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Μελόνι: Φιλορώσοι χάκερ πίσω από την κυβερνοεπίθεση εναντίον του υπουργού Εξωτερικών

Οι αναρτήσεις «σκοτεινό διαδίκτυο» (dark web)

World 07.11.2026, 15:36
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Μελόνι: Φιλορώσοι χάκερ πίσω από την κυβερνοεπίθεση εναντίον του υπουργού Εξωτερικών
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Σε φιλορώσους χάκερ απέδωσε Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι την ευθύνη για κυβερνοεπίθεση εναντίον του υπουργού Εξωτερικών της, έπειτα από την έξαρση υβριδικών παρεμβάσεων από οντότητες που πρόσκεινται στην κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Το γεγονός ότι εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν κυβερνητικά στελέχη τίθενται προς πώληση αποτελεί ζήτημα σοβαρής ανησυχίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη αποφασιστικότητα» τόνισε η Μελόνι.

Ο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος κατέχει επίσης το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών, ανέφερε νωρίτερα ότι χάκερ δημοσίευσαν προσωπικά του στοιχεία στο «σκοτεινό διαδίκτυο» (dark web), υποδεικνύοντας τον εκφοβισμό ως κίνητρο.

«Η στάση μας για την Ουκρανία είναι ο πολιτικός λόγος για τον οποίο έχω στοχοποιηθεί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Τι εντόπισε ο μηχανισμός κυβερνοασφάλειας

Αξιωματούχοι από το περιβάλλον του Ταγιάνι ανέφεραν ότι ο μηχανισμός κυβερνοασφάλειας της Ιταλίας εντόπισε, τις τελευταίες ημέρες, προσωπικά στοιχεία του υπουργού στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παρακολούθησής του. Τα στοιχεία αυτά συνοδεύονταν από απειλές, καθώς και από απόπειρες συλλογής περαιτέρω πληροφοριών για τον ίδιο και την οικογένειά του. Σύμφωνα με τους ίδιους, δεδομένου ότι οι πληροφορίες φιλοξενούνταν στο «σκοτεινό διαδίκτυο» (dark web), οι χρήστες που είχαν πρόσβαση σε αυτές απολάμβαναν υψηλό βαθμό ανωνυμίας.

Σε στιγμιότυπα οθόνης από σελίδες του dark web, τα οποία κοινοποίησαν οι αξιωματούχοι, εντοπίστηκαν παρόμοια αιτήματα για παροχή επιπλέον πληροφοριών που αφορούσαν άλλους ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και Ιταλούς δημόσιους λειτουργούς —μεταξύ των οποίων έναν εισαγγελέα, έναν αξιωματούχο της αστυνομίας και έναν δήμαρχο.

Όλα αυτά τα πρόσωπα χαρακτηρίζονται ως «πολίτες εχθρικοί προς τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Η επίθεση κατά του Ταγιάνι σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές επιβολής του νόμου αναφέρουν αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων από ομάδες χάκερ που διάκεινται φιλικά προς τη Ρωσία. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν προκαλέσει διαταραχές σε διάφορους τομείς, επηρεάζοντας ακόμη και καθημερινές δραστηριότητες, όπως η λειτουργία γραφείων τελετών ή τα συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ.

Η κυβέρνηση της Μελόνι εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής εξωτερικών παραγόντων —όπως η Ρωσία— στις πρόσφατες διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο Μιλάνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

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