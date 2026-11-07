Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ

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Χάκερς έκλεψαν 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια από την Binance στη μεγαλύτερη ληστεία κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, την οποία οι αναλυτές αποδίδουν στη Βόρεια Κορέα.

Η ληστεία έχει επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, έναν κλάδο που ωριμάζει και επιδιώκει να επεκταθεί στον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό τομέα, με αποτέλσμα να απειλείται η εμπιστοσύνη στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων κατέγραψαν πτώση, καθώς η Binance ανέστειλε τις αναλήψεις και δεσμεύτηκε να καλύψει τις ζημιές. Οι εκδότες σταθερών νομισμάτων , συμπεριλαμβανομένων των Tether, Circle και της υποστηριζόμενης από τον Τραμπ World Liberty Financial, «πάγωσαν» γρήγορα περίπου το μισό από το κλαπέν ενεργητικό.

Ο κύριος όγκος της κλοπής διήρκεσε μόλις 20 λεπτά για να εξελιχθεί αργά το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου. Η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων blockchain TRM Labs δήλωσε ότι οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα εξουσιοδότησης συναλλαγών της Binance, χρησιμοποιώντας εσωτερικό λογισμικό για να εγκρίνουν μεταφορές κεφαλαίων σε 10 διαφορετικά blockchain, με την παραβίαση να ξεκινά πιθανότατα από έναν παραβιασμένο φορητό υπολογιστή που ανήκε σε μηχανικό της Binance.

Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες

Πίσω από τα 6,3 δισ. δολάρια από την πρόσφατη εισβολή των Βορειοκορεατών χάκερ στις 29/10 έρχεται μια σειρά από ληστείες σε κρυπτονομίσματα που την τελευταία 12ετία συνταράσσουν τον κλάδο των crypto.

Η ληστεία στο Bybit στις 21/2/2025 είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη λεία, με 1,46 δισ. δολάρια, ενώ η εισβολή στο Ronin Bridge είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 625 εκατ. δολαρίων (έγινε ωστόσο μερική ανάκτηση των κεφαλαίων).

Έπειτα, στις 10 Αυγούστου 2021 η εκμετάλλευση της αδυναμίας του Poly Network έθεσε σε κίνδυνο 611 εκατ. δολάρια, όμως τα υπόλοιπα των χρηστών ανακτήθηκαν.

Η εισβολή στο BNB Chain τον Οκτώβριο του 2022 είχε ως λεία 586 εκατ. δολάρια και μερική ανάκτηση των κεφαλαίων, ενώ η ληστεία στο Coincheck αποθεμάτων NEM στόχευσε σε 530 εκατ. δολάρια, με την ανάκτηση κεφαλαίων να είναι μερική.

Το 2022 έγινε η πτώχευση και κλοπή κεφαλαίων FTX, χωρίς να καταστεί η ανάκτηση των κεφαλαίων. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2014, έγινε η κατάρρευση του Mt. Gox, ένα ανταλλακτήριο Bitcoin με έδρα το Τόκιο, όπου 450 εκατ. δολάρια «έκαναν φτερά».

Νωρίτερα φέτος, στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 η παραβίαση του backend του ανταλλακτηρίου Bitget είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή 388 εκατ. δολαρίων, ενώ με την επίθεση στο Wormhole, ένα από τα πιο δημοφιλή πρωτόκολλα «γέφυρας», είχε λεία 326 εκατ. δολάρια.