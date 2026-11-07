 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_tone"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat1"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX

Στο ΝΑ Κρητικό Πέλαγος πλέει από σήμερα 7 Νοεμβρίου το ABEILLE MARENGO για τις έρευνες του GSI - Το τελευταίο «τσεκ» στα σόναρ - Τι έπεται μετά τη NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Ηλεκτρισμός 07.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ορόσημο αποτελεί η 7η Νοεμβρίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI) καθώς εκτός απρόοπτου το σκάφος με γαλλική σημαία ABEILLE MARENGO βάζει από σήμερα σε ρότα την υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου.

Το ABEILLE MARENGO, μετά την έκδοση NAVTEX, έχει προγραμματίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, τον απόπλου από το λιμάνι του Ηρακλείου για σήμερα στις 9 το πρωί.

Το calibration στα όργανα μέτρησης

Όπως αναφέρουν πηγές, τα πρώτα μίλια του ABEILLE MARENGO που έχει ναυλωθεί από τη Nexans θα αφορούν σε δοκιμές και ειδικές ρυθμίσεις των οργάνων βυθομέτρησης με τα οποία είναι εξοπλισμένο. Πρόκειται για το calibration, ουσιαστικά για τη βαθμονόμηση ή διακρίβωση των επιστημονικών οργάνων (σόναρ, ηχοβολιστικά κλπ).

Είναι το τελευταίο «τσεκ» που γίνεται εν πλω και σε ειδικά βάθη πριν το σκάφος ξεκινήσεις τις έρευνες για την εξεύρεση της καλύτερης υποθαλάσσιας διαδρομής του καλωδίου GSI.

Το ειδικά εξοπλισμένο σκάφος βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου της Κρήτης από τις 27 Οκτωβρίου και σύμφωνα με τη NAVTEX οι εργασίες μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και τις 6 Μαρτίου του 2027.

GSI

Το ειδικό ερευνητικό σκάφος «ABEILLE MARENGO» που φέρει γαλλική σημαία θα εκτελέσει τις υποθαλάσσιες έρευνες για τον GSI

Τα ορόσημα του έργου GSI

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου και το σκάφος θα συνεχίσει μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια της Κύπρου. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 60% των θαλάσσιων ερευνών στη θαλάσσια διαδρομή από την Ελλάδα έως την Κύπρο όταν και το 2024 αυτές οι εργασίες διακόπηκαν ανοιχτά της Κάσου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και το επόμενο ορόσημο σε επίπεδο επιχειρησιακό και ρυθμιστικό είναι η αποδέσμευση του ποσού που πρέπει να αποδώσει η Λευκωσία με βάση τη διακρατική συμφωνία που έχει κάνει με την Αθήνα. Πρόκειται για 25 εκατ. ευρώ και για τα οποία σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έχει δεσμευτεί να καταβληθούν με την έκδοση της NAVTEX.

Η ολοκλήρωση των ερευνών βυθού από το γαλλικό σκάφος ABEILLE MARENGO θα ανοίξουν το δρόμο και για την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου του GSI από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΤΕπ εξετάζει με βάση τεχνικά και οικονομικά στοιχεία τη χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Η γαλλική στήριξη στον GSI

Ο GSI ένα έργο που μετρά 15 χρόνια από τη σύλληψη ως ιδέα μέχρι σήμερα που έχει λάβει το μορφή επενδυτικού σχεδίου, αποσκοπεί στην ενεργειακή ενοποίηση της Ε.Ε. Η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα που παραμένει ενεργειακά απομονωμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη και η ηλεκτρική διασύνδεση έρχεται να εντάξει τη χώρα στην ενιαία αγορά προσφέροντας ταυτόχρονα και μεγαλύτερη ενερργειακή ασφάλεια.

Το έργο απέκτησε μεγαλύτερη δυναμική τον περασμένο Αύγουστο όταν ανακοινώθηκε η συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού Meridiam στην κοινοπραξία Great Sea Interconnector. Ο όμιλος που τοποθετείται σε υποδομές κατέχει το 66% του GSI και ο ΑΔΜΗΕ το 34%. Η επιχειρησιακή ανάμειξη των Γάλλων αναβάθμισε τη γεωπολιτική ισχύ του έργου.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έχει σχεδιαστεί και ωριμάζουν και οι σχετικές διαδικασίες για την επέκταση του στο Ισραήλ.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου προκαλούν δέος: Το μήκος της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στις τρεις χώρες με υποβρύχια και χερσαία καλώδια είναι 1.208 χλμ., εκ των οποίων τα 898 χλμ. αφορούν το τμήμα Κρήτης – Κύπρου. Η μεταφορική ισχύς του είναι στα 1.000 MW (Μεγαβάτ), η τάση είναι στα 500 Kv και το μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων φτάνει και τα 3.000 μέτρα. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου είναι στα 1,9 δισ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο
Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
World

Τα καλύτερα νοσοκομεία με σθενείς απ' όλο τον κόσμο
Κτίρια: Πόσους ορόφους ακόμη μπορούν να κερδίσουν στα βόρεια προάστια;
Ακίνητα

Ψηλώνουν τα κτίρια σε Μεσογείων και Κηφισίας - Τι αλλάζει
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.
Κυκλική Οικονομία: Η Ελλάδα χάνει πολύτιμους πόρους
Experts

Η Ελλάδα χάνει πόρους
Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης
Business

Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης

Πρόκειται για την έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης, γνωστή και ως «Μικρό Ελληνικό», για την οποία είχε σχεδιαστεί μια μεγάλη επένδυση με τουριστικές και εμπορικές χρήσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank, υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης
Τράπεζες
Upd: 14:04

Πώς είδαν οι αναλυτές το νέο business plan της Alpha Bank

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Euroxx και στην πολιτική διανομών της Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΕ: Κηρύσσει τον «πόλεμο» στη γραφειοκρατία – Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση
World

ΕΕ κατά... γραφειοκρατίας - Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση

Η Κομισιόν υπόσχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μικρότερη ταλαιπωρία και λιγότερο «χαρτομάνι», φυσικό ή ηλεκτρονικό

Αλέξανδρος Καψύλης
Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία
Business

Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία

Η Citi εκτιμά ότι η ρωσική δραστηριότητα αντιστοιχεί περίπου στο 33% των κερδών ανά μετοχή για την Coca-Cola HBC το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
Ναυτιλία

IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Το «Risotto Group» επεξεργάζεται μια συμβιβαστική πρόταση που διατηρεί τον οικονομικό μηχανισμό του Net-Zero Framework

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Ηλεκτρισμός
GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX
Ηλεκτρισμός

Απόπλους για το γαλλικό σκάφος, restart για τις έρευνες του GSI

Στο ΝΑ Κρητικό Πέλαγος πλέει από σήμερα 7 Νοεμβρίου το ABEILLE MARENGO για τις έρευνες του GSI - Το τελευταίο «τσεκ» στα σόναρ - Τι έπεται μετά τη NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Χρήστος Κολώνας
Καλώδιο GSI: Τουρκική αντί – NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου
Ενέργεια

Καλώδιο GSI: Τουρκική αντί – NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου

Στην τουρκική αντι – NAVTEX αναφέρεται πως όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της «τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

GSI: Εκδόθηκε η NAVTEX, έτοιμο για έρευνες το γαλλικό πλοίο
Ενέργεια
Upd: 19:35

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Εκδόθηκε η NAVTEX για τις έρευνες

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» μετά και την έκδοση της NAVTEX είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις έρευνες βυθού για το καλώδιο. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ενέργεια: Οι αυξήσεις μείωσαν την αγοραστική δύναμη για 8 στους 10 Έλληνες
Ενέργεια

Η ακρίβεια στην ενέργεια γκρέμισε την αγοραστική δύναμη

Τι έδειξε η 8η Έρευνα για το Κλίμα και την Ενέργεια που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά
Ηλεκτρισμός

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά

Crash test στα πράσινα, κίτρινα και μπλε τιμολόγια ρεύματος - Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με ανάλυση της ΡΑΑΕΥ

Χρήστος Κολώνας
Βιομηχανία: Γιατί το πράσινο ρεύμα δεν γίνεται φθηνότερο – Οι στρεβλώσεις και το κόστος των 756 εκατ. ευρώ
Ηλεκτρισμός

Γιατί το φθηνό πράσινο ρεύμα δεν φτάνει στη βιομηχανία

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν το ενεργειακό κόστος σημαντικό εμπόδιο σε ποσοστό 72%, έναντι 37% στην ΕΕ. Οι περικοπές πράσινης παραγωγής, η ανεπαρκής αποθήκευση, οι μεγάλες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά και η επιβάρυνση των 756 εκατ. ευρώ

Μάχη Τράτσα
Ενέργεια: «Βουτιά» στις τιμές ρεύματος και αερίου για επιχειρήσεις στην ΕΕ το α’ 6μηνο 2026
World

ΕΕ: Αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους στο α' 6μηνο 2026 - Η θέση της Ελλάδας

Ποιες χώρες είχαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ενέργεια και πού κινήθηκε η Ελλάδα σε φυσικό αέριο και ρεύμα, σύμφωνα με τη Eurostat

Latest News
Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο

Ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Κώστας Ντελέζος
Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
World

Τα καλύτερα νοσοκομεία με σθενείς απ' όλο τον κόσμο

Ο ιατρικός τουρισμός εξελίσσεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων. Η νέα κατάταξη του Newsweek και της Statista ανέδειξε 295 νοσοκομεία και κλινικές σε 13 χώρες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κτίρια: Πόσους ορόφους ακόμη μπορούν να κερδίσουν στα βόρεια προάστια;
Ακίνητα

Ψηλώνουν τα κτίρια σε Μεσογείων και Κηφισίας - Τι αλλάζει

Οι αυξήσεις συντελεστών δόμησης σε 25 ζώνες και οι νέες δυνατότητες δόμησης σε Κηφισιά, στις περιοχές-φιλέτα  των βορείων προαστίων όπως το Ψυχικό, η Φιλοθέη, το Χαλάνδρι και η Κηφισιά.

Μάχη Τράτσα
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κυκλική Οικονομία: Η Ελλάδα χάνει πολύτιμους πόρους
Experts

Η Ελλάδα χάνει πόρους

Η σημασία της μέτρησης για τις επιχειρήσεις

Νίκος Αυλώνας
Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

Συγκρατημένες προκρατήσεις και πιέσεις για εκπτώσεις ενόψει Black Friday – Τι δείχνει η έρευνα της ABTA για τους Βρετανούς ταξιδιώτες

Λάμπρος Καραγεώργος
Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα – Κατά 65% μειωμένη η ναυτιλιακή κίνηση
Ναυτιλία

Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα

Συνολικά 155 περιστατικά συνδεόμενα με τη σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ από την έναρξη των εχθροπραξιών – στους 82 οι νεκροί/τραυματίες ναυτικοί, στο «κόκκινο» η επικινδυνότητα στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένουν αδύναμα σημεία, σύμφωνα με τη Fitch

Γιάννης Αγουρίδης
Συντάξεις: Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

«Παράθυρο» τεσσάρων ετών για την επανεξέταση των αλλαγών αφήνει η κυβέρνηση – Το θέμα άνοιξε η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημογραφικό πρόβλημα

Κώστας Παπαδής
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Θανόπουλος: Η άνοδος του τζίρου, τα deals για τη ρευστότητα και οι προσδοκίες από το 2026
Business

Το delicatessen των Βορείων Προαστίων που πάει κόντρα στο ρεύμα

Γιατί η Θανόπουλος περιμένει αύξηση τζίρου στην τρέχουσα χρήση και τι προβλέπεται για το μέρισμα - Ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX
Ηλεκτρισμός

Απόπλους για το γαλλικό σκάφος, restart για τις έρευνες του GSI

Στο ΝΑ Κρητικό Πέλαγος πλέει από σήμερα 7 Νοεμβρίου το ABEILLE MARENGO για τις έρευνες του GSI - Το τελευταίο «τσεκ» στα σόναρ - Τι έπεται μετά τη NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Χρήστος Κολώνας
Τι κάνει τελικά μια επιχείρηση βιώσιμη;
Experts

Βιώσιμο επιχειρείν

Η καλή οικονομική διαχείριση δίνει στην επιχείρηση περιθώρια να επενδύει και να καινοτομεί

Βαλέρια Τσάμη
Cavino: Η εκτόξευση του τζίρου, η τροχιά της «Κουρτάκης» και ο στόχος για το 2026
Business

Το νέο στοίχημα της Cavino με την Κουρτάκης

Κατά 55% αυξήθηκε ο τζίρος του ομίλου Cavino το 2025 - Η εποχή μετά την εξαγορά της Κουρτάκης, τα δάνεια και ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Λαβώθηκε η Λ. Αθηνών, προνόησε η HelleniQ Energy, τα σενάρια για Coca-Cola HBC, στην τελική ευθεία η Metlen, ο άσσος της Euronext, άλλαξε χέρια το «μικρό Ελληνικό»
Inside Stories

Λαβώθηκε η Λ. Αθηνών, προνόησε η HelleniQ Energy, τα σενάρια για Coca-Cola HBC, στην τελική ευθεία η Metlen, ο άσσος της Euronext, άλλαξε χέρια το «μικρό Ελληνικό»

Πάνω από 100 μονάδες η διήμερη βουτιά

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies