ΕΛΑΣ: Η κρίση του κόστους ζωής δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικά παραμύθια

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Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat που αναδεικνύουν το μισθολογικό χάσμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να βρίσκεται στα χαμηλότερα στρώματα, εξαπολύει ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκος Κουτεντάκης.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα απομακρύνεται μισθολογικά από την Ευρώπη και βρίσκεται πλέον στην προτελευταία θέση, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία – μια συνηθισμένη πλέον κατάταξη της χώρας μας. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα το 2025 αντιστοιχεί στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου από 49% το 2019. Αυτό είναι το ‘οικονομικό θαύμα’ που προσπαθεί να πουλήσει η κυβέρνηση;», τονίζει ο κ. Κουτεντάκης.

«Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει αυτή την αποτυχία»

Ακολούθως προσθέτει πως «οι αυξήσεις στους μισθούς δεν κάλυψαν ούτε την ακρίβεια. Συγκριτικά με το 2019, οι μισθοί ανέβηκαν περίπου 18%, ο γενικός δείκτης τιμών 20% και τα τρόφιμα σχεδόν 36%. Το χάσμα φαίνεται καθημερινά στο καλάθι του σούπερ μάρκετ».

Τέλος, επισημαίνει ότι «έξι χρόνια μετά, ο μέσος μισθός αγοράζει λιγότερα. Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει αυτή την αποτυχία. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται πραγματικές αυξήσεις και ουσιαστική προστασία από την ακρίβεια. Οι επικοινωνιακές φιέστες δεν βγάζουν τον μήνα».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υψηλότερος μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (85.600 ευρώ), ακολουθούμενο από τη Δανία (73.500 ευρώ) και την Ιρλανδία (64.400 ευρώ).

Στον αντίποδα, οι χαμηλότεροι μέσοι ετήσιοι μισθοί πλήρους απασχόλησης καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (16.200 ευρώ), την Ελλάδα (18.800 ευρώ) και την Ουγγαρία (20.100 ευρώ).

Πηγή: in.gr