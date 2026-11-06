Wall Street: Η ανατομία του sell-off που συγκλόνισε τις αγορές

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Χρειάστηκαν περίπου 24 ώρες για να γίνει αρνητική η αντίδραση της Wall Street στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Μόλις αυτό συνέβη, πυροδότησε μια αλυσιδωτή αντίδραση πωλήσεων που εξελίχθηκε με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς.

Αυτό που ξεκίνησε με τις πωλήσεις από ιδιώτες επενδυτές επιταχύνθηκε από τα hedge funds και τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων «long-only», πριν οι εταιρείες ποσοτικής διαχείρισης, που εκμεταλλεύονται τη μεταβλητότητα της αγοράς, επιδεινώσουν τις απώλειες

Το «μπλε κύμα» που σάρωσε το Κογκρέσο αρχικά αντιμετωπίστηκε με σημαντική άνοδο των αμερικανικών μετοχών, καθώς ο κίνδυνος που συνδέονταν με τις εκλογές είχε πλέον εξαλειφθεί, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν και επικρατούσαν προσδοκίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα περιοριζόταν πλέον. Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Πέμπτης, οι επενδυτές επανεκτίμησαν τις ευρύτερες επιπτώσεις, καθώς και τον βαθύ σκεπτικισμό των Δημοκρατικών όσον αφορά την επέκταση των κέντρων δεδομένων, από την οποία εξαρτάται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό που ξεκίνησε με τις πωλήσεις από ιδιώτες επενδυτές επιταχύνθηκε από τα hedge funds και τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων «long-only», πριν οι εταιρείες ποσοτικής διαχείρισης, που εκμεταλλεύονται τη μεταβλητότητα της αγοράς, επιδεινώσουν τις απώλειες. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η χειρότερη πτώση του δείκτη Nasdaq 100, στον οποίο κυριαρχούν οι εταιρείες τεχνολογίας, από τον Μάρτιο του 2020 — και η απώλεια 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από την αμερικανική αγοραία αξία μέσα σε μία μέρα.

Οι ιδιώτες επενδυτές κινήθηκαν πρώτοι

Το πρώτο μισάωρο των συναλλαγών της Πέμπτης ανήκε στους ιδιώτες επενδυτές, επισημαίνει σε ανάλυσή του το Bloomberg.

Μετά την ανάκαμψη στα μέσα της εβδομάδας και με την αβεβαιότητα σχετικά με την πολιτική να πλησιάζει, αυτοί οι επενδυτές αποφάσισαν να ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους, δημιουργώντας αυτό που ο Mohit Kumar, στρατηγικός αναλυτής της Jefferies LLC στο Λονδίνο, χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο κύμα πωλήσεων από ιδιώτες επενδυτές από την κατάρρευση λόγω Covid.

Τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν: οι καθαρές πωλήσεις μεμονωμένων μετοχών από ιδιώτες επενδυτές την Πέμπτη κατατάσσονται τρίτες σε μέγεθος, μετά από δύο ημέρες, και οι δύο τον Μάρτιο του 2020, όταν η πανδημία του Covid έπληττε την αγορά, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Vanda Research. Η JPMorgan Market Intelligence ανέφερε ότι οι πωλήσεις αυτής της ομάδας απέκλιναν κατά περισσότερο από τρεις τυπικές αποκλίσεις από το φυσιολογικό.

Όπως συμβαίνει συχνά στη Wall Street, οι πωλήσεις γεννούν πωλήσεις, και η αρχική πτωτική τάση επιταχύνθηκε καθώς τα hedge funds ενέτειναν την πίεση, πριν ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων «long-only». Οι όγκοι συναλλαγών από αυτή την ομάδα ήταν ασυνήθιστα μεγάλοι, καθώς οι διαχειριστές άρχισαν να ρευστοποιούν τα κέρδη τους από μια χρονιά που, συνολικά, υπήρξε ισχυρή για τις μετοχές, ανέφερε ο Kumar.

Tο πρόβλημα ήταν ότι δεν εμφανίστηκαν σημαντικοί αγοραστές από την άλλη πλευρά.

«Οι θεσμικοί επενδυτές έχουν υποχωρήσει, ακριβώς την στιγμή που οι ιδιώτες επενδυτές και οι συστηματικοί επενδυτές πωλούν επιθετικά», έγραψε σε σημείωμά του ο Viraj Patel, παγκόσμιος μακροοικονομικός στρατηγικός της Vanda. «Αυτού του είδους η δυναμική των ροών σπάνια παρατηρείται εκτός περιόδων πραγματικής πίεσης στην αγορά».

Στην JPMorgan Chase, ο Ρον Άντλερ, παγκόσμιος συνδιευθυντής του τμήματος «high touch trading» μετοχών, παρακολούθησε την εξέλιξη των γεγονότων από το ταμείο, όπου ο όγκος των συναλλαγών είχε αυξηθεί κατά 50%.

«Μέρος αυτού που παρατηρούμε είναι προβλήματα στα χαρτοφυλάκια και αδιάκριτες πωλήσεις», έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες. «Η ειλικρίνεια των ροών σήμερα φαίνεται λογική από άποψη κατεύθυνσης. Είναι το μέγεθος που προκαλεί έκπληξη.»

Αυτόματες εκποιήσεις

Μόλις καθοριστεί η κατεύθυνση της κίνησης μιας μετοχής, και αν αυτή είναι αρκετά μεγάλη, ενεργοποιείται μια σειρά μηχανικών συναλλαγών που μπορούν να ενισχύσουν τις απώλειες.

Για παράδειγμα, οι διαμεσολαβητές δικαιωμάτων προαίρεσης πρέπει να προσαρμόζουν συνεχώς την έκθεσή τους με βάση τις κινήσεις της αγοράς. Μερικές φορές βρίσκονται να πωλούν μετοχές όταν αυτές πέφτουν και να αγοράζουν όταν ανεβαίνουν, μια κατάσταση που ονομάζεται αρνητικό γάμμα. Στα μέσα της συνεδρίασης της Πέμπτης, το αρνητικό γάμμα των διαμεσολαβητών ανερχόταν σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια για κάθε μεταβολή 1%, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Τσάρλι ΜακΕλιγκότ, διευθύνοντος συμβούλου στρατηγικής διασταυρούμενων περιουσιακών στοιχείων στη Nomura Securities International Inc.διευθυντής του τμήματος «high touch trading» μετοχών, παρακολούθησε την εξέλιξη των γεγονότων από το ταμείο, όπου οι όγκοι συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 50%.

Με άλλα λόγια, για κάθε πτώση κατά 1% των μετοχών, θα προσθέτουν επιπλέον 7 δισεκατομμύρια δολάρια στην πίεση πώλησης.

Ο McElligott εκτίμησε επίσης ότι τα αμοιβαία κεφάλαια ελέγχου μεταβλητότητας, τα οποία αγοράζουν και πωλούν ανάλογα με τη διακύμανση της αγοράς, έπρεπε να εκποιήσουν μετοχές αξίας περίπου 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση τις κινήσεις εκείνης της στιγμής, ενώ πωλήσεις ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Τετάρτη εξακολουθούσαν να εκτελούνται. Οι προσαρμογές στο τέλος της ημέρας από τα μοχλευμένα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο θα σήμαιναν επιπλέον πωλήσεις μετοχών αξίας 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτίμησε.

«Οι συζητήσεις με τους πελάτες μου δείχνουν ότι αισθάνονται ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να μειώσουν τον κίνδυνο αυτή τη στιγμή», έγραψε ο McElligott στους πελάτες του. Ανέφερε ότι το κύριο θέμα των σχολίων ήταν «η διατήρηση των ελάχιστων υπολειμμάτων της απόδοσης από την αρχή του έτους και η επιβίωση μέχρι το νέο κεφάλαιο και τον κίνδυνο του επόμενου έτους».

Καθώς οι κύριοι δείκτες έπεσαν κάτω από βασικά επίπεδα, σημειώθηκαν περαιτέρω συστηματικές πωλήσεις. Οι ποσοτικοί επενδυτές που ακολουθούν τις τάσεις, γνωστοί ως σύμβουλοι εμπορίας εμπορευμάτων (CTA), πούλησαν περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Vanda, μειώνοντας την έκθεσή τους κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που καταγράφονται στα στοιχεία της.

