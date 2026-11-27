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Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) για το έτος ενίσχυσης 2026, επικαιροποίηση του έτους αναφοράς για τον υπολογισμό της ενωσιακής ενίσχυσης για το 2027 και ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων προβλέπει ΚΥΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπογράφει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τα επιχειρησιακά προγράμματα των ΟΕΦ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027 παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2027 η προθεσμία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των επιχειρησιακών προγραμμάτων για το έτος ενίσχυσης 2026.

Καθορίζονται ειδικές διαδικασίες και δικαιολογητικά για την τροποποίηση των προγραμμάτων του 2027

Οι σχετικές δαπάνες πρέπει να έχουν εξοφληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο έως την ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος πληρωμής.

Επίσης, ορίζεται το 2024 ως έτος αναφοράς για τον υπολογισμό της αξίας της παραγωγής για το έτος ενίσχυσης 2027, με την ενωσιακή χρηματοδότηση να περιορίζεται στο 10% της αξίας της εμπορευόμενης παραγωγής του έτους αναφοράς.

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Οι νέες ρυθμίσεις

Επίσης, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

Παρέχεται προθεσμία έως τις 15 Ιανουαρίου 2027 για την υποβολή ή επανυποβολή αιτημάτων τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 2027, προκειμένου να προσαρμοστούν οι προϋπολογισμοί τους στο νέο έτος αναφοράς, χωρίς υπέρβαση του ήδη εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού.

Καθορίζονται ειδικές διαδικασίες και δικαιολογητικά για την τροποποίηση των προγραμμάτων του 2027, με δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, προσθήκης νέων παρεμβάσεων.

Ενισχύονται η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός κατά τη διαδικασία επιλογής εξωτερικών συνεργατών, με ελάχιστο χρόνο δημοσίευσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις 15 ημέρες για τα έτη υλοποίησης 2026 και 2027 και υποχρεωτική τριήμερη παράταση σε περίπτωση μη υποβολής προσφορών ή υποβολής μίας μόνο προσφοράς.

Ρυθμίζεται η διαδικασία επανελέγχου των ήδη εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων για τα οποία εκκρεμεί η πληρωμή, καθώς και η διαχείριση των εκκρεμών αιτημάτων τροποποίησης για τα έτη 2026 και 2027.

Ανδριανός: Δίνουμε στις ΟΕΦ τον αναγκαίο χρόνο

«Με τις ρυθμίσεις αυτές δίνουμε στις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων τους και τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό τους για το 2027 σε πιο πρόσφατα δεδομένα της παραγωγής τους, δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός.

Ταυτόχρονα, όπως σημείωσε «ενισχύουμε τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και την ορθή αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και ρυθμίζονται οι διαδικασίες των επανελέγχων ώστε να πληρωθούν οι δικαιούχοι.

Στόχος και σταθερή μας δέσμευση είναι να στηρίζουμε έμπρακτα τη συλλογική οργάνωση των παραγωγών και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του ελληνικού ελαιοκομικού τομέα, ενός κλάδου με ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική σημασία για την ελληνική περιφέρεια».