Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται στους δικαιούχους

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Σε δύο δόσεις θα γίνει η πληρωμή των συντάξεων του Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, η 25η και η 27η Νοεμβρίου είναι οι δύο ημερομηνίες που αναμένεται να καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους.

Αναλυτικότερα:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και έπειτα, βάσει του νόμου 4387/2016.

Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι επόμενες θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, καθώς και εκείνες του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα προβλέπεται η πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.