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Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ

Η έκδοση ομολόγων θα χρηματοδοτήσει περίπου το 35% των κεφαλαιουχικών δαπανών των «hyperscalers» το 2027

Τεχνολογία 06.11.2026, 22:15
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Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Η έκδοση εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας στις ΗΠΑ ανήλθε φέτος στα 1,88 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, ξεπερνώντας το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ, καθώς οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας -γνωστές και ως Big Tech- δανείζονται σε μεγάλο βαθμό για να χρηματοδοτήσουν τις φιλοδοξίες τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι «hyperscalers» συγκέντρωσαν πάνω από 370,7 δισ. δολάρια, περίπου το ένα πέμπτο του συνολικού ποσού

Η αύξηση κατά 18,7% στις εκδόσεις ομολόγων από πέρυσι έως τις 4 Νοεμβρίου ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 1,86 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2020, όταν οι εταιρείες συσσώρευαν ρευστότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, ωθούμενες από τα επιτόκια που ήταν σχεδόν μηδενικά.

Ωστόσο, φέτος ο αριθμός των εκδόσεων μειώθηκε κατά περίπου 4% σε 1.084, πράγμα που σημαίνει ότι το μέσο μέγεθος των εκδόσεων αυξήθηκε σε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια από περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, χάρη σε μερικές συναλλαγές τεράστιου μεγέθους από τους μεγαλύτερους δανειολήπτες.

Οι «hyperscalers» όπως η Amazon.com και η Alphabet, βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των εταιρειών που συγκέντρωσαν τα περισσότερα κεφάλαια μέσω της πώλησης ομολόγων φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Σε συνδυασμό με άλλες εταιρείες hyperscalers, όπως η Meta Platforms, η Microsoft και η Oracle, το συνολικό ποσό ξεπέρασε τα 370,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου το ένα πέμπτο του συνόλου των εκδόσεων ομολόγων επενδυτικής ποιότητας στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

«Η αγορά έχει απορροφήσει τις εκδόσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που είναι προφανές από τον υπερκαλυμμένο χαρακτήρα των συναλλαγών», δήλωσε η Βικτόρια Φερνάντεζ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς και διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στην Crossmark Global Investments.

«Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν φαίνεται να επιβραδύνουν την είσοδό τους τόσο στην αγορά ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ όσο και σε ευρώ».

Η Apple έγινε ο πιο πρόσφατος τεχνολογικός γίγαντας που προσέγγισε την αγορά ομολόγων αυτή την εβδομάδα. Ένα προσχέδιο συμφωνίας που είδε το Reuters έδειξε ότι ο κατασκευαστής του iPhone συγκεντρώνει περίπου 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια από μια έκδοση ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ που αποτελείται από επτά μέρη.

Η έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας στις ΗΠΑ ξεπερνά το ετήσιο ρεκόρ

Aνησυχίες από την αύξηση των επιτοκίων

Ωστόσο, η προοπτική αύξησης των επιτοκίων εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με το πόσο γρήγορα οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μετατραπούν σε κέρδη και αν οι βαριά χρεωμένες εταιρείες θα μπορέσουν να αποφέρουν αποδόσεις αρκετά γρήγορα ώστε να καλύψουν τα αυξανόμενα έξοδα τόκων.

Το κόστος της ασφάλισης έναντι αθέτησης υποχρεώσεων σε ορισμένες από τις εταιρείες που δαπανούν τα περισσότερα στην τεχνητή νοημοσύνη έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες. Το πενταετές spread της Oracle έφτασε το ρεκόρ των 325,45 μονάδων βάσης τον περασμένο μήνα. Η Amazon, η Alphabet, η Nvidia και η Meta κατέγραψαν επίσης ρεκόρ, αν και σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά της Oracle.

Η συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες για αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και επιβράδυνση της επέκτασης των κέντρων δεδομένων.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs επισήμαναν την καθυστέρηση στην εμπορική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και την αύξηση των δεσμεύσεων αγοράς ως βασικούς κινδύνους για την αύξηση της έκδοσης ομολόγων, σύμφωνα με σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η τράπεζα αναμένει ότι το 35% των κεφαλαιουχικών δαπανών των hyperscalers θα χρηματοδοτηθεί μέσω έκδοσης ομολόγων το 2027, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν φέτος.

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