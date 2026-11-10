Χρυσός: Κατοχύρωση κερδών από τους επενδυτές

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Στην κατοχύρωση κερδών προχωράνε οι επενδυτές οδηγώντας τις τιμές του χρυσού χαμηλότερα ενώ αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της πολιτικής της Federal Reserve.

Η τιμή του χρυσού στην άμεση αγορά (spot) σημείωνε πτώση 0,4%, στα 4.124,42 δολάρια η ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύθηκαν κατά 0,5%, στα 4.133,00 δολάρια.

«Πρόκειται απλώς για μια μικρή αναταραχή στην αγορά. Οι τιμές υποχωρούν από τα υψηλά επίπεδα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στις ΗΠΑ, γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί σε κατοχύρωση κερδών» εξηγεί στο Reuters ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών στην Capital.com.

«Αν συνεχίσουμε να βλέπουμε μια κατάσταση όπου οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν ως αποτέλεσμα, αυτό θα ήταν εξαιρετικά ευνοϊκό για τον χρυσό, λόγω της επίδρασής του στο δολάριο, τον πληθωρισμό και τις προσδοκίες για τα επιτόκια» προσθέτει ο Rodda.

Υποχωρεί το πετρέλαιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει, προς το παρόν, να αναβάλει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και από τον πρωθυπουργό του Κατάρ, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στον Λευκό Οίκο. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας.

Η συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να διαμορφώσει τη νομισματική της πολιτική «με προσοχή», καθώς σχεδιάζει την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει ο σημαντικότερος κίνδυνος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Federal Reserve του Ρίτσμοντ, Τόμ Μπάρκιν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν έχει καταλήξει σε κάποιο βασικό σενάριο σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι traders εκτιμούν επί του παρόντος ότι υπάρχει πιθανότητα 84% η Fed να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης πολύτιμων μετάλλων που δεν αποδίδουν τόκο, μειώνοντας έτσι την ελκυστικότητά τους.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα στοιχεία για την πορεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που θα δημοσιοποιηθούν σήμερα Τρίτη, ενώ την Παρασκευή θα ακολουθήσουν τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέταλλα, η τιμή άμεσης παράδοσης (spot) του ασημιού υποχώρησε κατά 0,3% στα 53,22 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα παρέμεινε αμετάβλητη στα 1.577,57 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε πτώση 0,2% στα 1.039,16 δολάρια.