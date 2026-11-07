 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Currencies"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Γιουάν: Υπερβολικά αδύναμο στο εξωτερικό και υπερβολικά ισχυρό στο εσωτερικό

Η εντεινόμενη συζήτηση για το γιουάν υπογραμμίζει την επιδείνωση των εμπορικών ανισορροπιών

Συνάλλαγμα 07.11.2026, 13:14
Σχολιάστε
Γιουάν: Υπερβολικά αδύναμο στο εξωτερικό και υπερβολικά ισχυρό στο εσωτερικό
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μπροστά σε ένα δίλημμα όσον αφορά του γιουάν βρίσκεται το Πεκίνο. Ενώ Ευρώπη και ΔΝΤ υποστηρίζουν ότι είναι υποτιμημένο ωφελώντας τις εξαγωγές και τις εξωστρεφείς κινεζικές επιχειρήσεις οι Κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι η ταχεία άνοδος συμπιέζει τα μικρά περιθώρια κέρδους των εξαγωγέων, απειλεί τις θέσεις εργασίας και αποδυναμώνει έναν από τους λίγους αξιόπιστους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης καθώς η εγχώρια ζήτηση παραμένει χαμηλή.

Σύμφωνα με την Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) τα εμπορικά πλεονάσματα ρεκόρ οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αναβάθμιση της βιομηχανίας παρά στο γιουάν, που έχει ενισχυθεί κατά σχεδόν 5% έναντι του δολαρίου από την αρχή της χρονιάς και περίπου 9% έναντι του ευρώ.

Οι περισσότεροι αναλυτές με τους οποίους συνομίλησε το Reuters αναμένουν σταδιακά μέτρα για τον περιορισμό της ανόδου του γουάν, αν και ελάχιστοι προβλέπουν ριζική αλλαγή στη νομισματική πολιτική γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω τριβών με τους εμπορικούς εταίρους, οι οποίοι πιέζουν για ένα ισχυρότερο νόμισμα.

Τα εργαλεία της κεντρικής τράπεζας

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το ποσό των υποχρεωτικών συναλλαγματικών αποθεματικών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σηματοδοτώντας την ανησυχία της για την ταχεία ενίσχυση του γιουάν.

Η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω αυτά τα αποθεματικά, καθώς παραμένουν 3% χαμηλότερα από το υψηλό επίπεδο που είχαν φτάσει το 2021.

Άλλα εργαλεία περιλαμβάνουν την άτυπη προτροπή προς τις τράπεζες να ωθήσουν το γιουάν σε χαμηλότερα επίπεδα, τον καθορισμό ασθενέστερων ημερήσιων τιμών αναφοράς, τη χαλάρωση των κανόνων για τις επενδύσεις στο εξωτερικό ή την επιβολή επιβαρύνσεων (premiums) σε συμβόλαια μελλοντικής αγοράς δολαρίων.

«Υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω προσαρμογές, εάν χρειαστεί» εξηγεί ο Ding Muqiao, αναλυτής στην CMB.

Τα περιθώρια κέρδους των εξαγωγέων που συρρικνώνονται αποτελούν επίσης έναν λόγο για τον οποίο το Πεκίνο είναι πιθανό να αντισταθεί στις εκκλήσεις της Ευρώπης για τη«νομισματική διπλωματία» ανάλογη με τη Συμφωνία της Πλάζα (Plaza Accord) του 1985.

Η Συμφωνία Plaza του 1985 περιελάμβανε τις χώρες της G-5 (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία), με στόχο τη μείωση της αξίας του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ιαπωνικού γιεν και του γερμανικού μάρκου.

Οι συντονισμένες προσπάθειες προκάλεσαν την υποτίμηση του δολαρίου, ενώ το γιεν και το γερμανικό μάρκο ανατιμήθηκαν, μειώνοντας το έλλειμμα των ΗΠΑ με τη Γερμανία, αλλά λιγότερο με την Ιαπωνία, γεγονός που οδήγησε στην «Χαμένη Δεκαετία» της Ιαπωνίας.

Μέχρι το 1987, οι στόχοι της Συμφωνίας Plaza είχαν ως επί το πλείστον επιτευχθεί, οδηγώντας στη Συμφωνία του Λούβρου, η οποία είχε ως στόχο τη σταθεροποίηση του δολαρίου.

Κινέζοι μελετητές περιγράφουν τη συμφωνία ως πράξη καταναγκασμού εκ μέρους των ΗΠΑ, αποδίδοντάς της την ευθύνη για τη στασιμότητα που βίωσε η Ιαπωνία επί δεκαετίες, αν και τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη δεν είχαν την ίδια τύχη.

Πολύ στενά περιθώρια κέρδους

«Οι Κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής γνωρίζουν πολύ καλά τους κλυδωνισμούς και τις συνέπειες που υπέστη η Ιαπωνία μετά τη Συμφωνία της Πλάζα», επισημαίνει ο Zhu Ning, καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Shanghai Advanced Institute of Finance. 

Εκτιμά ότι η ανατίμηση του γιουάν πλήττει δυσανάλογα τους εξαγωγείς προϊόντων χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας, από τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας έως τις οικιακές συσκευές, οι οποίοι είναι πιο εντάσεως εργασίας σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και έχουν ηγηθεί, το τελευταίο διάστημα, της εμπορικής ανάπτυξης.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι το κινεζικό νόμισμα θα ενισχυθεί στα 6,40 το δολάριο μέσα στους επόμενους 12 μήνες, από περίπου 6,70 που είναι σήμερα.

«Αυτοί οι εξαγωγείς ενδέχεται να αναγκαστούν να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους και να προχωρήσουν σε απολύσεις, γεγονός που θα πλήξει την εγχώρια κατανάλωση» ανέφερε ο Zhu.

Ωστόσο, ακόμη και οι κλάδοι με προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας λειτουργούν με πολύ περιορισμένα περιθώρια κέρδους, καθώς η ασθενής εγχώρια ζήτηση αναγκάζει τους παραγωγούς να κυνηγούν μερίδια αγοράς στο εξωτερικό, εις βάρος της κερδοφορίας τους.

Ανάλυση του Reuters, η οποία εξέτασε 5.209 κινεζικές εισηγμένες εταιρείες με χρηματιστηριακή αξία τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων, έδειξε ότι το διάμεσο καθαρό περιθώριο κέρδους τους κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στο 4,9%, έναντι 8,9% για 9.733 ανταγωνιστικές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μια ξεχωριστή μελέτη της Natixis διαπίστωσε ότι τα περιθώρια κέρδους στους τομείς των ηλεκτρικών οχημάτων, των μπαταριών, του εξοπλισμού για την ηλιακή και αιολική ενέργεια, καθώς και των ημιαγωγών κλάδους που το Πεκίνο θεωρεί στρατηγικές βιομηχανίες του μέλλοντος ανέρχονταν μόλις στο 2%. Οι αναλυτές επισήμαναν ότι τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται ωραιοποιημένα λόγω των χαμηλών επιτοκίων και ότι η διαμόρφωσή τους οφείλεται περισσότερο στην περικοπή δαπανών παρά στην αύξηση των εσόδων.

«Οι βιομηχανίες που καλούνται να στηρίξουν το επόμενο αναπτυξιακό μοντέλο της Κίνας εξαρτώνται από την κεντρική τράπεζα για τη χρηματοοικονομική τους υγεία, στον ίδιο βαθμό με τους κλάδους που προορίζονταν να αντικαταστήσουν», ανέφεραν σε σημείωμά τους.

Η Standard Bank εκτιμά ότι κάθε ανατίμηση κατά 1% του πραγματικού σταθμισμένου συναλλαγματικού ισοτιμίας (REER) του γιουάν —ενός δείκτη αξίας του νομίσματος έναντι των νομισμάτων των εμπορικών εταίρων, προσαρμοσμένου στον πληθωρισμό— μειώνει τα μέσα περιθώρια κέρδους των εξαγωγέων κατά περίπου 30 μονάδες βάσης.

«Κινεζικό Σοκ 2.0»

Το ΔΝΤ ανέφερε τον Ιούλιο ότι ο πραγματικός σταθμισμένος συναλλαγματικός ισοτιμίας (REER) του γιουάν ήταν υποτιμημένος κατά 17,3%-25,3%, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκτίμησε το ποσοστό αυτό στο 25%-30%. Αν και το γιουάν έχει ενισχυθεί έκτοτε, τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) δείχνουν ότι, τον Σεπτέμβριο, ο REER παρέμενε περίπου 14% χαμηλότερα από το υψηλό του Μαρτίου του 2022.

Η πτώση αυτή συμπίπτει με αυτό που οι δυτικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αποκαλούν «Κινεζικό Σοκ 2.0» (China Shock 2.0) ένα κύμα ολοένα και πιο εξελιγμένων κινεζικών εξαγωγών, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, απειλεί τις εγχώριες βιομηχανίες και τις θέσεις εργασίας.

Η PBOC υποστηρίζει ότι το Πεκίνο ουδέποτε επιδίωξε μια ανταγωνιστική υποτίμηση, ότι η ισοτιμία του γιουάν καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αγορά και ότι, βάσει άλλων μοντέλων, το νόμισμα αποτιμάται δίκαια.

Η συζήτηση έχει ενταθεί μεταξύ των οικονομολόγων που μελετούν τις ανισορροπίες της κινεζικής οικονομίας.

Οι πρώην αξιωματούχοι του ΔΝΤ, Γκίτα Γκοπινάθ και Πιερ-Ολιβιέ Γκουρενσά, καθώς και η καθηγήτρια του London Business School, Ελέν Ρέι, υποστηρίζουν ότι η συναλλαγματική ισοτιμία αποτελεί περισσότερο σύμπτωμα παρά αιτία, και ότι μια ανατίμηση του γιουάν,χωρίς παράλληλη ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, θα μπορούσε να οξύνει τις αποπληθωριστικές πιέσεις.

Ο Μπραντ Σέτσερ, από το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, υποστηρίζει ότι το Πεκίνο διαχειρίζεται το γιουάν προκειμένου να στηρίξει τους εξαγωγείς, προσθέτοντας ότι ένα ισχυρότερο νόμισμα ενισχύει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Γιουάν: Υπερβολικά αδύναμο στο εξωτερικό και υπερβολικά ισχυρό στο εσωτερικό
Συνάλλαγμα

Το δίλημμα του γιουάν
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα
Δολάριο Καναδά: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο
Συνάλλαγμα

Δολάριο Καναδά: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο
Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022
Commodities

Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022
Wall Street: Ο Nasdaq ανέκαμψε από τη χειρότερη πτώση εδώ και 18 μήνες
Wall Street

Ο Nasdaq ανέκαμψε από τη χειρότερη πτώση εδώ και 18 μήνες
Wall Street: Η ανατομία του sell-off που συγκλόνισε τις αγορές
Wall Street

Η ανατομία μιας πτώσης - Η ξαφνική αλυσιδωτή αντίδραση που συγκλόνισε τη Wall

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Μια απόσταση 20 χλμ. με διαφορά 200.000 ευρώ [πίνακες]
Ακίνητα

Μια απόσταση 20 χλμ. με διαφορά 200.000 ευρώ [πίνακες]

Χάσμα χωρίζει τις τιμές στα ακίνητα από τα Δυτικά έως τα Νότια Προάστια

Ανδρομάχη Παύλου
Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

Συγκρατημένες προκρατήσεις και πιέσεις για εκπτώσεις ενόψει Black Friday – Τι δείχνει η έρευνα της ABTA για τους Βρετανούς ταξιδιώτες

Λάμπρος Καραγεώργος
Θανόπουλος: Η άνοδος του τζίρου, τα deals για τη ρευστότητα και οι προσδοκίες από το 2026
Business

Το delicatessen στα Βόρεια Προάστια που πάει κόντρα στο ρεύμα

Γιατί η Θανόπουλος περιμένει αύξηση τζίρου στην τρέχουσα χρήση και τι προβλέπεται για το μέρισμα - Ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένουν αδύναμα σημεία, σύμφωνα με τη Fitch

Γιάννης Αγουρίδης
Cavino: Η εκτόξευση του τζίρου, η τροχιά της «Κουρτάκης» και ο στόχος για το 2026
Business

Το νέο στοίχημα της Cavino με την Κουρτάκης

Κατά 55% αυξήθηκε ο τζίρος του ομίλου Cavino το 2025 - Η εποχή μετά την εξαγορά της Κουρτάκης, τα δάνεια και ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα – Κατά 65% μειωμένη η ναυτιλιακή κίνηση
Ναυτιλία

Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα

Συνολικά 155 περιστατικά συνδεόμενα με τη σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ από την έναρξη των εχθροπραξιών – στους 82 οι νεκροί/τραυματίες ναυτικοί, στο «κόκκινο» η επικινδυνότητα στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Συνάλλαγμα
Γιουάν: Υπερβολικά αδύναμο στο εξωτερικό και υπερβολικά ισχυρό στο εσωτερικό
Συνάλλαγμα

Το δίλημμα του γιουάν

Η εντεινόμενη συζήτηση για το γιουάν υπογραμμίζει την επιδείνωση των εμπορικών ανισορροπιών

Τζούλη Καλημέρη
Δολάριο Καναδά: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο
Συνάλλαγμα

Δολάριο Καναδά: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο

Το δολάριο Καναδά υποχώρησε σε εβδομαδιαία βάση 1,1% έναντι του δολαρίου

Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022
Commodities

Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022

Το πετρέλαιο υποχωρεί απότομα από την αρχή της εβδομάδας εν μέσω ελπίδων για την διπλωματική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Wall Street: Ο Nasdaq ανέκαμψε από τη χειρότερη πτώση εδώ και 18 μήνες
Wall Street

Ο Nasdaq ανέκαμψε από τη χειρότερη πτώση εδώ και 18 μήνες

Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 1,09%

Δημήτρης Σταμούλης
Wall Street: Η ανατομία του sell-off που συγκλόνισε τις αγορές
Wall Street

Η ανατομία μιας πτώσης - Η ξαφνική αλυσιδωτή αντίδραση που συγκλόνισε τη Wall

Το μεγαλύτερο κύμα πωλήσεων από ιδιώτες επενδυτές από την κατάρρευση λόγω Covid.

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Απώλειες στις αγορές – Στο -2% έκλεισε ο DAX,
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο -2% έκλεισε ο DAX - Απώλειες και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατάγραψε πτώση 1,05%, στις 648 μονάδες

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς έγινε το στοίχημα της αμερικανικής οικονομίας
World

Το «πείραμα» που έφθασε να καθορίσει τον παγκόσμιο πλούτο

Οι μαζικές πωλήσεις μετοχών αυτής της εβδομάδας δείχνουν πώς ο κλάδος έχει ενσωματωθεί βαθιά στις συντάξεις, τις αγορές ομολόγων και την ευρύτερη οικονομία, αγγίζοντας τον πλούτο όλων.

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Μαρκόπουλος: Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος περνά και μέσα από την οικονομική του αποδυνάμωση
Πολιτική

Μαρκόπουλος για την οικονομικη αποδυνάμωση του οργανωμένου εγκλήματος

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Οικονομίας, Δ. Μαρκόπουλου, στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος»

Παραγουάη: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο έκπτωτος πρόεδρος
World

Παραγουάη: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο έκπτωτος πρόεδρος

Η κατάρρευση της τράπεζας που απαγόρευσε την πρόσβαση στους λογαριασμούς σχεδόν του μισού πληθυσμού της χώρας

Ντε Κος: Ο υποψήφιος για την ΕΚΤ καλεί σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ντε Κος: Ο υποψήφιος για την ΕΚΤ καλεί σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

O Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος απέφυγε να μιλήσει για την υποψηφιότητά του

ΕΛΑΣ: Η κρίση του κόστους ζωής δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικά παραμύθια
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Η κρίση του κόστους ζωής δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικά παραμύθια

Κριτική στην κυβέρνηση με βάση τα μισθολογικά δεδομένα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη ασκεί ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκος Κουτεντάκης

Γιουάν: Υπερβολικά αδύναμο στο εξωτερικό και υπερβολικά ισχυρό στο εσωτερικό
Συνάλλαγμα

Το δίλημμα του γιουάν

Η εντεινόμενη συζήτηση για το γιουάν υπογραμμίζει την επιδείνωση των εμπορικών ανισορροπιών

Τζούλη Καλημέρη
Sani/Ikos: Νέο διπλό αυτή τη φορά «χτύπημα» στην Κρήτη
Τουρισμός

Sani/Ikos: Νέο διπλό αυτή τη φορά «χτύπημα» στην Κρήτη

Εξαγορές -μαμούθ, αποκτά και το ιστορικό Out of the Blue, μετά το «Μικρό Ελληνικό»

Λάμπρος Καραγεώργος
GSI: Abeille Marengo Prepares To Sail As Seabed Surveys Near
English Edition

GSI: Abeille Marengo Prepares To Sail As Seabed Surveys Near

The final sonar check and the Abeille Marengo’s voyage into the southeastern Cretan Sea after Greece issued a NAVTEX

Christos Kolonas
Επιχείρηση ΔΕΟΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 2.000 εταιρειών και 1.300 αχυρανθρώπων
Economy

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 2.000 εταιρειών και 1.300 αχυρανθρώπων

Χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ - Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ με επίσημη ανακοίνωση

Microsoft: Τερματίζει σταδιακά τη συμφωνία με την Oracle για τη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος cloud για τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνολογία

Microsoft: Τερματίζει σταδιακά τη συμφωνία με την Oracle

Η Microsoft επανεξετάζει τη στρατηγική της, καθώς στελέχη της έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τους παρόχους «neocloud»

Nvidia: Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών ο CEO του τεχνολογικού κολοσσού
Κόσμος

Θρίλερ κατασκοπείας με πρωταγωνιστή τον CEO της Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες τεχνολογίας και αγαπημένος του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να είχε σχέση με κινέζα κατάσκοπο

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα
Κοινωνία

Κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα αποκάλυψε η ΔΕΟΣ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι συλληφθέντες φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]

Πότε ο λογιστής – φοροτεχνικός είναι «υπόχρεο πρόσωπο» και τι σημαίνει αυτή η ιδιότητα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για τον GSI
Πολιτική

Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από Αθήνα και Λευκωσία για τον GSI

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο»

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
World

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers

Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS
Business of Sport

Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης – Λεβαντόφσκι και Γκριεζμάν ξεχώρισαν μετά τις καλοκαιρινές μεταγραφές τους

Γιώργος Μαζιάς
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα

Οκτώ ελληνικές εισηγμένες ετοιμάζονται να επιστρέψουν σημαντικά ποσά στους μετόχους τους μέχρι το τέλος του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies