Πιερρακάκης: Πρόσκληση στις 21 χώρες μέλη της ΕΚΤ να υποβάλουν οι υποψηφιότητες για τον διάδοχο της Λαγκάρντ

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Πρόσκληση στα 21 κράτη-μέλη της ευρωζώνης να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους για τη διαδοχή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, έως την Παρασκευή, απηύθυνε με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι υπουργοί θα αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες κατά τη συνεδρίασή τους στις 9 Νοεμβρίου.

Το ζήτημα της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ θα τεθεί και στη σύνοδο κορυφής των ευρωπαίων ηγετών στις 26 και 27 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες .

Μέχρι στιγμής, μεταξύ των υποψηφίων συγκαταλέγονται ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), καθώς και ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Νοτ.

Η Λαγκάρντ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου, περίπου εννέα μήνες νωρίτερα από τη λήξη της θητείας της, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται δημόσια για ζητήματα πέραν της νομισματικής πολιτικής.

Αποχωρήσεις

Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου της εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάταξη προσώπων, η οποία αφορά τρεις από τις έξι θέσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, η οποία είναι αρμόδια για τις αγορές, καθώς και ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, πλησιάζουν επίσης στο τέλος της θητείας τους, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την αντικατάστασή τους.

Όσον αφορά τη Σνάμπελ, η οποία αναμένεται να αποχωρήσει στις αρχές Ιανουαρίου, περίπου έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση της οκταετούς θητείας της, το Eurogroup παρέτεινε την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως τις 27 Νοεμβρίου. Η θητεία του Λέιν ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Ο ντε Κος και ο Νοτ πραγματοποιούν τους τελευταίους μήνες επαφές σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προκειμένου να πείσουν τις κυβερνήσεις ότι αποτελούν τις κατάλληλες επιλογές για τη θέση.

Ωστόσο, η τελική έκβαση της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στήριξη του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος έχει ήδη συναντηθεί και με τους δύο υποψηφίους, καθώς και του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.