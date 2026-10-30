 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

UBS: Υποβαθμίζει σε πώληση τη σύσταση του ΔΑΑ

Η UBS βλέπει με περιθώριο πτώσης 19,5%, στα 10,30 ευρώ η τιμή-στόχος

Business 30.10.2026, 11:09
Σχολιάστε
UBS: Υποβαθμίζει σε πώληση τη σύσταση του ΔΑΑ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε υποβάθμιση της σύστασής της για τη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) σε «πώληση» από «ουδέτερη» προχωρά η UBS, μειώνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο στα 10,30 ευρώ από 10,70 ευρώ προηγουμένως. Με βάση την τιμή κλεισίματος της 29ης Οκτωβρίου, στα 12,80 ευρώ, η νέα αποτίμηση υποδηλώνει περιθώριο υποχώρησης περίπου 19,5%.

Οι αναλυτές της UBS αναγνωρίζουν τις θετικές μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές του αεροδρομίου, εκτιμούν ωστόσο ότι η χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής έχει απομακρυνθεί από τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές κερδοφορίας, περιορίζοντας τα περιθώρια θετικής έκπληξης. Ο ΔΑΑ είναι η μετοχή με την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροδρομίων από τις αρχές του 2026, με άνοδο 17%, γεγονός που, κατά την UBS, καθιστά ολοένα δυσκολότερη τη δικαιολόγηση της τρέχουσας αποτίμησης.

Τα ακριβά καύσιμα απειλούν την επιβατική κίνηση

Ένας από τους βασικούς κινδύνους για τις προοπτικές του ΔΑΑ είναι οι αυξημένες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν τις αεροπορικές εταιρείες σε αναθεώρηση της χωρητικότητάς τους και, κατ’ επέκταση, σε χαμηλότερη επιβατική κίνηση το 2027.

Η UBS προβλέπει ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας θα παραμείνει στάσιμη το 2027, σε αντίθεση με τη μέση εκτίμηση της αγοράς, η οποία προβλέπει αύξηση κατά 2% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια του ΔΑΑ αναθεωρούνται ήδη προς τα κάτω, ενώ η Aegean Airlines, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 43% της χωρητικότητας του αεροδρομίου, έχει δώσει κατεύθυνση για μηδενική αύξηση της χωρητικότητάς της το 2027.

Παράλληλα, η Aegean εμφανίζεται μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών με τη μικρότερη αντιστάθμιση κινδύνου έναντι των τιμών των καυσίμων, έχοντας καλύψει μέσω αντιστάθμισης μόλις το 15% των αναγκών της για το 2027. Η UBS εκτιμά ότι ενδέχεται να ακολουθήσει περαιτέρω περιορισμός της προσφερόμενης χωρητικότητας, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την επιβατική κίνηση.

Περιορισμένα περιθώρια αύξησης των χρεώσεων

Ένας δεύτερος παράγοντας που επιβαρύνει τις προοπτικές είναι η χρονική μετάθεση της υλοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών. Όπως εξηγούν οι αναλυτές της UBS, η βραδύτερη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος μεταθέτει χρονικά τόσο τις σχετικές αποσβέσεις όσο και την αύξηση της ρυθμιζόμενης περιουσιακής και λειτουργικής βάσης που στηρίζει τις μελλοντικές χρεώσεις του αεροδρομίου.

Υπό κανονικές συνθήκες, μια ασθενέστερη επιβατική κίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώρια για υψηλότερες μελλοντικές χρεώσεις, ώστε να αντισταθμιστεί μέρος της απώλειας εσόδων. Ωστόσο, η καθυστέρηση στην εκτέλεση των επενδύσεων περιορίζει αυτή τη δυνατότητα για τις χρήσεις 2027 και 2028, αυξάνοντας την ευαισθησία της κερδοφορίας σε ενδεχόμενη υποχώρηση της κίνησης.

Την ίδια στιγμή, οι πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος εντείνονται. Η καθοδήγηση της διοίκησης για βασικές λειτουργικές δαπάνες ύψους 6,4 ευρώ ανά επιβάτη το 2026 συνεπάγεται, σύμφωνα με την UBS, επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης σε επίπεδα της τάξης του 15% κατά το δεύτερο εξάμηνο, εξαιρουμένων των έκτακτων επιβαρύνσεων. Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για τη δυνατότητα συγκράτησης του κόστους σε ένα δυσμενέστερο πληθωριστικό περιβάλλον.

Με βάση αυτούς τους παράγοντες, οι αναλυτές τοποθετούν τις προβλέψεις τους για τα EBITDA του ΔΑΑ το 2027 και το 2028 κατά 4% έως 7% χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς.

Ακριβότερος από τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές

Η UBS θεωρεί ότι η τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί, τόσο σε σύγκριση με την ιστορική της αποτίμηση όσο και έναντι των ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Ειδικότερα, ο ΔΑΑ διαπραγματεύεται περίπου στις 11,4 φορές την εκτιμώμενη επιχειρηματική αξία προς τα EBITDA του 2027, σε επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο της ισπανικής Aena, αλλά με premium 15% έως 30% έναντι των ADP, Flughafen Zürich και Fraport. Η UBS επισημαίνει ότι η διαφορά αυτή είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί, δεδομένου ότι ο ΔΑΑ έχει μεγαλύτερη συμμετοχή ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων σε σχέση με ορισμένους ανταγωνιστές του.

Επιπλέον, η τρέχουσα αποτίμηση βρίσκεται περίπου 25% πάνω από τα ιστορικά επίπεδα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών ομολόγων ήταν χαμηλότερες κατά 50 έως 100 μονάδες βάσης. Η σύγκριση αυτή ενισχύει, κατά την UBS, τον προβληματισμό για το περιθώριο περαιτέρω ανόδου της μετοχής.

Η νέα τιμή-στόχος των 10,30 ευρώ ενσωματώνει τόσο τις χαμηλότερες εκτιμήσεις για τα οικονομικά μεγέθη όσο και τη μείωση του πολλαπλασιαστή αποτίμησης για τις μη ρυθμιζόμενες εμπορικές δραστηριότητες του ΔΑΑ. Συγκεκριμένα, η UBS μειώνει τον στοχευόμενο πολλαπλασιαστή επιχειρηματικής αξίας προς EBITDA των επόμενων 12 μηνών για τον συγκεκριμένο τομέα στις 13,5 φορές από 15 φορές προηγουμένως, λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες προοπτικές εμπορικής ανάπτυξης υπό το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων.

Ως παράγοντες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την αρνητική επενδυτική θέση της, η UBS αναφέρει μια πιθανή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, η οποία θα στήριζε την επιβατική κίνηση, δεδομένου ότι περίπου το 7% της χωρητικότητας του ΔΑΑ συνδέεται με την περιοχή, καθώς και ένα ενδεχόμενο νέο, σημαντικό πρόγραμμα διανομής μερίσματος σε μετοχές, το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει τις αεροπορικές χρεώσεις.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ
Business

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ
Τουρισμός: Επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας ενόψει της EXPO 2027 Belgrade
Τουρισμός

Ευκαιρίες συνεργασίας Ελλάδας – Σερβίας στον Τουρισμό
Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου
Business

Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου
HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η έκπτωση στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης
Πετρέλαιο

Παρατείνει η HELLENiQ ENERGY την έκπτωση στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης
Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για τα αποτελέσματα του 2027 
Τράπεζες

Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για το 2027 
Coffee Island: Tι ταμείο έκανε το 2025
Business

Tι ταμείο έκανε το 2025 η Coffee Island

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Τα μερίδια των Σκλαβενίτη, ΑΒ, Metro, Μασούτη και Γαλαξία στην «πίτα» των 16 δισ.
Business

Πώς μοιράζεται η πίτα των 16 δισ. στα σούπερ μάρκετ [γραφήματα]

Το 71% του οργανωμένου λιανεμπορίου αντιπροσώπευσαν οι έξι κορυφαίοι παίκτες του κλάδου το 2025, ενώ οι τρεις πρώτοι κατέχουν το 56% της αγοράς σούπερ μάρκετ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Hedge funds: Ο κλάδος αλλάζει ριζικά
World

Hedge funds: Ποιος θα κερδίσει τη μάχη των 4,6 τρισ. δολ.

