Θανόπουλος: Η άνοδος του τζίρου, τα deals για τη ρευστότητα και οι προσδοκίες από το 2026

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Εν μέσω έντονης αβεβαιότητας και αυξημένης πίεσης στην αγοραστική δύναμη η Δ. Θανόπουλος Α.Ε. πέτυχε το 2025 άνοδο στον τζίρο της ενώ οι δείκτες στην κερδοφορία διατηρήθηκαν σταθεροί εν σχέσει με την προηγούμενη χρήση.

Η ελληνική επιχείρηση σούπερ μάρκετ, με πάνω από 149 χρόνια παρουσίας στην αγορά τροφίμων, είδε τις πωλήσεις του 2025 να ανεβαίνουν στα 57,41 εκατ. ευρώ έναντι 54,58 εκατ. ευρώ το 2024.

Έπειτα, το ποσοστό των κερδών προ φόρων δια του κύκλου εργασιών είναι 5,91% έναντι 5,74% της προηγούμενης χρήσης. Πιο ειδικά, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,39 εκατ. ευρώ έναντι 3,13 εκατ. ευρώ το 2024.

Όσο για την καθαρή κερδοφορία, αυτή κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά στα 2,63 εκατ. ευρώ έναντι 2,42 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι προσδοκίες από το 2026 και η πίεση στο καλάθι

Για το τρέχον έτος η Θανόπουλος περιμένει αύξηση των πωλήσεων κατά 3,5 με 4% σε σχέση με τα επίπεδα του περσινού έτους, μια προσδοκία που η διοίκηση αποδίδεται στην αύξηση του μεριδίου αγοράς και την κλιμάκωση του πληθωρισμού.

Μένει να φανεί ωστόσο κατά πόσο ο πληθωρισμός, που φέτος ασκεί μεγάλη πίεση στις τσέπες των καταναλωτών, θα επηρεάσει καθοδικά τις επιδόσεις της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι στο τρέχον έτος η εταιρεία ενίσχυσε το υπάρχον δίκτυο, αφού προχώρησε στην αγορά επαγγελματικού κτηρίου επί της οδού Θηβαίδος στην Κηφισιά.

Υψηλή ρευστότητα και deal με προμηθευτές – Τι θα γίνει με το μέρισμα

Όπως αναφέρει η Θανόπουλος στις οικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας.

Η γενική ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αφού το κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε 17,98 εκατ. ευρώ ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έφτασαν το 2025 στα 15,67 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό στον δείκτη κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να φτάνει στο 114,76 % έναντι 100,13 % το 2024.

Ως προς τη ρευστότητα, η Θανόπουλος κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών εκμεταλλεύεται τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι προμηθευτές της λόγω γρηγορότερου τρόπου αποπληρωμής.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία δεν κατέβαλε μερίσματα εντός της κλειόμενης χρήσης. Μέρισμα δεν προβλέπεται από τα κέρδη προς διάθεση του 2025, αφού το σύνολο των κερδών θα δοθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας.

Η προειδοποίηση του ορκωτού

Όπως αναφέρει ο ορκωτός λογιστής για τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, προέκυψε ότι η Θανόπουλος δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία, με βάση την Οδηγία της ΕΛΤΕ (Απόφαση ΔΣ 211/1/27-12-2021).

Επίσης, από τον έλεγχο του ορκωτού δεν κατέστη εφικτό να αποκτηθεί εύλογη διασφάλιση για το ποσό της απαιτούμενης προσαρμογής.