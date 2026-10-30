UBS: Υποβαθμίζει σε πώληση τη σύσταση του ΔΑΑ

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Σε υποβάθμιση της σύστασής της για τη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) σε «πώληση» από «ουδέτερη» προχωρά η UBS, μειώνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο στα 10,30 ευρώ από 10,70 ευρώ προηγουμένως. Με βάση την τιμή κλεισίματος της 29ης Οκτωβρίου, στα 12,80 ευρώ, η νέα αποτίμηση υποδηλώνει περιθώριο υποχώρησης περίπου 19,5%.

Οι αναλυτές της UBS αναγνωρίζουν τις θετικές μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές του αεροδρομίου, εκτιμούν ωστόσο ότι η χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής έχει απομακρυνθεί από τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές κερδοφορίας, περιορίζοντας τα περιθώρια θετικής έκπληξης. Ο ΔΑΑ είναι η μετοχή με την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροδρομίων από τις αρχές του 2026, με άνοδο 17%, γεγονός που, κατά την UBS, καθιστά ολοένα δυσκολότερη τη δικαιολόγηση της τρέχουσας αποτίμησης.

Τα ακριβά καύσιμα απειλούν την επιβατική κίνηση

Ένας από τους βασικούς κινδύνους για τις προοπτικές του ΔΑΑ είναι οι αυξημένες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν τις αεροπορικές εταιρείες σε αναθεώρηση της χωρητικότητάς τους και, κατ’ επέκταση, σε χαμηλότερη επιβατική κίνηση το 2027.

Η UBS προβλέπει ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας θα παραμείνει στάσιμη το 2027, σε αντίθεση με τη μέση εκτίμηση της αγοράς, η οποία προβλέπει αύξηση κατά 2% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια του ΔΑΑ αναθεωρούνται ήδη προς τα κάτω, ενώ η Aegean Airlines, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 43% της χωρητικότητας του αεροδρομίου, έχει δώσει κατεύθυνση για μηδενική αύξηση της χωρητικότητάς της το 2027.

Παράλληλα, η Aegean εμφανίζεται μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών με τη μικρότερη αντιστάθμιση κινδύνου έναντι των τιμών των καυσίμων, έχοντας καλύψει μέσω αντιστάθμισης μόλις το 15% των αναγκών της για το 2027. Η UBS εκτιμά ότι ενδέχεται να ακολουθήσει περαιτέρω περιορισμός της προσφερόμενης χωρητικότητας, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την επιβατική κίνηση.

Περιορισμένα περιθώρια αύξησης των χρεώσεων

Ένας δεύτερος παράγοντας που επιβαρύνει τις προοπτικές είναι η χρονική μετάθεση της υλοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών. Όπως εξηγούν οι αναλυτές της UBS, η βραδύτερη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος μεταθέτει χρονικά τόσο τις σχετικές αποσβέσεις όσο και την αύξηση της ρυθμιζόμενης περιουσιακής και λειτουργικής βάσης που στηρίζει τις μελλοντικές χρεώσεις του αεροδρομίου.

Υπό κανονικές συνθήκες, μια ασθενέστερη επιβατική κίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώρια για υψηλότερες μελλοντικές χρεώσεις, ώστε να αντισταθμιστεί μέρος της απώλειας εσόδων. Ωστόσο, η καθυστέρηση στην εκτέλεση των επενδύσεων περιορίζει αυτή τη δυνατότητα για τις χρήσεις 2027 και 2028, αυξάνοντας την ευαισθησία της κερδοφορίας σε ενδεχόμενη υποχώρηση της κίνησης.

Την ίδια στιγμή, οι πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος εντείνονται. Η καθοδήγηση της διοίκησης για βασικές λειτουργικές δαπάνες ύψους 6,4 ευρώ ανά επιβάτη το 2026 συνεπάγεται, σύμφωνα με την UBS, επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης σε επίπεδα της τάξης του 15% κατά το δεύτερο εξάμηνο, εξαιρουμένων των έκτακτων επιβαρύνσεων. Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για τη δυνατότητα συγκράτησης του κόστους σε ένα δυσμενέστερο πληθωριστικό περιβάλλον.

Με βάση αυτούς τους παράγοντες, οι αναλυτές τοποθετούν τις προβλέψεις τους για τα EBITDA του ΔΑΑ το 2027 και το 2028 κατά 4% έως 7% χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς.

Ακριβότερος από τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές

Η UBS θεωρεί ότι η τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί, τόσο σε σύγκριση με την ιστορική της αποτίμηση όσο και έναντι των ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Ειδικότερα, ο ΔΑΑ διαπραγματεύεται περίπου στις 11,4 φορές την εκτιμώμενη επιχειρηματική αξία προς τα EBITDA του 2027, σε επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο της ισπανικής Aena, αλλά με premium 15% έως 30% έναντι των ADP, Flughafen Zürich και Fraport. Η UBS επισημαίνει ότι η διαφορά αυτή είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί, δεδομένου ότι ο ΔΑΑ έχει μεγαλύτερη συμμετοχή ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων σε σχέση με ορισμένους ανταγωνιστές του.

Επιπλέον, η τρέχουσα αποτίμηση βρίσκεται περίπου 25% πάνω από τα ιστορικά επίπεδα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών ομολόγων ήταν χαμηλότερες κατά 50 έως 100 μονάδες βάσης. Η σύγκριση αυτή ενισχύει, κατά την UBS, τον προβληματισμό για το περιθώριο περαιτέρω ανόδου της μετοχής.

Η νέα τιμή-στόχος των 10,30 ευρώ ενσωματώνει τόσο τις χαμηλότερες εκτιμήσεις για τα οικονομικά μεγέθη όσο και τη μείωση του πολλαπλασιαστή αποτίμησης για τις μη ρυθμιζόμενες εμπορικές δραστηριότητες του ΔΑΑ. Συγκεκριμένα, η UBS μειώνει τον στοχευόμενο πολλαπλασιαστή επιχειρηματικής αξίας προς EBITDA των επόμενων 12 μηνών για τον συγκεκριμένο τομέα στις 13,5 φορές από 15 φορές προηγουμένως, λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες προοπτικές εμπορικής ανάπτυξης υπό το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων.

Ως παράγοντες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την αρνητική επενδυτική θέση της, η UBS αναφέρει μια πιθανή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, η οποία θα στήριζε την επιβατική κίνηση, δεδομένου ότι περίπου το 7% της χωρητικότητας του ΔΑΑ συνδέεται με την περιοχή, καθώς και ένα ενδεχόμενο νέο, σημαντικό πρόγραμμα διανομής μερίσματος σε μετοχές, το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει τις αεροπορικές χρεώσεις.