Οι πέντε διαρθρωτικές δυνάμεις αναμορφώνουν τον κλάδο των hedge funds - Στα 4,6 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση κεφάλαια και μια νέα εποχή θεσμικών επενδύσεων

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κριστίν Λαγκάρντ: Το αποτύπωμα μιας οκταετούς θητείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η πρόωρη αποχώρηση
World

Λαγκάρντ: Η τραπεζίτης των κρίσεων και η κληρονομιά της

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της τον Οκτώβριο του 2027

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027 – Χρέος και έλλειμμα στο επίκεντρο
Economy

Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027

H Citi εντοπίζει αδυναμίες στο μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο εκτιμά ότι θα διευρυνθεί περαιτέρω το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακτοπλοΐα: «Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο – Ενίσχυση 30-35 εκατ. ευρώ
Ακτοπλοΐα

«Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην απορρόφηση μέρους της σημαντικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Binance: Το «χακάρισμα» ύψους 6,3 δισ. δολαρίων και οι συνέπειές του
Crypto

Η μεγάλη κλοπή των crypto - Τι έρχεται

Η Binance δήλωσε ότι θα καλύψει όλες τις απώλειες και ανέστειλε προσωρινά τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, ενώ διεξάγει έρευνα για το περιστατικό

Δημήτρης Σταμούλης
ExxonMobil – Chevron: Τεράστια κέρδη και… καμπανάκι για την προσφορά ντίζελ
Πετρέλαιο

Τεράστια κέρδη για ExxonMobil-Chevron - Καμπανάκι για το ντίζελ

Οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί όμιλοι επωφελούνται από τα ραγδαία αυξανόμενα περιθώρια διύλισης λόγω του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Business
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ
Business

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ

Ολοκληρώθηκε η συγχωνευση με απορροφηση της 100 θυγατρικής ΑΝΟΞΑΛ

Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου
Business

Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου

Ο Robotics Projects Application Engineer της Konica Minolta, Emre Sey, παρουσίασε στην 90η ΔΕΘ τις τεχνολογικές λύσεις Advanced Automation & Sensing

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η έκπτωση στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης
Πετρέλαιο

Παρατείνει η HELLENiQ ENERGY την έκπτωση στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης

Η έκπτωση από την HELLENiQ ENERGY θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά με ΦΠΑ

Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για τα αποτελέσματα του 2027 
Τράπεζες

Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για το 2027 

Η ισχυρή επίδοση του εννεαμήνου δημιουργεί προϋποθέσεις υπέρβασης των στόχων για το 2026 και υψηλότερων αποδόσεων για την επόμενη χρονιά, είπε ο Χρήστος Μεγάλου

Αγης Μάρκου
Coffee Island: Tι ταμείο έκανε το 2025
Business

Tι ταμείο έκανε το 2025 η Coffee Island

Πηγές της Coffee Island επαναλαμβάνουν κατηγορηματικά ότι δεν τίθεται ζήτημα πώλησης της εταιρείας

Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): «Άμυνα» με FWA και οπτικές ίνες απέναντι σε ΔΕΗ και Starlink
Τηλεπικοινωνίες

ΟΤΕ: Μετά το RRF, στροφή σε cloud, κυβερνοασφάλεια, AI και διεθνή έργα

Ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι ο ΟΤΕ στοχεύει στη διατήρηση του επιπέδου εσόδων και περιθωρίων ICT το 2027, παρά την σταδιακή αποχώρηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Γιώργος Πολύζος
Eurobank – Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: Αξία που καλλιεργείται από νωρίς
Τράπεζες

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: Αξία που καλλιεργείται από νωρίς

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου εοισκέφθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

Latest News
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ
Business

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ

Ολοκληρώθηκε η συγχωνευση με απορροφηση της 100 θυγατρικής ΑΝΟΞΑΛ

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries
English Edition

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries

The government is preparing up to €35 million in fuel subsidies to help ferry operators contain costs, while a separate dispute over reduced sailings threatens to leave Chios with limited ferry connections during a four-month airport closure

Λάμπρος Καραγεώργος
«Χωριάτικο»: Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Απάτη 95 εκατ. ευρώ
Επικαιρότητα

Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα «Χωριάτικο»

Στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικά ποσά, επιταγές, 18 οχήματα και πολυτελή αντικείμενα μεγάλης αξίας, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί

Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Κέρδη 23 δισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο
World

«Χρυσά» κέρδη για την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 44,2 δισεκατομμυρίων φράγκων για το πρώτο εννεάμηνο

Τζούλη Καλημέρη
Δήμας: Το Μπράλος – Άμφισσα σημαντικό και, τεχνικά, απαιτητικό οδικό έργο
Κατασκευές

Δήμας: Το Μπράλος – Άμφισσα σημαντικό και, τεχνικά, απαιτητικό οδικό έργο

Θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και συνδεσιμότητας μεταξύ Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, είπε ο κ. Δήμας

Καύσιμα: Επεκτείνεται η επιδότηση από 1 έως 15 Νοεμβρίου
Ενέργεια

Επεκτείνεται η επιδότηση στα καύσιμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου

Η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται ως εξής: 20 λεπτά/λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για πετρέλαιο κίνησης, 10 λεπτά για την αμόλυβδη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις μηνιαίες απώλειες στο 4,3% η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στο φίνις του Οκτωβρίου μάζεψε τις απώλειες το ΧΑ

Δεν κατάφερε να ανατρέψει το αρνητικό πρόσημο του μήνα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρωσία: Η Ουκρανία ξανάρχισε τις επιθέσεις σε διυλιστήρια
World

Η Ουκρανία ξανάρχισε τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια λέει η Μόσχα

Η Ρωσία σχεδιάζει να εξάγει 2,15 εκατομμύρια τόνους ντίζελ τον Νοέμβριο, επιπλέoν των 510.000 τόνων τον Οκτώβριο

Τουρισμός: Επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας ενόψει της EXPO 2027 Belgrade
Τουρισμός

Ευκαιρίες συνεργασίας Ελλάδας – Σερβίας στον Τουρισμό

EXPO 2027 Belgrade: Εκδήλωση για τις επιχειρηματικες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων κατά 44% το γ’ τρίμηνο
Ποντοπόρος

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων κατά 44% το γ’ τρίμηνο

Η Capital Clean Energy Carriers ανακοίνωσε μέρισμα ύψους $0,15 ανά μετοχή για το γ' τρίμηνο του 2026

120 δόσεις: Ποιες οφειλές εντάσσονται στην ρύθμιση  – Ποιες οφειλές εξαιρούνται [Μέρος 1ο]
Experts

Ποιες οφειλές εντάσσονται στις 120 δόσεις - Ποιες εξαιρούνται

Η εξαγγελία για τις 120 δόσεις και την ένταξη και των ληξιπρόθεσμων έως 31.12.2024 - Πώς θα εφαρμοστεί

Απόστολος Αλωνιάτης
ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως 31/12
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση έως 31/12 των προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Διευκολύνει τις επιχειρήσεις και την κοινότητα των Λογιστών-Φοροτεχνικών στον έλεγχο των νέων ΚΑΔ (έκδοση 2025), οι οποίοι αποδόθηκαν αυτόματα

ΕΚΤ: Ζήτησε από τους ηγέτες της ΕΕ να αναζητήσουν διάδοχο για τον Φίλιπ Λέιν
World

ΕΚΤ: Ζήτησε από τους ηγέτες της ΕΕ να αναζητήσουν διάδοχο για τον Φίλιπ Λέιν

Οι αξιωματούχοι της ευρωζώνης μπορούν να διαπραγματευτούν τη θέση του Λέιν παράλληλα με τις θέσεις της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ και του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ίζαμπελ Σνάμπελ.

Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου
Business

Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου

Ο Robotics Projects Application Engineer της Konica Minolta, Emre Sey, παρουσίασε στην 90η ΔΕΘ τις τεχνολογικές λύσεις Advanced Automation & Sensing

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η έκπτωση στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης
Πετρέλαιο

Παρατείνει η HELLENiQ ENERGY την έκπτωση στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης

Η έκπτωση από την HELLENiQ ENERGY θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά με ΦΠΑ

Eκτελεστοί τίτλοι: Ποιες αλλαγές φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση
Ακίνητα

Eκτελεστοί τίτλοι: Ποιες αλλαγές φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση

Τι ισχύει με την προστασία του οφειλέτη και τους κανόνες για τους servicers

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies