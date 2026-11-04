Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 996 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

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Ενδιάμεσο μέρισμα 230 εκατ. ευρώ ή περίπου 0,26 ευρώ ανά μετοχή, θα καταβάλει στις 20 Νοεμβρίου η Εθνική Τράπεζα, με το ποσό ανά μετοχή να είναι αυξημένο κατά 18% σε σχέση με το 2025.

Στο εννεάμηνο του 2026 τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 888 εκατ. ευρώ έναντι 885 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και δαπανών, η κερδοφορία ανήλθε σε 996 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 2% σε ετήσια βάση.

Η επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από τόκους στο γ΄ τρίμηνο, σε συνδυασμό με τη διψήφια αύξηση των προμηθειών, ενισχύει τις προσδοκίες της διοίκησης για υπέρβαση των αναθεωρημένων στόχων της εφετινής χρήσης.

Όπως υπογραμμίζει στη γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, «οι ισχυρές αυτές επιδόσεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα υπερβούμε τους αναθεωρημένους στόχους που έχουμε θέσει για το 2026 σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εσόδων από τόκους, του δείκτη κόστους προς έσοδα, των κερδών ανά μετοχή και της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, με τη θετική δυναμική των οργανικών εσόδων να δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές και για το 2027».

Ως προς την αξιοποίηση των κεφαλαίων, ο ίδιος επισημαίνει ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη και στοχευμένη αξιοποίηση των κεφαλαίων μας, δίνοντας προτεραιότητα στην κερδοφόρα οργανική ανάπτυξη, αλλά και στην αξιοποίηση ευκαιριών που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, αναβαθμίζοντας το επίπεδο των υπηρεσιών μας και διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων μας».

Τα βασικά μεγέθη

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,48 ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση, ενώ η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 15,7%.

Αναπροσαρμόζοντας για το υπερβάλλον κεφάλαιο έναντι του εσωτερικού στόχου CET1 της τράπεζας, η απόδοση διαμορφώνεται σε 20,7%.

Στο γ΄ τρίμηνο τα προσαρμοσμένα κέρδη έφτασαν τα 335 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% έναντι του β΄ τριμήνου, ενώ τα αναλογούντα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 321 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 9%. Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου διαμορφώθηκε σε 82,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Οργανική κερδοφορία

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, σε 1,683 δισ. ευρώ. Στο γ΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 587 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η βελτίωση συνδέεται με την άνοδο των επιτοκίων αναφοράς και την πλήρη συνεισφορά της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης του β΄ τριμήνου. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στο 2,88%.

Από την άλλη, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10%, στα 371 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο για υψηλό μονοψήφιο ρυθμό αύξησης στο σύνολο του έτους. Στο γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 128 εκατ. ευρώ, έναντι 129 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο.

Συνολικά, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6%, σε 2,054 δισ. ευρώ, και τα καθαρά λειτουργικά έσοδα κατά 3%, σε 2,151 δισ. ευρώ. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4%, σε 1,313 δισ. ευρώ.

Πιστωτική επέκταση

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε 39,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, αυξημένα κατά 13% σε ετήσια βάση και κατά 2,2 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους.

Οι εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν τα 7,9 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, καταγράφοντας άνοδο 28%, με βασική συνεισφορά από τις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων στους κλάδους της ενέργειας, των υποδομών, της ναυτιλίας και των ξενοδοχείων. Στη λιανική τραπεζική οι εκταμιεύσεις αυξήθηκαν κατά 12%, σε 1,8 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση αναμένει επιτάχυνση των χορηγήσεων στο δ΄ τρίμηνο, στηριζόμενη στο απόθεμα εγκεκριμένων αλλά μη εκταμιευμένων επιχειρηματικών δανείων, με στόχο πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026.

Καταθέσεις

Οι καταθέσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 62,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,9 δισ. ευρώ ή 7% σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα ανήλθαν σε 59,4 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 3,6 δισ. ευρώ.

Περισσότερο από το 80% των συνολικών καταθέσεων αφορά λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου, συμβάλλοντας στη διατήρηση του κόστους χρηματοδότησης κάτω από το 0,70%. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 67%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 231%.

Έξοδα και πιστωτικό ρίσκο

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8%, στα 741 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 34,4% στο εννεάμηνο.

Οι προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικών και λοιπών κινδύνων μειώθηκαν κατά 5%, στα 128 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 38 μονάδες βάσης, έναντι 41 μονάδων βάσης ένα χρόνο νωρίτερα και ετήσιου στόχου κάτω από τις 40 μονάδες βάσης.

Υπό διαχείριση κεφάλαια

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους. Η αύξηση στα αμοιβαία κεφάλαια της τράπεζας ξεπέρασε το 40% σε ετήσια βάση, ενώ το μερίδιο αγοράς ενισχύθηκε κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα από την αρχή του 2026.

Η ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα στηρίζει τα έσοδα από προμήθειες, με την τράπεζα να διευρύνει παράλληλα τις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες της μέσω της συνεργασίας με την Allianz Ελλάδος.

Ποιότητα ενεργητικού και κεφαλαιακή επάρκεια

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 2,4%, με την κάλυψή τους από προβλέψεις στο 103%.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών CET1 ανήλθε σε 17,5%, αυξημένος κατά 20 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, μετά την πρόβλεψη για διανομή του 60% των κερδών του εννεαμήνου.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας έφτασε το 21,2%, ενώ το υπερβάλλον κεφάλαιο έναντι του εσωτερικού στόχου CET1 υπολογίζεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ.

Το τελικό ύψος των διανομών για τη χρήση του 2026 θα καθοριστεί στο τέλος του έτους και τελεί υπό την έγκριση της ετήσιας γενικής συνέλευσης του 2027.