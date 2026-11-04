Βουλή: Στην Ολομέλεια το ν/σ για servicers και δανειολήπτες

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Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – Προστασία συνεπών οφειλετών – Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων – Λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης – Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864, (ΕΕ) 2024/2811 και (ΕΕ) 2024/1640 – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου εισάγεται στην Ολομέλεια από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με την θετική ψήφο της ΝΔ. Αντίθετα το καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια.

Η ΔτΠ έχει προγραμματίσει η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια να διεξαχθεί εάν χρειαστεί σε δύο συνεδριάσεις.

Τροπολογίες

Στο νομοσχέδιο έχουν κατατεθεί τρεις συνολικά τροπολογίες. Μια υπουργική και δύο βουλευτικές η μία από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑ και η άλλη από την Ελληνική Λύση.

Η υπουργική τροπολογία έχει δύο διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται σταθερό επιτόκιο 3% για τις ρυθμίσεις δανειακών οφειλών μέσω του εξωδικαστικoύ μηχανισμού για όλα τα έτη έως την εξόφληση τους. Η δεύτερη ρύθμιση αυξάνει στο δεκαπλάσιο τα πρόστιμα

από 500.000 σε 5 εκατ. ευρώ του ανώτατου προστίμου που θα μπορεί να επιβάλλει η ΤτΕ στους Services σε περίπτωση παραβίασης του θεσμικού πλαισίου.

Η τροπολογία που έχει καταθέσει η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη αφορά την «Κατάργηση της εκτελεστικότητας της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού».

Η τροπολογία που έχει καταθέσει η ΚΟ της Ελληνική Λύση με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Κυριάκο Βελόπουλο αφορά «την απόσυρση από το σχέδιο νόμου και του άρθρου 27, λόγω άρρηκτης νομικής και συστημικής συνάφειας με το αποσυρθέν άρθρο 23» του νομοσχεδίου.

Κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου αναμένονται τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών.