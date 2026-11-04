 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Τουρκία: Οργισμένη αντίδραση στην έκθεση της Κομισιόν

Ως «προκατειλημμένη» και προϊόν «δύο μέτρων και δύο σταθμών» απoρριπτει η Άγκυρα τη σκληρή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - «Υποστηρίζει τις μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου»

World 04.11.2026, 20:04
Σχολιάστε
Τουρκία: Οργισμένη αντίδραση στην έκθεση της Κομισιόν
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Η έκθεση που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χώρα μας στο πλαίσιο της Δέσμης Διεύρυνσης 2026 αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την προκατειλημμένη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη χώρα μας, η οποία απέχει από την ευθυδικία», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του.

«Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ιδίως στους τομείς που αφορούν στα πολιτικά κριτήρια, το δικαστικό σύστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι εν λόγω κατηγορίες αποτελούν αντανάκλαση της προσέγγισης των δύο μέτρων και δύο σταθμών ορισμένων αξιωματούχων της ΕΕ και της ασυνεπούς νοοτροπίας τους, η οποία έχει απωλέσει την αξιοπιστία της», τονίζεται.

«Παρατηρούμε ότι στην έκθεση, όπως και τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζονται οι μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς, οι οποίες δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και ότι αγνοούνται για ακόμη μία φορά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα και οι δίκαιες πολιτικές της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ. Με την αφορμή αυτή υπενθυμίζουμε εκ νέου ότι, όσο η ΕΕ υιοθετεί άνευ όρων τη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς στο Κυπριακό ζήτημα, δεν είναι δυνατόν να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης.

Οι αξιολογήσεις της έκθεσης σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο αντιβαίνουν πλήρως στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της ευθυδικίας, ενώ και οι διατυπώσεις σχετικά με το Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης δεν έχουν καμία ισχύ», υποραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Παρά τις αντιρρήσεις, η Άγκυρα αναγνωρίζει θετικές αξιολογήσεις για την οικονομία, την άμυνα και την ασφάλεια, ζητώντας επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης.

«Από την άλλη πλευρά, θεωρούμε σημαντικές τις διαπιστώσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία στον τομέα της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, την εύρυθμη οικονομία της αγοράς και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις εντός της Ένωσης. Αξιολογούμε θετικά τις αναφορές που γίνονται στο ρόλο της χώρας μας όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και αξίας, καθώς και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Όπως καταδεικνύουν τα οικονομικά και εμπορικά στοιχεία που καταγράφονται στην έκθεση, τονίζουμε για ακόμη μία φορά τη δίκαιη και νόμιμη προσδοκία μας για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης.

Οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ πρέπει να διαμορφώνονται στη βάση των κοινών συμφερόντων και ενός μακροπρόθεσμου οράματος, πέρα από στενούς πολιτικούς υπολογισμούς και μονομερείς προσεγγίσεις.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να προωθήσει τις σχέσεις, στο πλαίσιο του δικαίου της εταιρικής σχέσης και της αρχής της τήρησης των συμφωνηθέντων, με μια προσέγγιση που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την ευθυδικία.

Η προσδοκία μας από την ΕΕ είναι να δείξει τη στρατηγική βούληση που απαιτεί το κοινό μας μέλλον, μετατρέποντας τον ενισχυμένο διάλογο της τελευταίας περιόδου σε απτές αποφάσεις που θα ενισχύσουν την προοπτική ένταξής μας».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα
World

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα
Τουρκία: Οργισμένη αντίδραση στην έκθεση της Κομισιόν
World

Οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας στην έκθεση της Κομισιόν
ΗΠΑ: Πώς η οικονομική οργή οδήγησε σε σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών
World

Πώς η οικονομική οργή «φούσκωσε» το μπλε κύμα
QatarEnergy: Στροφή στο αμερικανικό LNG για να περιορίσει την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ
World

QatarEnergy: Ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικού LNG
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Άγκυρα: «Άκυρο το τουρκολιβυκό»
World

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Άγκυρα: «Άκυρο το τουρκολιβυκό»
Ενέργεια: «Βουτιά» στις τιμές ρεύματος και αερίου για επιχειρήσεις στην ΕΕ το α’ 6μηνο 2026
World

ΕΕ: Αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους στο α' 6μηνο 2026 - Η θέση της Ελλάδας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Wonderful: Κέντρο για τη ΝΑ Ευρώπη στην Αθήνα
Business

Wonderful: Κέντρο για τη ΝΑ Ευρώπη στην Αθήνα

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Wonderful ενισχύει την ελληνική της παρουσία, με έργα σε ΟΤΕ, Πειραιώς, Εθνική Ασφαλιστική και ΕΛΤΑ

Γιώργος Πολύζος
Σούπερ μάρκετ: Ποιος ελέγχει τα ψυγεία όταν πέφτουν τα ρολά; – Η αποκαλυπτική επιστολή της CyberPax
Business

Ποιος ελέγχει τα ψυγεία όταν πέφτουν τα ρολά; 6 ερωτήσεις φωτιά

Τι προτείνει η εξειδικευμένη εταιρεία κυβερνοασφάλειας CyberPax στα ελληνικά σούπερ μάρκετ – Οι 6 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν άμεσα – Το χρονικό των υποθέσεων και ποιοι κρύβονται πίσω τους

Γιώργος Μανέττας
Hellenic Properties: Το σχέδιο για χαρτοφυλάκιο 500 εκατ. ευρώ έως το 2030
Business

Το «Ελ Ντοράντο» του flex living και οι 195 κατοικίες στη Συγγρού

Ο επικεφαλής της Hellenic Properties, Ερρίκος Αρρώνες παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης – Τα σχέδια για εξαγορές ξενοδοχείων και η στροφή της Συγγρού 101 στην κατοικία

Γιώργος Μανέττας
Ομόλογα: Γιατί «δεν φοβούνται» το πετρέλαιο
Ομόλογα

Γιατί τα ομόλογα «δεν φοβούνται» το πετρέλαιο

Η διάσπαση της σύνδεσης μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και της αγοράς ομολόγων - Πού εστιάζουν οι επενδυτές

Τζούλη Καλημέρη
Κόκκινα δάνεια: Ο φόβος για δημιουργία μίας νέας γενιάς
Economy

Ο φόβος για μια νέα γενιά «κόκκινων» δανείων

Οι αυξανόμενες πιέσεις σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, οι παλαιές ρυθμίσεις στα κόκκινα δάνεια που δοκιμάζονται και η ανησυχία για νέες αθετήσεις πληρωμών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης
Business

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος - Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης

H Γλάρος συγκεντρώνει όλες τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες του μεγαλύτερου λιανέμπορου της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Όφελος έως 138 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τους καταναλωτές
Ενέργεια

GSI: Έως 138 εκατ. ευρώ ετησίως το όφελος - Τι δείχνει μελέτη για το 2035

Η προσομοίωση για το 2035 δείχνει ότι η διασύνδεση υπόσχεται φθηνότερο ρεύμα, λιγότερες περικοπές ΑΠΕ, φέρνει σύγκλιση στις τιμές των δύο αγορών και μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Ναυτιλία: Το ακριβό φυσικό αέριο δημιουργεί ζήτηση για τον άνθρακα και επηρεάζει τη ναυλαγορά
Ναυτιλία

Το ακριβό φυσικό αέριο ενισχύει την ζήτηση άνθρακα

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές θερμικού άνθρακα αυξήθηκαν κατά 79% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση - Το ακριβό φυσικό αέριο επηρεάζει και τα ναύλα

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα
World

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα

Πέντε ζητήματα που πρέπει να παρακολουθεί η Ευρώπη μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ- Η ανάλυση του Politico των ΗΠΑ

ΗΠΑ: Πώς η οικονομική οργή οδήγησε σε σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών
World

Πώς η οικονομική οργή «φούσκωσε» το μπλε κύμα

Το 90% των ψηφοφόρων είπε ότι το κόστος ζωής αποτέλεσε καθοριστικό ή πολύ σημαντικό παράγοντα για την ψήφο του

Τζούλη Καλημέρη
QatarEnergy: Στροφή στο αμερικανικό LNG για να περιορίσει την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ
World

QatarEnergy: Ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικού LNG

H QatarEnergy ετοιμάζεται να γίνει ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικού LNG παγκοσμίως - Uα ελέγχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αμερικανικής παραγωγής έως το 2033

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Άγκυρα: «Άκυρο το τουρκολιβυκό»
World

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Άγκυρα: «Άκυρο το τουρκολιβυκό»

Δριμεία κριτική στην Άγκυρα ασκεί η νέα ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απορρίπτει το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Καταδίκη των απειλών πολέμου εναντιον της Ελλάδας

Ενέργεια: «Βουτιά» στις τιμές ρεύματος και αερίου για επιχειρήσεις στην ΕΕ το α’ 6μηνο 2026
World

ΕΕ: Αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους στο α' 6μηνο 2026 - Η θέση της Ελλάδας

Ποιες χώρες είχαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ενέργεια και πού κινήθηκε η Ελλάδα σε φυσικό αέριο και ρεύμα, σύμφωνα με τη Eurostat

ΕΚΤ: Σχεδόν βέβαιη η αύξηση των επιτοκίων
World

ΕΚΤ: Σχεδόν βέβαιη η αύξηση των επιτοκίων

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενισχύουν τις εκτιμήσεις για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά
World

