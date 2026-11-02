Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας: Σύμμαχοι υγείας οι ελιές και το ελαιόλαδο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην έγκριση και συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Olive Knowledge Initiative 2026 – Health benefits awareness for olive oil and table olives, Ενημέρωση και προβολή των υγιεινών ιδιοτήτων του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς» της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε) προχώρησε το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (International Olive Council – IOC), ο διακυβερνητικός οργανισμός που εκπροσωπεί τις ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσμου.

Το πρόγραμμα, όπως αναφέρει η 4 Ε έχει έναν απλό στόχο: να φτάσει η τεκμηριωμένη γνώση για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά εκεί όπου παίρνονται οι καθημερινές αποφάσεις, δηλαδή στο σπίτι, στο σούπερ μάρκετ και στο τραπέζι μας. Γιατί ίσως πρέπει να ξαναθυμηθούμε ότι το ελαιόλαδο «κάνει καλό», τι σημαίνει το φρουτώδες, το πικάντικο και η ευχάριστη πικράδα στη γλώσσα, γνωρίζοντας πώς να διαβάσουμε μια ετικέτα, πώς να διαλέξουμε ανάμεσα στις τόσες ποιοτικές κατηγορίες των επιτραπέζιων ελιών.

Από τον Νοέμβριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2026, η 4Ε διοργανώνει 4–5 ανοιχτές ημέρες ενημέρωσης, σε συνεργασία με δήμους της Αττικής και πανεπιστημιακά ιδρύματα

Τι περιλαμβάνει

Από τον Νοέμβριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2026, η 4Ε διοργανώνει 4–5 ανοιχτές ημέρες ενημέρωσης, σε συνεργασία με δήμους της Αττικής και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σε κάθε εκδήλωση:

επιστήμονες εξηγούν με απλά λόγια τα οφέλη του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς για την υγεία και τη θέση τους στη μεσογειακή διατροφή

το κοινό συμμετέχει σε καθοδηγούμενη γευσιγνωσία και μαθαίνει να αναγνωρίζει με τις αισθήσεις του ένα ποιοτικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, όπως και τα χαρακτηριστικά των ελιών

δίνονται πρακτικές συμβουλές για την αγορά, τη σωστή αποθήκευση και τη χρήση στη μαγειρική

κάθε συμμετέχων παίρνει δωρεάν έναν δίγλωσσο οδηγό καταναλωτή, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος και στον ιστότοπο της 4Ε

Δύο από τις εκδηλώσεις απευθύνονται σε φοιτητές, τους αυριανούς καταναλωτές, διατροφολόγους και επαγγελματίες του χώρου. Οι υπόλοιπες στο ευρύ καταναλωτικό κοινό που ζει στις γειτονιές των δήμων της Αττικής. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους. Το πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό και επιστημονικό χαρακτήρα και δεν προβάλλει κανένα εμπορικό προϊόν.

Το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές, κάνουν καλό στην υγεία μας

«Σε μια εποχή που αλλάζουν οι αξίες και τα πρότυπα της καθημερινής μας ζωής οι επιστήμονες της 4Ε ενημερώνουν ότι το ελαιόλαδο, και ιδίως το εξαιρετικό παρθένο, όπως και οι επιτραπέζιες ελιές, κάνουν καλό στην υγεία μας. Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο στηρίζουμε και το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών σε μια εποχή που οι τιμές κατρακυλούν. Η αναγνώριση της προσπάθειάς μας από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε», δήλωσε ο Βασίλειος Ζαμπούνης, πρόεδρος της 4Ε.

«Σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα που να μοιάζει περισσότερο με κουβέντα παρά με διάλεξη. Θέλουμε ο κόσμος να φύγει από την εκδήλωση και την επόμενη φορά που θα πιάσει ένα μπουκάλι λάδι ή ένα βάζο με ελιές να ξέρει τι κρατάει στα χέρια του. Ο πρωτογενής τομέας και τα προϊόντα του, η ελιά και το λάδι πάνω απ’ όλα, αξίζουν να τα στηρίζουμε με γνώση», επισήμανε η Κάθη Βεκρή, Επιστημονική Σύμβουλος Προγραμμάτων της 4Ε.

Το πρόγραμμα και τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων θα ανακοινώσει η 4Ε στον ιστότοπό της (www.4e-olive.com) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνεργασία με τους δήμους και τα ιδρύματα που θα τις φιλοξενήσουν.