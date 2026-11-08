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Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν – Τι αλλάζει στις 20 Νοεμβρίου

Όρια στο κόστος δανεισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος της δυνατότητας αποπληρωμής 

Τράπεζες 08.11.2026, 08:00
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Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν – Τι αλλάζει στις 20 Νοεμβρίου
Αθανασία Ακρίβου

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Από το «πόση είναι η δόση» στο «πόσα θα επιστρέψω συνολικά» μεταφέρεται το βάρος στην καταναλωτική πίστη. Από τις 20 Νοεμβρίου 2026 αρχίζει η εφαρμογή του νέου πλαισίου για τα καταναλωτικά δάνεια, με όρια στις επιβαρύνσεις και περισσότερες υποχρεώσεις ενημέρωσης πριν από την υπογραφή.

Ο νόμος 5317/2026 αλλάζει τους κανόνες για τις νέες συμβάσεις. Για τον υποψήφιο δανειολήπτη, το κρίσιμο είναι ότι θα γνωρίζει εγκαίρως το πραγματικό κόστος της χρηματοδότησης και θα μπορεί να συγκρίνει προσφορές χωρίς να χάνεται ανάμεσα σε επιτόκια, προμήθειες και πρόσθετα έξοδα.

Πόσο μπορεί να κοστίσει ένα δάνειο

Η βασική αλλαγή αφορά το ανώτατο συνολικό κόστος της πίστωσης, στο οποίο περιλαμβάνονται τόκοι, επιβαρύνσεις και έξοδα. Το όριο διαμορφώνεται στο 60% του κεφαλαίου για διάρκεια έως τέσσερα έτη, στο 70% για διάρκεια πάνω από τέσσερα και έως οκτώ έτη και στο 75% για μεγαλύτερη διάρκεια.

Για κεφάλαιο 10.000 ευρώ, τα αντίστοιχα ανώτατα ποσά κόστους είναι 6.000, 7.000 και 7.500 ευρώ. Οι πιστωτικές κάρτες ωστόσο εξαιρούνται από το συγκεκριμένο πλαφόν συνολικού κόστους.

Παράλληλα, προβλέπεται όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, με βάση τον μέσο όρο αντίστοιχων πιστώσεων που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, προσαυξημένο κατά 30% έως 50%.

Τα ψιλά γράμματα πριν από την υπογραφή

Καθιερώνεται υποχρεωτικό, τυποποιημένο ενημερωτικό έγγραφο 2–3 σελίδων. Σε αυτό θα αποτυπώνονται με σαφήνεια όλα τα βασικά στοιχεία: ποσό, διάρκεια, δόση, επιτόκιο, ΣΕΠΠΕ και συνολικό ποσό επιστροφής. Ο στόχος είναι ο δανειολήπτης να γνωρίζει από την αρχή το πραγματικό κόστος και να μπορεί να συγκρίνει εύκολα προσφορές μεταξύ τραπεζών.Προφανώς και τώρα υπήρχε προσυμβατική ενημέρωση από τις τράπεζες με την παράδοση βέβαια της προσυμβαρτικής ενημέρωσης να εξαρτάται και από τη καλή θέληση του κάθε υπαλλήλου. Πλέον γίνεται υποχρεωτική δεν θα υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να μην παραδίδεται στον πελάτη.

Αν οι πληροφορίες δοθούν λιγότερο από μία ημέρα πριν από τη σύναψη, προβλέπεται μεταγενέστερη υπενθύμιση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Το ζητούμενο είναι ο πελάτης να έχει πραγματική δυνατότητα να εξετάσει τι υπογράφει και να συγκρίνει τις εναλλακτικές που διαθέτει.

Δεκατέσσερις ημέρες για δεύτερη σκέψη

Ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του. Χρειάζεται, όμως, προσοχή καθώς εφόσον έχει εκταμιευθεί το δάνειο, επιστρέφει το κεφάλαιο και τους τόκους για το διάστημα που το χρησιμοποίησε, το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από τη γνωστοποίηση της υπαναχώρησης.

Έλεγχος πριν από τη χορήγηση

Η προστασία συνδέεται και με την αξιολόγηση της οικονομικής αντοχής του πελάτη. Εισόδημα, δαπάνες και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις αποτελούν τη βάση του ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας.Η δυνατότητα εξυπηρέτησης της δόσης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αξιολόγησης. Η εύκολη ψηφιακή αίτηση δεν απαλλάσσει τον πιστωτικό φορέα από την υποχρέωση να εξετάζει τα οικονομικά δεδομένα του υποψήφιου δανειολήπτη.

Τι γίνεται με τα παλιά δάνεια

Τα νέα πλαφόν δεν μειώνουν αναδρομικά το κόστος των υφιστάμενων δανείων. Οι συμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε ισχύ κατά τη μετάβαση παραμένουν, κατά κανόνα, στο προηγούμενο καθεστώς έως τη λύση τους

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