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά

Γαλλική τράπεζα έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης

Latest News
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα
World

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα

Πέντε ζητήματα που πρέπει να παρακολουθεί η Ευρώπη μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ- Η ανάλυση του Politico των ΗΠΑ

Τουρκία: Οργισμένη αντίδραση στην έκθεση της Κομισιόν
World

Οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας στην έκθεση της Κομισιόν

Ως «προκατειλημμένη» και προϊόν «δύο μέτρων και δύο σταθμών» απoρριπτει η Άγκυρα τη σκληρή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - «Υποστηρίζει τις μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου»

Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα, τις αξίες και την γλώσσα μας
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα

Ο χαιρετισμός του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, για τα 35 χρόνια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι ανακούφισης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Βουτιά για το πετρέλαιο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι ανακούφισης στις ευρωπαϊκές αγορές μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Βουτιά για το πετρέλαιο

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Εθνική Τράπεζα: Πλώρη για υπέρβαση στόχων το 2026, με ώθηση και για το 2027
Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Πλώρη για υπέρβαση στόχων το 2026, με ώθηση και για το 2027

Έσοδα από τόκους, πιστωτική επέκταση και προμήθειες ενισχύουν τις επιδόσεις – Πού εντοπίζει η Εθνική Τράπεζα τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης

Αγης Μάρκου
Ταχιάος: Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό στη Θεσσαλονίκη – Στις 16 Μαΐου 2027 η παράδοση του Flyover
Μεταφορές

Στις 16 Μαΐου 2027 η παράδοση του Flyover λέει ο Ν. Ταχιάος

Οι μελέτες για την επέκταση προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ το Flyover πρόκειται να παραδοθεί στις 16 Μαΐου 2027 είπε ο Ν. Ταχιάος

ΗΠΑ: Πώς η οικονομική οργή οδήγησε σε σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών
World

Πώς η οικονομική οργή «φούσκωσε» το μπλε κύμα

Το 90% των ψηφοφόρων είπε ότι το κόστος ζωής αποτέλεσε καθοριστικό ή πολύ σημαντικό παράγοντα για την ψήφο του

Τζούλη Καλημέρη
LAMDA: Λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) εννεαμήνου στα 35 εκ. ευρώ
Business

LAMDA: Στα 35 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο εννεάμηνο

Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου ανήλθε σε νέο ιστορικό ρεκόρ στα 4 δισ. ευρώ

Jumbo: Αύξηση 6,7% των πωλήσεων, το δεκάμηνο
Business

Αύξηση 6,7% των πωλήσεων, το δεκάμηνο για την Jumbo

Η ετήσια αύξηση των πωλήσεων της Jumbo σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 φτάνει το 13%, καταγράφοντας την ισχυρότερη μηνιαία επίδοση της χρονιάς

QatarEnergy: Στροφή στο αμερικανικό LNG για να περιορίσει την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ
World

QatarEnergy: Ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικού LNG

H QatarEnergy ετοιμάζεται να γίνει ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικού LNG παγκοσμίως - Uα ελέγχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αμερικανικής παραγωγής έως το 2033

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κεντρική τράπεζα Σουηδίας: Η πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023
Επικαιρότητα

Κεντρική τράπεζα Σουηδίας: Η πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023

Το διοικητικό συμβούλιο της Riksbank αύξησε ομόφωνα το βασικό επιτόκιο από το 1,75% στο 2%

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Άγκυρα: «Άκυρο το τουρκολιβυκό»
World

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Άγκυρα: «Άκυρο το τουρκολιβυκό»

Δριμεία κριτική στην Άγκυρα ασκεί η νέα ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απορρίπτει το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Καταδίκη των απειλών πολέμου εναντιον της Ελλάδας

Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 996 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο
Τράπεζες

Καθαρά κέρδη 996 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο από την Εθνική 

Αισιοδοξία Μυλωνά για υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την Εθνική Τράπεζα

Αγης Μάρκου
ΥΠΕΝ: Τον Επίτροπο για το κλίμα υποδέχεται ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου
Green

Στην Αθήνα ο Επίτροπος για το Κλίμα, Γουόπκ Χέκστρα

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα ενημερώσει μέλη της Βουλής των Ελλήνων για θέματα του χαρτοφυλακίου του - Επίσκεψη και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ)

Eurobank: Θετικές ενδείξεις το γ’ τρίμηνο για την ιδιωτική κατανάλωση, αλλά…
Economy

Θετικές ενδείξεις το γ’ τρίμηνο για την ιδιωτική κατανάλωση σύμφωνα με την Eurobank

Οι πρώτες ενδείξεις για το δ’ τρίμηνο είναι λιγότερο ευνοϊκές, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων και της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οδήγησαν σε υψηλό ενός μήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οδήγησαν το ΧΑ σε υψηλό ενός μήνα

Με σημαντικά κέρδη και σε υψηλά σχεδόν ενός μήνα ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies