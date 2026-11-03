UBS: Ισχυρές προοπτικές για Eurobank και Πειραιώς – Οι τιμές-στόχοι και τα περιθώρια ανόδου

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Θετική παραμένει η UBS για τις προοπτικές της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρώντας σύσταση Buy και για τις δύο μετοχές, μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026.

Οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας διακρίνουν ισχυρή δυναμική στα καθαρά έσοδα από τόκους, περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της κερδοφορίας και ελκυστικές αποτιμήσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Για τη Eurobank, η τιμή-στόχος διατηρείται στα 5,40 ευρώ, από 4,46 ευρώ στις 2 Νοεμβρίου, με περιθώριο ανόδου 21,1%. Για την Πειραιώς, η τιμή-στόχος παραμένει στα 12,50 ευρώ, από 9,76 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 28,1%.

Για τη Eurobank

Για τη Eurobank, η UBS επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να υπερβαίνουν κατά 5% τις προβλέψεις της αγοράς και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) να διαμορφώνεται στο 17,8%, με τον δείκτη CET1 στο 15,5%. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία και 13,7% σε ετήσια βάση. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διευρύνθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 2,53%, ενώ στην Ελλάδα η αύξηση έφθασε τις 7 μονάδες βάσης, στο 2,30%.

Με την οργανική ανάπτυξη να παραμένει ισχυρή, η διοίκηση εμφανίζεται βέβαιη ότι θα επιτύχει και πιθανότατα θα υπερβεί τους στόχους για το 2026. Η UBS αναθεωρεί ανοδικά κατά περίπου 1% την εκτίμησή της για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, προβλέποντας αύξηση περίπου 17% το 2026. Θετική συμβολή αναμένεται και από την εξαγορά της Eurolife, η οποία εκτιμάται ότι θα προσθέτει περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως σε έσοδα από προμήθειες, με την επίδραση να αρχίζει από το τέταρτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την UBS, πρόσθετο πλεονέκτημα για τη Eurobank αποτελεί η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η πιστωτική επέκταση στην περιοχή διαμορφώθηκε στο 11,8% σε ετήσια βάση, με τη Βουλγαρία να καταγράφει αύξηση δανείων 14%. Παράλληλα, τα βασικά προ προβλέψεων λειτουργικά κέρδη της περιφερειακής δραστηριότητας ενισχύθηκαν κατά 18,8%, ενώ στη Βουλγαρία η αύξηση έφθασε το 24%.

Η UBS θεωρεί ότι η μετοχή εξακολουθεί να αποτιμάται ελκυστικά σε σχέση με την κερδοφορία και τις αναπτυξιακές προοπτικές της, με εκτιμώμενο δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία 1,7 φορές για το 2026 και δείκτη P/E μόλις 8,3 φορές για το 2028. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη υψηλότερα, προς το 19% σε βιώσιμη βάση.

Για την Πειραιώς

Για την Πειραιώς, η UBS χαρακτηρίζει το 2026 μεταβατική χρονιά, καθώς η τράπεζα συνεχίζει την εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου της και τις επενδύσεις για την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Παρά τις ισχυρές υποκείμενες τάσεις, τα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία επιβάρυναν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Η UBS μειώνει κατά 4% την εκτίμησή της για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του 2026, αλλά διατηρεί αμετάβλητη την τιμή-στόχο των 12,50 ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7% σε τριμηνιαία και 15% σε ετήσια βάση, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διευρύνθηκε κατά 9 μονάδες βάσης, στο 2,31%. Η διοίκηση βλέπει περιθώρια υπέρβασης του στόχου για καθαρά έσοδα από τόκους 2 δισ. ευρώ το 2026, ενώ θετική ένδειξη αποτελεί και η αύξηση των καταθέσεων κατά 9% σε ετήσια βάση, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, ενισχύεται από την επιστροφή κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Η επιβάρυνση από τα έκτακτα στοιχεία ανήλθε συνολικά σε περίπου 58 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 16% των προ φόρων κερδών, περιλαμβάνοντας ζημιές από συναλλαγές και λοιπά έσοδα, πρόσθετες απομειώσεις και ζημιές από συμμετοχές. Επιπλέον, η τράπεζα προχώρησε σε διαχωρισμό χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς διάθεση, με πρόσθετες προβλέψεις περίπου 50 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που περιόρισε τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 2%.

Η UBS εκτιμά ότι, καθώς οι έκτακτες επιβαρύνσεις θα υποχωρούν, η υποκείμενη δυναμική της κερδοφορίας θα αποτυπώνεται σαφέστερα από το 2027. Για εκείνη τη χρονιά, η διοίκηση προβλέπει αύξηση των δημοσιευμένων κερδών ανά μετοχή περίπου 10%, ενώ η UBS τοποθετεί την εκτίμησή της υψηλότερα, στα 1,07 ευρώ έναντι περίπου 0,99 ευρώ που προκύπτουν από τον στόχο της διοίκησης.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η UBS θεωρεί ότι η Πειραιώς παραμένει ελκυστική, με τον δείκτη P/E να διαμορφώνεται στις 8 φορές για το 2028 και τον δείκτη τιμής προς ενσώματη καθαρή αξία στις 1,6 φορές. Η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση για το 2027 προσεγγίζει το 7%, ενώ η τράπεζα έχει ανακοινώσει ενδιάμεσο μέρισμα σε μετρητά περίπου 120 εκατ. ευρώ, πληρωτέο τον Δεκέμβριο, από τα κέρδη του 2026.