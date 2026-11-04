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Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Νέες διαδικασίες στις παραδόσεις φέρνει το ψηφιακό δελτίο αποστολής - Ποιοι εξαιρούνται

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 04.11.2026, 07:40
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Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις
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Στο «ραντάρ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνει από την 1η Ιανουαρίου 2027 το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, αλλάζουν οι κανόνες για το ψηφιακό δελτίο αποστολής ενώ αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις αποστολέων, παραληπτών και μεταφορέων.

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής

Η ΑΑΔΕ προχωρά στη δεύτερη φάση του συστήματος ψηφιακής παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας της διακίνησης αποθεμάτων η οποία θα εφαρμοστεί τμηματικά, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση εμπορευμάτων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιούνται οι ψηφιακές διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παράδοσης, παραλαβής και ποσοτικού ελέγχου. Από την 1η Ιανουαρίου 2028 ακολουθεί η ενιαία κωδικοποίηση των προϊόντων με βάση τη Συνδυασμένη Ονοματολογία και το TARIC.

Οι αλλαγές

Οι αλλαγές για τη διακίνηση των εμπορευμάτων προβλέπουν ότι:

– Οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν πλέον να καταχωρίζουν μόνο σε εσωτερικό αρχείο τις διαφορές στις ποσότητες των εμπορευμάτων. Όταν παραλαμβάνουν περισσότερα ή λιγότερα προϊόντα από όσα αναγράφονται στο παραστατικό, θα πρέπει να εκδίδουν και να διαβιβάζουν στο myDATA Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.

– Δεν απαιτείται έκδοση Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής για αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης.

– Οι μεταφορείς που αναλαμβάνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων δεν υποχρεούνται μόνο λόγω της ιδιότητας του μεταφορέα να εκδίδουν δικό τους δελτίο αποστολής.

– Για εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω ενδιάμεσων εγκαταστάσεων, προβλέπεται χρονικό όριο 24 ωρών από την έναρξη της διακίνησης για την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης, χωρίς να απαιτείται νέο παραστατικό από την επιχείρηση στις εγκαταστάσεις της οποίας πραγματοποιείται. Εάν το όριο ξεπεραστεί, η επιχείρηση καταγράφεται ψηφιακά ως συσχετιζόμενος μεταφορέας μέσω QR code ή άλλου τεχνικού τρόπου.

– Όταν δεν είναι δυνατή η ζύγιση των προϊόντων πριν ξεκινήσει η μεταφορά τους, λόγω αντικειμενικής δυσκολίας, όπως η έλλειψη πλάστιγγας, προβλέπεται η χρήση της ένδειξης «Προς Ζύγιση» με αρχική καταχώριση κατά προσέγγιση ποσότητας. Μετά τη ζύγιση, ο παραλήπτης εκδίδει Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής με την ένδειξη «Τελική Ποσότητα», ενημερώνοντας το myDATA για την πραγματική ποσότητα.

– Όταν τα εμπορεύματα δεν παραδίδονται ή παραδίδεται μόνο μέρος της αποστολής, η διακίνηση καταγράφεται ψηφιακά.

– Το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής χρησιμοποιείται όταν δεν είναι γνωστά τα στοιχεία του παραλήπτη ή όταν η παραδιδόμενη ποσότητα καθορίζεται μετά την έναρξη της διακίνησης.

– Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αποδεδειγμένης αδυναμίας σύνδεσης στο διαδίκτυο, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων παραστατικών ή η χρήση άλλου τεχνικού μέσου. Με την αποκατάσταση της σύνδεσης, τα στοιχεία διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο myDATA, με ειδική ένδειξη απώλειας διασύνδεσης.

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