείνουν η περαιτέρω μεγέθυνση του δανειακού χαρτοφυλακίου και η ανάπτυξη των εργασιών που παράγουν προμήθειες.

Οι προσδοκίες για το 2027

Όπως σημειώνουν αναλυτές, από εδώ και στο εξής το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη δυνατότητα διατήρησης της δυναμικής της περιόδου 2025 – 2026 και κατά την επόμενη χρονιά.

Eurobank, Εθνική και Πειραιώς θα δημοσιοποιήσουν τους νέους στόχους της τριετίας 2027 – 2029 κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εφετινής χρήσης στις αρχές τις επόμενης χρονιάς, ενώ καθοδήγηση για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων της, θα δώσει την Πέμπτη η διοίκηση της Alpha Bank.

Μέχρι στιγμής η Πειραιώς έχει ήδη προχωρήσει σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το 2027, αναγνωρίζοντας μάλιστα ότι υπάρχουν περιθώρια υπέρβασής τους.

Μένει να φανεί εάν θα προχωρήσει από τώρα σε κάποια αναβάθμιση η Εθνική Τράπεζα, η οποία ανακοινώνει αύριο αποτελέσματα εννεαμήνου.

Ανθεκτικότερα τα έσοδα

Σύμφωνα με αναλυτές, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώνονται σε υψηλότερα των προβλέψεων επίπεδα εφέτος.

Συγκεκριμένα, η Eurobank και η Alpha Bank προχώρησαν σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για το 2026, ενώ η Πειραιώς αναγνωρίζει περιθώρια υπέρβασης του ετήσιου στόχου της.

Η θετική δυναμική στηρίζεται στο συνδυασμό της αύξησης των χορηγήσεων, των υψηλότερων αποδόσεων των χαρτοφυλακίων τίτλων και της ευνοϊκής επίδρασης των επιτοκίων.

Πάντως, αναγνωρίστηκε από τις τραπεζικές διοικήσεις ότι ένα μέρος του οφέλους έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς οι προθεσμιακές καταθέσεις ανατιμολογούνται με χρονική υστέρηση.

Επιπλέον, υπογράμμισαν ότι ο ανταγωνισμός συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στα περιθώρια των επιχειρηματικών χορηγήσεων.

Συνεπώς, υποστηρίζουν αναλυτές, η διατήρηση των υψηλών επιτοκιακών εσόδων το 2027 θα εξαρτηθεί κυρίως από το ύψος των νέων εργασιών και την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους χρηματοδότησης.

Η πιστωτική επέκταση

Η πιστωτική επέκταση παραμένει βασικός κινητήρας ανάπτυξης.

Η ζήτηση σήμερα προέρχεται κυρίως από τους κλάδους της ενέργειας, των υποδομών, του τουρισμού, της ναυτιλίας και των κατασκευών, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια των calls την περασμένη εβδομάδα.

Από την άλλη, στη λιανική τραπεζική παρά τη συνεχή βελτίωση στις τελευταίες χρήσεις, τα μεγέθη δεν έχουν φτάσει σε επίπεδα επιδραστικά στο συνολικό ρυθμό ανάπτυξης των χαρτοφυλακίων.

Οι διοικήσεις των συστημικών ομίλων, αν και δεν βλέπουν ενδείξεις αντιστροφής των ανοδικών τάσεων, αναγνωρίζουν για το 2027 το ενδεχόμενο επιβράδυνσης σε σχέση με τις ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις των προηγούμενων ετών.

Δείκτες ρευστότητας

Υποστηρικτικά στις εργασίες στα δάνεια λειτουργούν οι ισχυροί δείκτες ρευστότητας.

Όχι μόνον οι αγορές είναι ορθάνοιχτες για τον εγχώριο κλάδο, αλλά πρόσθετα καύσιμα διαθέτουν από την άνοδο της καταθετικής βάσης.

Και εφέτος το μεγαλύτερο μερίδιο στην ενίσχυση των σχετικών μεγεθών έχουν οι εταιρικοί πελάτες.

Η διοίκηση της Πειραιώς έκανε λόγο για ενδείξεις διαμόρφωσης μιας νέας τάσης επιστροφής κεφαλαίων στην Ελλάδα, η οποία εκτιμά ότι μπορεί να συνεχιστεί το 2027.

Εξάλλου, πέραν των χορηγήσεων, οι τράπεζες κερδίζουν από την αξιοποίηση των αποταμιεύσεων της πελατείας τους για αγορές ομολογιακών τίτλων.

Με τον τρόπο αυτό κλειδώνουν τόκους με βάση τα τρέχοντα υψηλότερα επιτόκια και δημιουργούν ζώνες σταθερού εισοδήματος, ανεξάρτητα από την εξέλιξη των αποδόσεων στις αγορές τα επόμενα χρόνια.

Οι προμήθειες

Ξεχωριστό κεφάλαιο στο επιχειρηματικό story των ελληνικών τραπεζών αποτελούν τα έσοδα από προμήθειες και υπηρεσίες.

Στόχο των διοικήσεών τους αποτελεί η διεύρυνση της συνεισφοράς των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας, επενδυτικής τραπεζικής και ασφαλιστικών προϊόντων.

Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερο ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών.

Η ενσωμάτωση της Eurolife στη Eurobank, της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Πειραιώς και το 2027 δύο κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών στον όμιλο Alpha Bank, δημιουργούν πρόσθετες δυνατότητες αύξηση των εσόδων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη του asset management, τομέας που παρά την άνοδό του τα τελευταία χρόνια, παραμένει χαμηλότερα του μέσου ευρωπαϊκού όρου.