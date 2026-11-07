Ντε Κος: Ο υποψήφιος για την ΕΚΤ καλεί σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

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Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, ένας από τους δύο υποψηφίους για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επισήμανε ότι οι υπεύθυνοι για τη νομισματική πολιτική πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί απέναντι στους κινδύνους για τον πληθωρισμό που απορρέουν από τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Μέχρι στιγμής, οι λεγόμενες επιδράσεις «δεύτερου γύρου», κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις τιμές και οι εργαζόμενοι διεκδικούν υψηλότερους μισθούς λόγω του κόστους ενέργειας, δεν έχουν εμφανιστεί, εξηγεί ο ντε Κος στην ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

«Ωστόσο, η αρχική ελπίδα ότι ο πόλεμος θα τελείωνε σύντομα και ότι, κατά συνέπεια, οι τιμές της ενέργειας θα υποχωρούσαν δεν επαληθεύτηκε» εξήγησε και πρόσθεσε . «Επομένως, οφείλουμε να παραμείνουμε σε εγρήγορση όσον αφορά τους κινδύνους για τον πληθωρισμό».

Εάν οι κεντρικές τράπεζες αυξήσουν τα επιτόκια, αυτό θα πρέπει να συμβεί επειδή διαπιστώνουν κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών με βάση τα νέα στοιχεία, υπογράμμισε ο ντε Κος, ο οποίος σήμερα ηγείται της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements), με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας.

Οι υποψήφιοι για την προεδρία της ΕΚΤ

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης πρόκειται να συζητήσουν τη Δευτέρα τις υποψηφιότητες για τη θέση του επόμενου προέδρου της ΕΚΤ, με τον Ισπανό ντε Κος και τον Ολλανδό Κλάας Νοτ να είναι, μέχρι στιγμής, οι δύο μοναδικοί διεκδικητές.

Η επιλογή λαμβάνει χώρα σε μια συγκυρία κατά την οποία ο πληθωρισμός κινείται σε επίπεδα διπλάσια από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ, ενώ οι δημοσιονομικές πιέσεις προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές στη Γαλλία.

Αν και οι 21 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα αξιολογήσουν τους υποψηφίους τη Δευτέρα, η τελική απόφαση εναπόκειται στους Ευρωπαίους ηγέτες. Ως εκ τούτου, η προσοχή στρέφεται σε μια άτυπη σύνοδο κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου, καθώς και σε μια ειδική σύνοδο στις 26-27 Νοεμβρίου.

Στη συνέντευξή του, ο ντε Κος απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τη δική του υποψηφιότητα. Εξέφρασε, ωστόσο, την ανησυχία του για τα υψηλά επίπεδα χρέους σε ορισμένες οικονομίες, έναν παράγοντα κινδύνου σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος δανεισμού είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω.

«Ορισμένες χώρες καταγράφουν επίμονα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, παρόλο που το δημόσιο χρέος έχει ήδη φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», ανέφερε. «Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν, επίσης, το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του χρέους».