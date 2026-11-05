Κίνα: Για πρώτη φορά θα εκδώσει στον Καναδά ομόλογα σε γιουάν

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Για πρώτη φορά η Κίνα σχεδιάζει να εκδώσει κρατικά ομόλογα σε γιουάν στον Καναδά, καθώς οι δύο χώρες ενισχύουν τους διμερείς δεσμούς τους μετά από χρόνια διπλωματικής έντασης.

Το υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει στον Καναδά «πράσινα» κρατικά ομόλογα αξίας έως και 4 δισ. γιουάν (600 εκατ. δολαρίων) κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 9ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη. Όπως προκύπτει από στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, πρόκειται για την πρώτη φορά που το υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει την έκδοση χρέους σε γιουάν πέρα ​​από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και το Λονδίνο.

«Πρόκειται για ένα βήμα προς τη γεωγραφική διεύρυνση του οικοσυστήματος του γιουάν εκτός Κίνας (offshore)» εξηγεί στο Bloomberg η Frances Cheung, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων στην Oversea-Chinese Banking Corp. «Η έκδοση ομολόγων σε γιουάν στον Καναδά ενδέχεται να συμβάλει στην καλύτερη εξοικείωση των εκεί επενδυτών με τα προϊόντα σε γιουάν επενδυτών που, ίσως, δεν έχουν συμμετάσχει ενεργά μέχρι σήμερα στην αγορά του γιουάν εκτός Κίνας».

Η ανακοίνωση ακολούθησε μια κοινή δήλωση που εκδόθηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με την οποία ο Καναδάς και η Κίνα θα παρατείνουν μια συμφωνία για τη μείωση των κινεζικών δασμών στα γεωργικά προϊόντα και θα συνεχίσουν τις συζητήσεις για την ενίσχυση των καναδικών εξαγωγών προς την ασιατική υπερδύναμη.

Επιπλέον, νωρίτερα φέτος, Κινέζοι αξιωματούχοι δεσμεύτηκαν να αυξήσουν την προσφορά χρεογράφων σε γουάν στις διεθνείς αγορές — ένα μέτρο που αποσκοπεί στην προώθηση του διεθνούς ρόλου του νομίσματος και στην παροχή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας σε γουάν για τους επενδυτές παγκοσμίως.