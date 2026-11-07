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Ακίνητα: Μια απόσταση 20 χλμ. με διαφορά 200.000 ευρώ [πίνακες]

Χάσμα χωρίζει τις τιμές στα ακίνητα από τα Δυτικά έως τα Νότια Προάστια

Ακίνητα 07.11.2026, 07:00
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Ακίνητα: Μια απόσταση 20 χλμ. με διαφορά 200.000 ευρώ [πίνακες]
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Ανοδική πορεία συνεχίζουν να καταγράφουν οι τιμές στα ακίνητα. Τα Δυτικά Προάστια εξακολουθούν να αποτελούν μια επιλογή προσιτής κατοικίας σε σχέση με τα Νότια Προάστια.

Οι περιοχές με χαμηλότερες τιμές δεν είναι απλώς οικονομικές αλλά συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά που μπορούν μελλοντικά να οδηγήσουν σε μελλοντική υπεραξία.

Έτσι, το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών μετατοπίζεται από τις παραδοσιακά ακριβές στις πιο προσιτές περιοχές.

Τα ακίνητα

Πόσο κοστίζει ένα διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στα Δυτικά Προάστια;

Σύμφωνα με έρευνα της ReDataset από το Αɩγάλεω έως το Περɩστέρɩ, η δɩάμεση ζητούμενη τɩμή γɩα δɩαμέρɩσμα με 3 υπνοδωμάτɩα κυμαίνεταɩ μεταξύ 232.500 ευρώ καɩ 256.500 ευρώ.

Το Χαϊδάρɩ εμφανίζεɩ την υψηλότερη τɩμή από τους πέντε δήμους, στα 270.000 ευρώ.

Στον Δυτɩκό Τομέα, το 37% των δɩαμερɩσμάτων με 3 υπνοδωμάτɩα που αναρτήθηκαν το 2026 είναɩ νεόδμητα.

Η δɩάμεση ζητούμενη τɩμή τους φτάνεɩ τα 330.000 ευρώ, έναντι 179.000 ευρώ γɩα εκείνα της δεκαετίας του 1970.

Στον Δυτικό Τομέα, το τυπικό διαμέρισμα με 3 υπνοδωμάτια ζητά 270.000 ευρώ, όσο περίπου στον Πειραιά καɩ τον Κεντρικό Τομέα.

Στον Νότιο Τομέα η διάμεση τιμή φτάνεɩ τα 465.000 ευρώ, δηλαδή 195.000 ευρώ περισσότερα.

Η σημαντική αύξηση τιμών σε ακριβότερες περιοχές, όπως τα Νότια Προάστια και το κέντρο, ωθεί περισσότερους ανθρώπους να αναζητούν κατοικία στα δυτικά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη ζήτηση.

Την ίδια στιγμή, το ράλι των τελευταίων ετών έχει ανεβάσει σημαντικά τον πήχη για όσους αναζητούν κατοικία, ενώ η απόσταση ανάμεσα στις τιμές των ακινήτων και τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών παραμένει μεγάλη.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριων Αξιών της Geoaxis, το επίπεδο της αύξησης των αξιών για τα νεόδμητα διαμερίσματα προσδιορίζεται στο 5,79% σε σχέση με ένα χρόνο πριν (από 6,07%) και στο καθόλου ευκαταφρόνητο 12,23% σε σχέση με δύο χρόνια πριν (από 15,11%).

Για τα διαμερίσματα παλαιότητας, η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη, στο 7,37% σε σχέση με ένα χρόνο πριν (από 6,65%) και 14,51% σε σχέση με δύο χρόνια πριν (από 14,97%). Σε βάθος δεκαετίας, η μέση αύξηση της αξίας κάθε τύπου διαμερίσματος μετρήθηκε πάνω από 100% επιβεβαιώνοντας τον διπλασιασμό της τιμής τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χτυπάει καμπανάκι για την απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων στην κτηματαγορά. Αν και προς το παρόν δεν διαπιστώνεται απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η παρατεταμένη άνοδος των τιμών και η ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης επιβάλλουν στενή παρακολούθηση.

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