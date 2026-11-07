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Επιτόκια: Οι «άμυνες» 7 μεγάλων ελληνικών εταιρείων απέναντι στον «βραχνά» του Euribor

Από το μαξιλάρι κερδοφορίας της Όμηρος και τα stress tests της Κορρές στις επαναδιαπραγματεύσεις της Coffee Island ενόψει των αποφάσεων της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Economy 07.11.2026, 15:00
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Επιτόκια: Οι «άμυνες» 7 μεγάλων ελληνικών εταιρείων απέναντι στον «βραχνά» του Euribor
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Στο… εκρηκτικό κοκτέιλ των τιμών τιμών ενέργειας και του κόστους πρώτων υλών έρχονται να προστεθούν τα επιτόκια, ένας «βραχνάς» διόλου αμελητέος για την οικονομική ευρωστία και την «εικόνα» του ισολογισμού αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο μέλη του δ.σ. της κεντρικής τράπεζας μεταξύ των οποίων και οι επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών της Γερμανίας και της Ιταλίας, οι οποίοι ασκούν σημαντική επιρροή έχουν ήδη δώσει σήμα ότι μια νέα παρέμβαση τον Δεκέμβριο θεωρείται πλέον πιθανή.

Μόλις λίγες ημέρες πριν οι τράπεζες Σουηδίας, Αγγλίας και Τσεχίας προχώρησαν σε αύξηση επιτοκίων, καθώς εντείνονται οι πληθωριστικές πιέσεις.

Οι στρατηγικές των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στην κατάσταση αυτή διαφέρουν ανάλογα με την «ευαισθησία» των εσόδων τους στη μεταβολή των επιτοκίων της αγοράς.

Γαλακτοβιομηχανία Όμηρος: Βάζει «ανάχωμα» μέσω κερδοφορίας

Άμεσα συναρτημένα με τις μεταβολές των επιτοκίων είναι τα λειτουργικά κέρδη και οι ταμειακές ροές της γαλακτοβιομηχανίας Όμηρος, ιδίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια, αφού η εταιρεία αύξησε τον δανεισμό της για την πραγματοποίηση επενδύσεων και εξαγορών.

Επιτόκια

Υπενθμίζεται ότι το 2025 ο όμιλος υλοποίησε σειρά επενδύσεων, όπως ήταν η εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της HADJIPIERIS LTD και η ολοκλήρωση νέας παραγωγικής μονάδας στα Τρίκαλα. Επίσης, η Όμηρος προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Εγγυοδοτικού Προγράμματος InvestEU του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Συνολικά, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου αυξήθηκε στα 28,9 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 8,7 εκατ. ευρώ το 2024 και της εταιρείας σε 28,6 εκατ. ευρώ έναντι 8,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η πλειονότητα των βραχυπρόθεσμων δανείων έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια. Συνεπώς ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (Euribor) έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα του ομίλου.

Απέναντι στον ανωτέρω κίνδυνο, η εταιρεία δίνει έμφαση στην εύρεση κεφαλαίων για να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες της και τις κεφαλαιουχικές της ανάγκες.

Επιπρόσθετα, η σχέση κερδών προ φόρων προς τόκους, μειώνει τον κίνδυνο σημαντικού επηρεασμού των κερδών στις βραχυπρόθεσμες πιθανές διακυμάνσεις των επιτοκίων, επισημαίνει η διοίκηση. Σημειώνεται ότι στις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 οι χρεωστικοί τόκοι του ομίλου έπεσαν στα 1,9 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 2,03 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ ο δείκτης interest ratio διαμορφώθηκε στο 2,95 για τον όμιλο έναντι 3,29 το 2024.

Επιτόκια: Τα stress tests εστιάζει η Κορρές

Λόγω της ύπαρξης των υποχρεώσεων δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, κυρίως επί του Euribor, η Κορρές, που το 2025 κατέγραψε αύξηση τζίρου κατά 5,3%, έχει έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίων, αναφέρει η διοίκηση.

Επιτόκια

Γι’ αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που έχει. Παράλληλα, η Κορρές εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας.

Έπειτα, η Κορρές μελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηματοοικονομικών μέσων ή εργαλείων αντιστάθμισης των κινδύνων και κατά περίπτωση προχωρά στην αξιοποίησή τους, όπως επισημαίνει η εταιρεία

Coffee Island: Διαπραγματεύσεις για μείωση περιθωρίων

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η Coffee Island εκτίθεται σε μερικό κίνδυνο επιτοκίου από τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που έχει λάβει.

Επιτόκια

Το επιτόκιο αναφοράς είναι συνδεδεμένο με το Euribor που τα τελευταία έτη παρουσιάζει μεταβολές, ενώ τα spread που εφαρμόζονται επί του Euribor, στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων, είναι ανταγωνιστικά σε συνθήκες αγοράς.

Πέραν αυτού, η Coffee Island επαναδιαπραγματεύτηκε και κατάφερε περαιτέρω μείωση των περιθωρίων.

EZA: Το «όπλο» των προθεσμιακών καταθέσεων

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΖΑ, ο κίνδυνος επιτοκίου του ομίλου αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Μάλιστα, οι υποχρεώσεις δύναται να εξέρχονται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου.

Αυτός ο κίνδυνος αντισταθμίζεται μερικώς από προθεσμιακές καταθέσεις σε διάφορα επιτόκια.

Η ΕΖΑ υιοθετεί ποικίλα σενάρια προσομοίωσης, λαμβάνοντας υπόψη αναχρηματοδοτήσεις και ανανεώσεις ήδη υπαρχουσών θέσεων. Με βάση τα σενάρια αυτά ο όμιλος υπολογίζει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εάν το Euribor ήταν 1% υψηλότερο/χαμηλότερο, με όλες τις άλλες μεταβλητές να παρέμεναν σταθερές, τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης θα ήταν κατά το ποσό των 258 χιλ. ευρώ υψηλότερα/χαμηλότερα για τον όμιλο και την εταιρεία, κυρίως λόγω των υψηλότερων/χαμηλότερων δαπανών για τόκους δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου.

Το «κλειδομένο» επιτόκιο, η «ψήφος» στα κυμαινόμενα και η «ασπίδα»

«Κλειδώνει» το επιτόκιο των μισθώσεων ο Βενέτης

Στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιτοκίου στοχεύει η πολιτική του Ομίλου Βενέτης, του οποίου ο βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος δανεισμός είναι σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο βάσης συνδεμένο με το Euribor.

Επιτόκια

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο τραπεζικός δανεισμός του Βενέτη ανέρχεται στα 7,61 εκατ. ευρώ και της εταιρείς στα 6,96 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή των επιτοκίων κατά ±1% θα μείωνε ή θα αύξανε τα αποτελέσματα προ φόρων κατά 76.136 ευρώ για τον όμιλο και 69.633 ευρώ για την εταιρεία, έναντι 44.977 και 39.169 ευρώ το 2024 αντίστοιχα. Η διοίκηση επισημαίνει ότι οι υποχρεώσεις από μισθώσεις φέρουν σταθερό επιτόκιο.

HQF (Μιμίκος): Δίνει «ψήφο» στα κυμαινόμενα

Για την HQF ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Έπειτα, τα δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών, ενώ δάνεια με σταθερό επιτόκιο την εκθέτουν σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.

Επιτόκια

Η πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία συνίσταται στο να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων της σε μεταβλητό επιτόκιο, κατά κύριο λόγο σε βάση Euribor τριμήνου για τα βραχυπρόθεσμα και euribor εξαμήνου για τα μακροπρόθεσμα.

Ολυμπιακή ζυθοποιία: «Ασπίδα» η ενδοομιλική χρηματοδότηση

Μακριά από τις συμπληγάδες των εμπορικών τραπεζών θέλει να κινηθεί η εταιρεία, που εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το δανεισμό της.

Επιτόκια

Πιο ειδικά, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διαχειρίζεται τον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων μέσω του δανεισμού κυρίως από τη μητρική.

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