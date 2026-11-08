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Paspaley: Η ελληνική οικογένεια πίσω από τα σπανιότερα μαργαριτάρια του κόσμου

Για περισσότερα από 90 χρόνια, η αυστραλιανή οικογενειακή επιχείρηση της Paspaley διατηρεί ζωντανή μια απαιτητική παράδοση αλιείας και καλλιέργειας μαργαριταριών

Tέχνη και Ζωή 08.11.2026, 08:00
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Paspaley: Η ελληνική οικογένεια πίσω από τα σπανιότερα μαργαριτάρια του κόσμου
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Στα 19α γενέθλιά της, η Κριστίν Σάλτερ έλαβε ένα δώρο που δεν ξέχασε ποτέ: ένα λαμπερό μαργαριτάρι, μόλις είχε αφαιρεθεί από το όστρακο στο οποίο είχε σχηματιστεί. Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, η 47χρονη δημιουργική διευθύντρια της αυστραλιανής εταιρείας Paspaley εξακολουθεί να το θεωρεί το ομορφότερο που έχει δει. Σκοπεύει, μάλιστα, να το χαρίσει στη 13χρονη κόρη της, όπως εκμυστηρεύτηκε στην Wall Street Journal.

Η ιστορία της Σάλτερ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικογενειακή επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερα από 90 χρόνια στην καλλιέργεια σπάνιων μαργαριταριών στα ανοικτά των ακτών Κίμπερλι, στη βορειοδυτική Αυστραλία. Η Paspaley συγκαταλέγεται στις τελευταίες σημαντικές επιχειρήσεις παγκοσμίως που εξακολουθούν να διατηρούν δραστηριότητα συλλογής άγριων οστράκων μέσω καταδύσεων.

Η οικογενειακή παράδοση απαιτεί από τα νεότερα μέλη να περνούν ένα διάστημα πάνω στα πλοία της εταιρείας, συμμετέχοντας στις εργασίες ως μέλη του πληρώματος. Η Σάλτερ πέρασε έναν χρόνο σε ένα τέτοιο σκάφος ως έφηβη, ενώ ο ξάδελφός της Κρις Πασπαλέι, 46 ετών και εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας, ακολούθησε την ίδια διαδρομή. Όπως εξηγεί στην Journal, η εμπειρία αυτή τού έδειξε πόση δουλειά και ενέργεια απαιτείται για τη δημιουργία ενός και μόνο μαργαριταριού.

Νικόλας Πασπαλέι ο πρεσβύτερος

Paspaley: Από ένα ξύλινο σκάφος σε μια διεθνή επιχείρηση

Η ιστορία της Paspaley ξεκινά τη δεκαετία του 1920. Έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε που ο παππούς της Σάλτερ, Νικόλας Πασπαλέι ο πρεσβύτερος, σε ηλικία μόλις 14 ετών,  έφτασε στην Αυστραλία. Ταξίδεψε από το ελληνικό νησί του Καστελλόριζου, διασχίζοντας τους ωκεανούς του κόσμου, για να φτάσει στο Κίμπερλι – την πατρίδα των ομορφότερων μαργαριταριών στον κόσμο. Εκεί επιβιβάστηκε σε ένα παλιό ξύλινο σκάφος αλιείας μαργαριταριών, προκειμένου να συντηρήσει την οικογένειά του. Πέντε χρόνια αργότερα είχε γίνει ήδη καπετάνιος του δικού του σκάφους.

Παρατηρώντας ότι στην Ιαπωνία είχε αρχίσει να αναπτύσσεται η καλλιέργεια μαργαριταριών, σκέφτηκε ότι η ίδια τεχνική θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στα αυστραλιανά όστρακα. Η περιοχή Κίμπερλι διαθέτει έναν σπάνιο φυσικό πόρο: είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου απαντώνται άγρια όστρακα μαργαριταριών σε επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορεί να στηριχθεί μια τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η διαδικασία παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική. Οι δύτες συλλέγουν τα άγρια όστρακα με το χέρι και τα τοποθετούν σε ειδικά δίχτυα που φορούν γύρω από τον λαιμό τους. Στη συνέχεια, τα όστρακα αξιοποιούνται για την καλλιέργεια των μαργαριταριών, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια. Το τελικό αποτέλεσμα ενσωματώνεται σε κοσμήματα υψηλής κοσμηματοποιίας, ενώ η εταιρεία συνεργάζεται και με διεθνείς οίκους, όπως ο Van Cleef & Arpels.

Κριστίν Σάλτερ

Η οικογενειακή διοίκηση και η επέκταση στις ΗΠΑ

Για τη διοίκηση της Paspaley, το οικογενειακό μοντέλο αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Σάλτερ υποστηρίζει ότι η καλλιέργεια ενός μαργαριταριού απαιτεί χρόνια και, επομένως, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που πιέζονται να παρουσιάζουν αποτελέσματα ανά τρίμηνο, μια οικογενειακή εταιρεία μπορεί να σχεδιάζει με βάση τις ανάγκες της επόμενης γενιάς.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι η επέκταση στις ΗΠΑ, την οποία έχει αναλάβει ο Κρις Πασπαλέι. Η εταιρεία συζητούσε επί δεκαετίες το ενδεχόμενο να αναπτύξει τη χονδρική πώληση κοσμημάτων στην αμερικανική αγορά, αλλά υπήρχαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα μπορούσε να διατηρήσει την εμπειρία εξυπηρέτησης που προσφέρει στους πελάτες της.

Η διοίκηση επέλεξε τελικά μια επιλεκτική στρατηγική συνεργασιών, απορρίπτοντας αρκετές προτάσεις από λιανεμπόρους. Ένα από τα κριτήρια ήταν ότι αρκετοί από τους αμερικανικούς ομίλους που επιλέχθηκαν είναι επίσης οικογενειακές επιχειρήσεις, με παρόμοια αντίληψη για τη συνέχεια και την ποιότητα. Η Paspaley θεωρεί ότι η εμπειρία δεκαετιών στη λιανική πώληση τής προσφέρει πλεονέκτημα έναντι άλλων χονδρεμπόρων, καθώς γνωρίζει από πρώτο χέρι τις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Η παράδοση ως σύγχρονο προϊόν

Η επέκταση, πάντως, πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι δασμοί και το αυξανόμενο εργατικό κόστος επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μαργαριταριών. Για την Paspaley, η διατήρηση μιας απαιτητικής παραγωγικής διαδικασίας σε μια απομονωμένη περιοχή της Αυστραλίας αποτελεί ταυτόχρονα στοιχείο διαφοροποίησης και επιχειρηματική δυσκολία.

Η Σάλτερ επιμένει ότι τα μαργαριτάρια δεν χρειάζονται απαραίτητα εκσυγχρονισμό, αλλά μια νέα ανάγνωση της διαχρονικής τους αξίας. Η παρουσία τους στη σύγχρονη μόδα, ακόμη και σε ανδρικές εμφανίσεις καλλιτεχνών όπως ο Χάρι Στάιλς, ο Usher και ο A$AP Rocky, υπενθυμίζει ότι αποτελούσαν σύμβολο κύρους και δύναμης για άνδρες ήδη από παλαιότερες εποχές.

Για την οικογένεια Paspaley το ζητούμενο είναι να συνδυάσει μια παράδοση σχεδόν ενός αιώνα με τις απαιτήσεις μιας διεθνούς αγοράς πολυτελών κοσμημάτων. Το μαργαριτάρι που χρειάζεται έως δύο χρόνια για να σχηματιστεί δεν είναι απλώς ένα πολύτιμο υλικό. Είναι το αποτέλεσμα μιας παραγωγικής διαδικασίας που συνδέει τη φύση, την εξειδικευμένη εργασία και την οικογενειακή επιχειρηματικότητα — και που η εταιρεία φιλοδοξεί να μεταφέρει σε ακόμη περισσότερες αγορές.

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