Συνολικά, οι πιθανότητες για ανάκαμψη το απόγευμα ήταν ελάχιστες. Ο S&P 500 έκλεισε κοντά στα χαμηλά της ημέρας, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Ορισμένα hedge funds φαίνεται να είχαν προβλέψει αυτή τη μεγάλη μεταβολή. Οι θέσεις πώλησης — όπου οι εταιρείες στοιχηματίζουν σε πτώσεις, αντί για κέρδη — βρισκόταν κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών στα τέλη Οκτωβρίου. Η καθαρή μόχλευση, ένας δείκτης που μετρά πόσα κεφάλαια έχουν δανειστεί τα hedge funds για να ενισχύσουν τις τοποθετήσεις τους, βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Παρόλα αυτά, το τμήμα Prime της Goldman Sachs εκτιμά ότι τα θεμελιώδη long/short funds έχασαν 1,3% την Πέμπτη, ένα γεγονός δύο τυπικών αποκλίσεων, με τα funds που εστιάζουν στην τεχνολογία να σημειώνουν πτώση άνω του 4% και να παραμένουν πλέον σχεδόν σταθερά για το έτος. Το Momentum — ένα επενδυτικό στυλ που κυνηγά τους νικητές και απορρίπτει τους ηττημένους — υπέστη απώλεια 3,7 τυπικών αποκλίσεων.

Αρχική κατάσταση

Οι απώλειες της Πέμπτης στις μετοχές ήταν περιορισμένες σε εύρος αλλά βαθιές. Τα καλάθια μετοχών στους τομείς της μνήμης, των οπτικών δικτύων, των κέντρων δεδομένων και των ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης (AI) υποχώρησαν κατά 12% έως 15%, κινήσεις πέντε έως έξι τυπικών αποκλίσεων. Ο δείκτης S&P 500, χωρίς τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε απώλεια 2,3%.

Για περίπου δώδεκα καλάθια μετοχών του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αυτή ήταν η χειρότερη ημέρα από την κυκλοφορία του ChatGPT της OpenAI τον Νοέμβριο του 2022. Τα καλάθια που επλήγησαν περισσότερο —αυτά των μνημών και των οπτικών δικτύων— έχουν σχεδόν μειωθεί κατά το ήμισυ σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του Ιουνίου, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση που έχουν καταγράψει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η πτώση του καλαθιού των μνημών είναι η πρώτη από τις εννέα που έχουν σημειωθεί από το 2022 και για την οποία δεν πραγματοποιήθηκαν αγορές, μετά από 136 ημέρες.

Όλα αυτά φάνηκαν πιο δραματικά επειδή προέκυψαν από στάση. Ο δείκτης Cboe VIX, ένας δείκτης της αναμενόμενης μεταβλητότητας των μετοχών που συχνά αποκαλείται «μετρητής φόβου» της Wall Street, βρισκόταν στα 16,6 σημεία κατά την έναρξη των συναλλαγών την Πέμπτη, κάτω από τον μέσο όρο ενός έτους. Κατά το κλείσιμο, βρισκόταν κοντά στα 28 σημεία.

Από το 1980, ο δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει πτώση 2% ή μεγαλύτερη την επόμενη ημέρα μετά από άνοδο 1,5% μόνο 48 φορές, σχεδόν όλες σε περιόδους πτωτικής αγοράς ή κρίσεων. Μόνο τέσσερις φορές η πτώση πλησίασε τόσο πολύ το ρεκόρ· σε δύο περιπτώσεις η ανάκαμψη πραγματοποιήθηκε εντός 50 συνεδριάσεων, ενώ οι άλλες δύο σημειώθηκαν το 1987.

Η ανάκαμψη είχε ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή την Παρασκευή, με τις μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών να οδηγούν τον S&P 500 σε άνοδο και τον Nasdaq 100 να σημειώνει άνοδο έως και 2,6%. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν αυτά τα κέρδη θα διατηρηθούν.

Οι επενδυτές ήταν υπερβολικά αισιόδοξοι και η Πέμπτη «αποτέλεσε ένα δυσάρεστο αλλά απαραίτητο βήμα για την επαναπροσαρμογή των προσδοκιών τους σε πιο βιώσιμη βάση», έγραψε ο Nick Colas, συνιδρυτής της DataTrek Research, σε σημείωμα προς τους πελάτες. «Παραμένουμε αισιόδοξοι για τις μετοχές μεγάλου κεφαλαίου των ΗΠΑ και αναμένουμε ότι οι αγορές θα σταθεροποιηθούν την επόμενη εβδομάδα.»