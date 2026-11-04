Wall Street: Ισχυρή άνοδος μετά τη νίκη των Δημοκρατικών

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Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, καθώς η καθαρή επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την αποδοχή του αποτελέσματος από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, περιόρισε την πολιτική αβεβαιότητα που επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα.

Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, ενώ επικράτησαν και σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις για κυβερνήτες, μεταξύ των οποίων και στο Τέξας.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να ενισχύσει τον θεσμικό έλεγχο στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει προωθήσει φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα έχει υιοθετήσει δασμούς και έχει εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν, εξελίξεις που έχουν εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 2,36% στις 53.006 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 1,59% στις 7.689 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 1,87% στις 25.845 μονάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους New York Times ότι είναι «απολύτως διατεθειμένος» να αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ, μιλώντας στη Wall Street Journal, ανέφερε ότι ο ίδιος και οι Ρεπουμπλικανοί θα συνεργαστούν με τους Δημοκρατικούς.

«Η ανάκαμψη οφείλεται εν μέρει στον αρχικό τόνο και την αντίδραση του προέδρου στα αποτελέσματα», δήλωσε ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Freedom Capital Markets. Όπως σημείωσε, η αβεβαιότητα παραμένει, ωστόσο η πολιτική αντιπαράθεση και η δυσκολία προώθησης νέων μέτρων από μία κυβέρνηση χωρίς τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου αποτελούν ιστορικά θετικό παράγοντα για τις αγορές.

Στο ταμπλό της Wall Street

Σε επίπεδο τίτλων, τα μεγαλύτερα κέρδη καταγράφουν μετοχές που συνδέονται με την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα και θα μπορούσαν να ωφεληθούν από ένα πιο σταθερό πολιτικό περιβάλλον. Η Walmart ενισχύεται κατά 2%, ενώ η Bank of America σημειώνει άνοδο 1,9%, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ευκαιρίες πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο.

Ανοδικά κινούνται επίσης μετοχές που ενδέχεται να ευνοηθούν άμεσα από τις πολιτικές προτεραιότητες των Δημοκρατικών ή από την αναστολή ορισμένων από τα αυστηρότερα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες υγείας και οι διαχειριστές νοσοκομείων βρίσκονται στο επίκεντρο των αγοραστών, με τη UnitedHealth να ενισχύεται κατά 1,4%, τη Molina Healthcare κατά 6,3%, τη Centene κατά 4,7% και την HCA Healthcare κατά 1,44%. Παράλληλα, το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Solar ETF, που παρακολουθεί τον κλάδο της ηλιακής ενέργειας, καταγράφει άνοδο 5%.

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι πριν από τις εκλογές, οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να επιβαρύνει συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, κυρίως τις εταιρείες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Οι φόβοι επικεντρώνονταν στο ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων περιορισμών στην κατασκευή κέντρων δεδομένων σε ολόκληρη τη χώρα.

Η νίκη της Τζίνα Ινοχόσα στην εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη κυβερνήτη του Τέξας ενίσχυσε τις ανησυχίες αυτές, καθώς έχει δεσμευθεί να προχωρήσει σε άμεση αναστολή νέων σχεδίων για κέντρα δεδομένων στην πολιτεία, η οποία αποτελεί σημαντικό κόμβο για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μετοχές της Oracle και της CoreWeave κινούνται πτωτικά, όπως και η SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία έχει την έδρα της στο Τέξας.

Παρά τις επιμέρους πιέσεις, ένας ακόμη παράγοντας που ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα ήταν η ιστορική τάση των χρηματιστηριακών αγορών να αποδίδουν καλύτερα σε περιόδους κατά τις οποίες η εξουσία είναι μοιρασμένη μεταξύ των δύο κομμάτων. Σε αυτές τις συνθήκες, η δυνατότητα προώθησης νέων πολιτικών και κανονιστικών παρεμβάσεων περιορίζεται, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις επιχειρήσεις.

Ο Άντριου Σλίμον της Morgan Stanley Investment Management υπογράμμισε ότι οι αγορές προτιμούν την πολιτική ισορροπία και όχι τη συγκέντρωση υπερβολικής εξουσίας σε ένα κόμμα.

Τα μακρο

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας έδειξαν ότι η αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα παρέμεινε σταθερή τον Οκτώβριο, με τις νέες θέσεις εργασίας να κατανέμονται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

Σύμφωνα με την ADP, οι επιχειρήσεις πρόσθεσαν 86.000 θέσεις εργασίας μέσα στον μήνα, αριθμός αντίστοιχος με εκείνον του Σεπτεμβρίου, ο οποίος είχε αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Η επίδοση ξεπέρασε ελαφρώς τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που ανέμεναν αύξηση κατά 75.000 θέσεις.

Τα στοιχεία ενισχύουν τις ενδείξεις ότι η αμερικανική αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Fed.